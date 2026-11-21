Каждый год 21 ноября Украина замирает, вспоминая два едва ли не самых важных дня в своей новейшей истории, которые навсегда разорвали цепи имперского прошлого. Это не просто официальная дата в государственном календаре, а живая, болезненная память о миллионах людей, которые дважды выходили на холодные площади Киева, чтобы отстоять свое право на свободное будущее.

Оранжевая революция 2004 года и Евромайдан 2013 года стали теми переломными моментами, когда простые граждане голыми руками остановили сползание страны в пропасть тоталитаризма. Понимание истинных причин и кровавых последствий этих событий дает четкий ответ на вопрос, почему украинская нация оказалась настолько несокрушимой и перед самым страшным испытанием современности. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему сфальсифицированные выборы 2004 года впервые вывели миллионы украинцев на заснеженные улицы?

Осенью 2004 года властная верхушка решила, что может безнаказанно украсть голоса миллионов избирателей, назначив своего преемника – Виктора Януковича. 21 ноября состоялся второй тур президентских выборов, который превратился в масштабную, циничную спецоперацию по тотальной фальсификации результатов. Так что по всей стране бесперебойно закурсировали так называемые "карусели" с подставными избирателями, на участках массово подбрасывали пачки бюллетеней, а итоговые протоколы нагло переписывали под прямым давлением криминалитета и местных чиновников.

Когда официальные результаты Центральной избирательной комиссии кардинально разошлись с данными независимых экзит-полов, общество почувствовало жгучую, невыносимую обиду. Это была уже не просто политическая борьба двух кандидатов или партий – это был откровенный плевок в лицо целой нации, дерзкая попытка превратить свободных граждан в молчаливую, покорную биомассу. Разумеется, реакция общества была мгновенной и феноменальной по своим масштабам, что удивило даже самых оптимистичных социологов.

Уже на следующее утро Киев окрасился в яркие оранжевые цвета, ставшие символом мирного сопротивления. Люди со всех уголков страны, несмотря на лютый мороз, снегопады и постоянные запугивания со стороны силовиков, массово ехали на Майдан Независимости. Они разбивали палаточные городки прямо на обледенелом асфальте Крещатика, делились горячим чаем, теплой одеждой и беспрецедентной верой в собственные силы.

Оранжевая революция 2004 года – как это было: смотрите видео Znaem24

Это был первый в истории современной Украины момент абсолютного гражданского единства, когда незнакомцы становились братьями и сестрами. Сотни тысяч людей стояли плечом к плечу неделями, пели песни и требовали лишь одного – честности и справедливости. И вот их мирное, но непоколебимое упорство так все-таки полностью парализовало государственный аппарат, а колоссальное и непрекращающееся давление заставило коррумпированную систему сломаться изнутри.

3 декабря 2004 года Верховный Суд принял беспрецедентное историческое решение – признал результаты второго тура недействительными из-за невозможности установить реальное волеизъявление граждан и назначил повторное голосование на 26 декабря. Оранжевая революция завершилась триумфально – и, что крайне важно, без единой капли пролитой крови. Она подарила обществу опьяняющее ощущение победы и четкое осознание того, что единственным источником власти действительно является народ. Однако, как покажет неумолимое время, это была лишь первая, светлая репетиция перед гораздо более страшными испытаниями.

Как сорванное соглашение в 2013 году превратило мирный протест в кровавую борьбу за свободу?

Ровно через 9 лет, 21 ноября 2013 года, история сделала новый, гораздо более драматичный виток. В тот день правительство внезапно, всего за несколько дней до решающего саммита в Вильнюсе, приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это означало резкий, безальтернативный разворот от европейского будущего назад, в душные и холодные объятия Москвы. В тот же вечер у памятника Независимости собрались первые неравнодушные протестующие – преимущественно студенты, молодежь, общественные активисты и журналисты, которые быстро скоординировались через социальные сети.

Они вышли с зонтиками под холодный осенний дождь, грелись у бочек, пели песни и искренне верили, что власть услышит их голос. Это снова был светлый, романтический Майдан – Евромайдан, который требовал сугубо цивилизационного выбора. Но глубокой ночью 30 ноября все мирные иллюзии жестоко разбились о милицейские дубинки и пластиковые щиты. Спецподразделение "Беркут" устроило показательную зверскую расправу над несколькими сотнями безоружных студентов, которые мирно ночевали на площади. Людей безжалостно били по головам, преследовали в темных переулках и цинично добивали ногами на земле.

Окровавленные юноши и девушки смогли найти убежище лишь за толстыми стенами Михайловского Златоверхого монастыря. Эта бессмысленная, ничем не мотивированная жестокость стала роковой, самоубийственной ошибкой режима. Утром 1 декабря на улицы Киева вышло уже около миллиона возмущенных людей. Евромайдан закончился – началась настоящая революция, Революция Достоинства. А чуть позже, в ночь на 11 декабря, во время масштабной попытки силовиков зачистить Майдан, впервые со времен татаро-монгольского нашествия колокола древнего монастыря зазвонили тревогу, призывая киевлян на защиту протестующих.

Евромайдан 2013 – история, которая изменила Украину: смотрите видео 24Канал

Центр столицы быстро превратился в настоящую неприступную крепость с высокими баррикадами из снега, мешков со льдом, автомобильных шин и строительного мусора. А когда Верховная Рада приняла так называемые "диктаторские законы 16 января", которые фактически криминализировали любой протест и перечеркнули основные права граждан, мирное сопротивление перешло в жесткую силовую фазу.

Зима 2013 – 2014 годов стала для нации временем высшего мужества и глубочайшей, невыразимой боли. В январе на затянутой черным дымом улице Грушевского появились первые погибшие от огнестрельных ранений. А в феврале, когда силовики начали массовый хладнокровный расстрел протестующих на улице Институтской, весь мир вздрогнул от жутких кадров.

Люди с самодельными фанерными щитами и в тонких пластиковых касках бесстрашно шли прямо под снайперские пули, чтобы вытащить раненых собратьев из луж крови. Небесная Сотня заплатила самую высокую, самую страшную цену за то, чтобы страна окончательно оторвалась от империи. Сразу после победы Революции Достоинства ослабленная, но непокоренная Украина столкнулась с новым ударом – российской оккупацией Крыма и вторжением на Донбасс. Вот так борьба за свободу, начавшаяся на Майдане, переместилась на фронт – и продолжается до сих пор.

Официальный статус День Достоинства и Свободы имеет уже с 2014 года. Он стал символическим преемником Дня свободы, который ранее отмечали в честь Оранжевой революции, пока его не отменил режим Януковича. Именно поэтому сегодня это не праздник с шариками или парадами, а день памяти о том, что свобода никогда не дается даром, а достоинство – это единственное, что отличает свободного человека от раба.