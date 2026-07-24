24 июля 1911 – Хайрам Бингем "открывает" Мачу-Пикчу: почему кавычки здесь обязательны

Археологические находки вновь выявляют то, что человечество уже когда-то знало. Именно так просто можно было бы трактовать и "открытие" Мачу-Пикчу в Перу американцем Хайрамом Бингемом в 1911 году, если бы не один нюанс.

Дело в том, что Мачу-Пикчу не было заброшенным – там, на руинах, спокойно жили и выращивали урожай перуанские крестьянские семьи. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

"Открытие" Мачу-Пикчу: как один мальчик повел историю за руку?

Утро 24 июля 1911 года не предвещало ничего, похожего на будущую легенду. 35-летний преподаватель истории Латинской Америки в Йельском университете Хайрам Бингем III отправился из лагеря на реке Урубамба в холодном тумане вместе с двумя перуанскими спутниками, чтобы проверить слухи о руинах на крутом хребте Мачу-Пикчу.

Путь был почти кинематографическим – густые заросли, скользкие склоны, деревянный мост из тонких бревен, перевязанных лианами, и даже ядовитые змеи в подлеске. Но самое интересное произошло на самом деле не в джунглях, а после них – Бингем сам потом рассказывал, что местные крестьяне провели его часть пути, а один маленький мальчик показал дорогу к руинам.

Вот так, благодаря детской руке, мировая история открыла для себя один из самых известных сегодня археологических памятников планеты. Но это не было открытием, а лишь "открытием" – здесь нужны кавычки. Дело в том, что Бингем действительно совершил первый зафиксированный для западной науки визит в Мачу-Пикчу (а его публикации и фотографии вывели это место на мировую арену), но сам город не лежал затерянный.

О нем знали местные жители, и на его территории проживали как минимум две крестьянские семьи, которые выращивали там свой урожай. Да и вообще эта территория жила своей собственной жизнью и хранила свою собственную память задолго до того, как туда добрался профессор из Йеля. То есть с 1911 года история не начиналась с нуля – она лишь стала обогащаться новыми слоями.

История Хайрама Бингема и открытие Мачу-Пикчу для научного мира: смотрите видео BedtimeHistory

Что такое Мачу-Пикчу в целом и когда оно было живым городом?

ЮНЕСКО описывает Historic Sanctuary of Machu Picchu как смешанный объект Всемирного наследия, внесенный в список в 1983 году. Это место сочетает в себе археологический комплекс и впечатляющий горный ландшафт, который практически не утратил своей целостности.

Мачу-Пикчу был заселен в период примерно с 1420 по 1530 год, то есть в последние столетия империи инков и до испанского завоевания. Город был продуктом высокоразвитого государства, инженерного искусства и культуры. В 2007 году его признали одним из новых семи чудес света.

Бингем же не "создал" Мачу-Пикчу, не изобрел его и не подарил миру из ничего. Он скорее приоткрыл завесу, за которой давно скрывалась древняя столица инков – и сделал это настолько эффектно, что дата 24 июля 1911 года стала важной частью исторического календаря.

История Мачу-Пикчу хорошо показывает – между тем, что уже существовало, и тем, что стало всемирно известным, порой проходят целые столетия. Для ученых же это не простая игра в "нашли – не нашли", а сложный процесс переосмысления места, которое могло существовать в местных традициях, в преданиях или в археологических следах задолго до большого публичного открытия.

Впрочем, в конечном итоге новые интерпретации старых мест постоянно меняют картину прошлого. А самые громкие археологические открытия часто случаются не тогда, когда находят что-то совершенно новое, а когда старому месту наконец возвращают его истинное значение.