Код 6 – газовая камера: почему безжалостную систему учета для лагерей Аушвица разработали в США

История Холокоста часто ассоциируется с лаем овчарок, колючей проволокой и газовыми камерами Аушвица. Однако за этим индустриальным фасадом смерти скрывалась другая, не менее жуткая реальность – Третий Рейх стремился уничтожить миллионы людей, но чтобы сделать это с немецкой педантичностью, ему требовалась беспрецедентная система учета.

И эту систему нацистам предоставила не какая-то секретная лаборатория СС, а одна из самых известных американских корпораций – International Business Machines, или просто IBM. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Орден от Гитлера и миллионные прибыли: как американская IBM сотрудничала с нацистами?

В 2026 году, когда мир обсуждает этику искусственного интеллекта и ответственность технологических гигантов, как никогда уместно вспомнить историю сотрудничества IBM с гитлеровской Германией. В 1933 году, как только Адольф Гитлер пришел к власти, перед нацистским режимом встала масштабная и невероятно циничная логистическая задача – идентифицировать евреев среди 65-миллионного населения Германии.

Сделать это вручную было невозможно. Именно тогда на сцену вышел немецкая филиал IBM – компания Dehomag (Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft). Она предложила Рейху технологию табуляторов Германа Холлерита, которые считывали информацию с картонных перфокарт. И речь шла не просто о продаже печатных машинок – инженеры Dehomag разрабатывали индивидуальные системы для каждой потребности нацистов.

Во время переписей населения 1933 и 1939 годов перфокарты IBM позволили отследить родословную каждого гражданина Третьего Рейха, заодно выявляя евреев даже в третьем поколении, независимо от их ассимиляции или смены фамилии. Американская технология превратила бумажные архивы в смертоносную базу данных.

Когда же началась Вторая мировая война и заработала машина массового уничтожения, техника IBM последовала вслед за вермахтом. Ее устанавливали почти в каждом большом концентрационном лагере – и каждый лагерь имел свой код в системе IBM. Аушвиц обозначали как 001, Бухенвальд – 002, Дахау – 003. Также и заключенных превратили в цифры: код 8 означал еврея, код 12 – рома, код 3 – гомосексуала.

Как нацисты идентифицировали и отслеживали миллионы евреев по всей Европе: смотрите видео WW2BattlefieldTales

Даже смерть имела свой код: код 4 означал расстрел, код 5 – самоубийство, а код 6 – казнь в газовой камере. Благодаря этой системе Главное управление имперской безопасности (RSHA) могло с точностью до часа координировать движение поездов смерти, рассчитывать вместимость бараков и вести учет рабской рабочей силы. Жизнь человека буквально зависела от того, в каком месте картонной карточки машина пробьет отверстие.

Знало ли руководство в Нью-Йорке о кровавом бизнесе своего филиала?

Наиболее шокирующим аспектом этой истории является даже не сама технология, а корпоративная политика. Долгое время считалось, что немецкий филиал действовал автономно, отрезанный от американской штаб-квартиры из-за войны. Однако международные архивные документы доказывают обратное – президент IBM Томас Дж. Уотсон осуществлял микроменеджмент европейских операций.

IBM не продавала свои машины Холлериту – она сдавала их в аренду, то есть оставалась владельцем оборудования, которое стояло в Дахау и Треблинке. Машины требовали регулярного технического обслуживания, поставок миллионов чистых перфокарт и обучения персонала – и все это приносило колоссальные прибыли. В 1937 году Уотсон даже получил из рук Гитлера Орден Заслуг германского орла – высшую награду Рейха для иностранцев.

Под давлением общественности в 1940 году он был вынужден вернуть эту награду, а после вступления США в войну в 1941 году прямые контакты с Германией вообще стали незаконными. Впрочем, IBM и здесь нашла выход – управление европейским бизнесом осуществлялось через нейтральную Швейцарию. Офис в Женеве позволял штаб-квартире в Нью-Йорке отслеживать прибыль, полученную на крови, и защищать свои патенты на территории нацистов.

Здесь следует понимать, что Холокост, несомненно, произошел бы и без IBM – ненависть, антисемитизм и жестокость нацистов не нуждались в перфокартах. Однако факт остается фактом – именно технологии американской корпорации позволили Рейху масштабировать убийства, превратив хаотичные погромы в безупречно организованную индустрию смерти.