Железная леди против генерала и пингвинов: почему Аргентина бросила вызов ядерной Британии

В апреле 1982 года мир замер от удивления, когда могучая британская армада отправилась в путь на расстояние 8000 миль от родных берегов, чтобы отразить нападение на малоизвестный архипелаг в Южной Атлантике. Этот беспрецедентный марш-бросок через океан казался безумием, но для Лондона он стал вопросом национальной чести и политического выживания.

Аргентинская военная хунта надеялась на быструю и бескровную победу, полагая, что европейская империя не станет воевать за Фолклендские острова – холодные скалы с пингвинами и овцами. Однако диктатор Леопольдо Гальтьери роковым образом недооценил железную волю Маргарет Тэтчер, которая превратила этот конфликт в одну из самых драматичных военных кампаний современной истории. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему аргентинская хунта решилась бросить вызов ядерной державе?

В начале 1982 года Аргентина задыхалась в тисках жестокого экономического кризиса и политического террора. Военная диктатура во главе с генералом Леопольдо Гальтьери стремительно теряла контроль над страной – инфляция достигла трехзначных цифр, а на улицах Буэнос-Айреса ежедневно вспыхивали массовые протесты профсоюзов. Хунте был жизненно необходим "маленький победоносный блицкриг", который объединил бы нацию вокруг патриотической идеи и отвел внимание от внутренних катастроф.

Идеальной мишенью стали Фолклендские острова – или Мальвинские, как их называют аргентинцы, считая своей исторической территорией, незаконно аннексированной британцами в 1833 году. Однако Гальтьери и его адмиралы допустили роковую ошибку в расчетах, анализируя геополитическую шахматную доску – что, в принципе, можно понять. Ведь они видели, что Великобритания переживает собственную экономическую рецессию, сокращает военно-морской флот и даже планирует отозвать из Южной Атлантики свой единственный патрульный корабль HMS Endurance.

Таким образом, в Буэнос-Айресе искренне верили, что Лондон, обремененный проблемами Холодной войны и внутренними забастовками, не станет проливать кровь за клочок торфяников в 13 тысяч километров от метрополии, где проживало менее 2000 фермеров в соседстве с овцами и пингвинами. Поэтому 2 апреля 1982 года аргентинские элитные подразделения высадились на островах в рамках операции "Росарио", быстро сломив сопротивление крошечного гарнизона британских морских пехотинцев. Диктатор праздновал триумф на балконе президентского дворца Каса-Росада перед восторженной толпой.

Самое интересное о "маленькой победоносной" Фолклендской войне: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как железная леди превратила забытые острова в символ британской несокрушимости?

Но тогда Гальтьери даже не подозревал, что запустил механизм собственного уничтожения и разбудил спящего льва британского имперского духа – известие о его действиях вызвало в Лондоне шок, который мгновенно перерос в сокрушительную ярость. Премьер-министр Маргарет Тэтчер оказалась перед крайне сложным выбором – смириться с национальным унижением и потерять власть или совершить логистическое чудо, отправив флот на другой конец света в условиях приближающейся суровой антарктической зимы. Но железная леди не зря носила это прозвище – она выбрала войну.

Тэтчер заявила парламенту, что британцы на Фолклендах имеют право на самоопределение, и агрессия не останется безнаказанной. В течение считанных дней Королевство собрало беспрецедентную оперативную группу (Task Force) из более чем ста кораблей, включая авианосцы HMS Hermes и HMS Invincible, а также реквизированные гражданские лайнеры, в частности роскошный Queen Elizabeth 2, которые превратили в военный транспорт. Последующая кампания стала триумфом военно-морской стратегии и логистики, ведь ближайшая британская база на острове Вознесения находилась в 6000 километрах от зоны боевых действий.

Война за Фолклендские острова на море, в воздухе и на суше была скоротечной, но чрезвычайно кровопролитной. Одно только потопление аргентинского крейсера General Belgrano британской атомной подводной лодкой Conqueror 2 мая забрало жизни 323 моряков и заставило аргентинский надводный флот укрыться в портах до конца конфликта. А аргентинская авиация ответила отчаянными ударами ракет Exocet, потопив новейший эсминец HMS Sheffield и контейнеровоз Atlantic Conveyor.

Однако британские войска, высадившись в бухте Сан-Карлос, совершили изнурительный пеший марш через промерзшие болота, одержав победы при Гуз-Грин и на горе Тамблдаун – и 14 июня 1982 года аргентинский гарнизон капитулировал. Эта победа, стоившая жизни 255 британцам и 649 аргентинцам, не только спасла политическую карьеру Тэтчер, обеспечив ей триумф на выборах 1983 года, но и привела к краху хунты в Аргентине, открыв путь к демократии. И по сей день Фолкленды остаются британской заморской территорией, а их жители неизменно подтверждают свою верность Короне.