Пока западноевропейские монархи прятались за стенами от бесконечных междоусобиц, Русь разыгрывала блестящую геополитическую партию на шахматной доске континента. Киевский князь Ярослав Мудрый умело использовал брачную дипломатию, сделав своих дочерей влиятельными королевами Франции, Венгрии и Норвегии.

Образованные русские княжны спасли европейские династии от вырождения, а также навсегда вписали могущественный Киев в генетический код западной цивилизации. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Геополитическая шахматная доска XI века: почему Запад пристально следил за Востоком?

XI век в Европе был эпохой, когда границы государств зачастую носили условный характер, а власть монархов заканчивалась за стенами их собственных замков. Западная Европа была раздробленной, измученной междоусобицами и постоянной борьбой за выживание. На этом мрачном фоне Русь возвышалась как настоящий колосс. Немецкий летописец Адам Бременский в своих трудах восторженно называл Киев "соперником Константинополя", и это не было поэтическим преувеличением – город контролировал важнейший торговый маршрут того времени, "из варягов в греки", поэтому туда стекались серебро, шелк, специи и оружие со всего известного мира.

На киевском престоле сидел Ярослав Мудрый. Он был не просто военачальником, а гениальным стратегом европейского масштаба и прекрасно понимал, что шелковые нити дипломатии и брачные обещания могут быть крепче стали мечей и надежнее камня крепостей. Но почему дочери Ярослава стали столь желанными невестами для европейских королей? Потому что, во-первых, союз с Киевом означал доступ к колоссальным финансовым и военным ресурсам, во-вторых же, Западная Европа как раз погрузилась в серьезный кризис престолонаследия из-за строгих законов католической церкви.

Папский престол категорически запрещал браки между родственниками до 7 колена, а европейские королевские дома уже были настолько тесно переплетены семейными узами, что найти невесту "правильной крови" стало почти невозможной задачей. Киевские княжны, дочери Ярослава и его супруги, шведской принцессы Ингигерды, предлагали идеальное решение – безупречное происхождение, отсутствие родственных связей с западными монархами и невероятное приданое.

Елизавета и суровый король Севера

История первой дочери Ярослава Эллисиф (Елизаветы в восточноевропейской традиции) читается как лучший приключенческий роман, но каждое ее слово подтверждается скандинавскими источниками. Ее избранником стал Харальд Суровый – человек, которого британские историки часто называют "последним великим викингом".

После военного поражения в 1030 году, когда погиб сводный брат Харальда король Олаф, юноша был вынужден бежать – и нашел убежище в Киеве при дворе Ярослава. Саги подробно описывают, как Харальд влюбился в Елизавету, но Ярослав отказал изгнаннику. Однако он поставил условие – пусть Харальд сначала обретет богатство, славу и, главное, королевский статус.

Самое интересное о судьбе Елизаветы Ярославны: смотрите видео lesya.

Харальд отправился в Константинополь, где возглавил элитную варяжскую гвардию византийского императора. Он воевал в Сицилии, Болгарии и на Ближнем Востоке, накопив невероятные сокровища. Саги сохранили знаменитые "Висы радости" – 16 строф, написанных Харальдом, каждая из которых заканчивается рефреном о том, что, несмотря на все его военные триумфы, "девушка из Гардарики не хочет меня знать" (Гардарики – так скандинавы называли Русь, это примерно означает "страна укрепленных городов")

Вернувшись в Киев около 1043 года с трюмами, полными византийского золота, Харальд наконец-то получил руку Эллисиф. Этот брак был и романтическим финалом, и мощным геополитическим альянсом. Ярослав получил влияние на Скандинавию, а Харальд – поддержку самого могущественного государства Востока. В 1045 году семья отправилась в Норвегию, где Харальд стал королем.

Интересный факт: Елизавета сопровождала Харальда даже в роковом походе на Англию в 1066 году, оставшись на Оркнейских островах, пока ее муж встретил свою смерть в битве при Стемфорд-Бридже – событии, которое изменило ход европейской истории, положив конец трехсотлетней эпохе экспансии викингов в Европе. А затем вышла замуж во второй раз – за короля Дании Свена II Эстридсена.

Анастасия и спасение венгерской короны

Судьба второй дочери Ярослава Анастасии (в венгерских источниках иногда Агмунда, хотя точное имя остается предметом дискуссий) была тесно связана с кровавой борьбой за власть в Центральной Европе. Ее история задокументирована в "Венгерской иллюстрированной хронике" и немецких анналах.

В 1030-х годах Венгрия погрузилась в хаос. После смерти короля Иштвана I страну раздирали языческие восстания и династические войны. Принц Андраш, спасаясь от смерти, бежал в Киев. Как и в случае с Харальдом, двор Ярослава стал убежищем для будущего монарха. Около 1038 года Андраш женился на Анастасии. Этот брак был четким политическим расчетом Ярослава – он вложил средства в изгнанника, чтобы создать себе лояльного соседа на юго-западных границах.

Какой была Анастасия Ярославна, королева Венгрии: смотрите видео liudokabouthistory

В 1046 году при мощной военной и финансовой поддержке Киева Андраш вернулся в Венгрию, подавил языческое восстание Ваты и вступил на престол как король Андраш I. Анастасия стала королевой Венгрии. Ее влияние на политику и культуру страны было колоссальным – она привезла с собой монахов, для которых Андраш основал знаменитое аббатство Тихань на берегу озера Балатон. Учредительная грамота этого монастыря 1055 года является одним из важнейших документов в истории Венгрии.

Когда Андраш оказался парализованным после инсульта, именно Анастасия взяла на себя бремя управления государством в условиях новой гражданской войны против брата короля Белы. А после смерти мужа она продемонстрировала незаурядный политический талант, обратившись за помощью к немецкому императору Генриху IV, чтобы защитить права своего сына Шаламона на престол. Она действовала как настоящая государственная деятельница, воспитанная в традициях киевского двора.

Интересный факт: к сожалению, в браке Шаламона с немецкой принцессой Юдит Швабской не было сыновей-наследников. И после гибели сына Анастасии в 1087 году (или его исчезновения) эта королевская линия в Венгрии оборвалась.

Анна Ярославна – свет из Киева в мрачном Париже

Самой известной из дочерей Ярослава стала Анна, чья история наиболее полно задокументирована во французских королевских архивах и хрониках аббатства Сен-Дени. Ее брак с королем Франции Генрихом I Капетингом является хрестоматийным примером того, насколько далеко простиралось влияние Киева.

В середине XI века Франция была слабым государством. Власть короля едва распространялась за пределы Иль-де-Франс (региона вокруг Парижа). Генрих I находился в отчаянии еще и как вдовец без наследника. Папа Римский уже отлучал французских королей от церкви за кровосмесительные браки, поэтому Генрих не мог рисковать – ему нужна была женщина королевской крови из далекой, могущественной и, главное, неродственной династии.

Что стоит знать о самой известной Ярославне – Анне, королеве Франции: смотрите видео historyforadults_ua

Осенью 1049 года в Киев прибыло роскошное французское посольство во главе с епископом Готье Савойским и епископом Роже Шалонским. Это была беспрецедентная миссия – французы преодолели тысячи километров опасных дорог, чтобы просить руки дочери Ярослава. Это бесспорно доказывает, что Русь воспринимали в Париже как равноправную, более того – как превосходящую по статусу европейскую монархию.

Анна прибыла во Францию в 1051 году. Контраст между роскошным и богатым Киевом с его золотыми куполами и библиотеками и тогдашним Парижем, который был скорее большой деревней, должен был быть поразительным. Но Анна не осталась простой наблюдательницей – она родила Генриху долгожданного наследника Филиппа I (именно Анна принесла это греческое имя в Западную Европу, где оно потом стало традиционным для французских и испанских монархов).

После смерти Генриха в 1060 году Анна стала регентшей при малолетнем сыне. Это был уникальный случай для Франции того времени. Анна подписывала государственные документы вместе с королем. Во французских архивах до сих пор хранится хартия 1063 года для аббатства Сен-Крепен-ле-Гран, на которой стоит собственноручная подпись королевы кириллицей: "АНА РЪИНА" (Анна Рейина, то есть Анна Королева).

Интересный факт: во многих источниках можно встретить информацию, что Анна привезла с собой Евангелие, на котором приносили присягу французские короли. Часть рукописи действительно имеет киевское происхождение XI века, но, к сожалению, описания приданого Ярославны в источниках нет, а о самом Евангелии первые записи появились лишь в XVI веке. Однако грамотность королевы на фоне неграмотного французского двора остается неоспоримым историческим фактом, который подчеркивает высокий уровень образования в семье Ярослава.

Как видим, Ярослав превратил Киев в дипломатический центр Европы, выдав своих дочерей замуж за правителей Норвегии, Венгрии и Франции, а также женив сыновей на принцессах Польши, Византии и Германии. При этом Ярославичи и Ярославны, воспитанные в атмосфере интеллектуального и экономического расцвета Киева, не были политическими пешками. К счастью, к сегодняшнему дню историческая наука окончательно отвергла имперские российские нарративы, и фигуру Ярослава Мудрого и его дочерей мы рассматриваем только в контексте большой европейской истории, где Русь была не восточной периферией, а сердцем Европы.