Исламская революция 1979 года: действительно ли миллионы людей сами выбрали теократическую диктатуру

В 1970-х годах улицы Тегерана напоминали европейские столицы – женщины носили модные платья, молодежь свободно слушала западный рок, а экономика росла бешеными темпами благодаря нефтяным сверхприбылям. Но столь же быстро углублялась пропасть между невероятной роскошью правящей элиты и тотальной нищетой миллионов простых иранцев, чья глухая ярость неуклонно накапливалась десятилетиями.

Всего за несколько месяцев 1979 года эта светская иллюзия разлетелась вдребезги, уступив место суровой исламской республике под безапелляционным руководством радикального шиитского духовенства. Этот беспрецедентный исторический перелом перекроил геополитическую карту Ближнего Востока, превратив бывшего важного союзника Запада в его злейшего врага. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему иранцы восстали против шаха, который обещал им "Великую цивилизацию"?

Мохаммед Реза Пехлеви, последний шах Ирана, искренне верил, что ведет свою нацию к золотому веку. В 1963 году он запустил "Белую революцию" – масштабную программу модернизации, которая включала земельную реформу, предоставление избирательных прав женщинам и индустриализацию. Благодаря нефтяному буму 1973 года доходы страны взлетели до небес, и шах начал скупать самое современное западное оружие и строить небоскребы.

Однако эта форсированная вестернизация стала шоком для традиционного иранского общества. Миллионы крестьян, переехавших в города в поисках работы, оказались в трущобах, наблюдая за тем, как королевская семья и ее приближенные купаются в роскоши. Символом этой пропасти стало празднование 2500-летия Персидской империи в Персеполе в 1971 году, на которое шах потратил сотни миллионов долларов, заказывая еду из парижского ресторана Maxim's, тогда как в провинциях люди страдали от нехватки даже простой питьевой воды.

Экономическое неравенство усугублялось жестокими политическими репрессиями. Любую оппозицию безжалостно уничтожала печально известная тайная полиция SAVAK, созданная при поддержке ЦРУ и Моссада – пытки, похищения и внесудебные казни стали повседневностью для студентов, интеллектуалов и левых активистов. В то же время шах оттолкнул от себя "базари" (традиционных торговцев) и шиитское духовенство, видя в них пережиток прошлого.

Искра вспыхнула еще в январе 1978 года, когда правительственная газета "Эттелаат" опубликовала клеветническую статью против изгнанного аятоллы Рухоллы Хомейни. Это спровоцировало протесты студентов-богословов в городе Кум, которые были жестоко подавлены. Согласно шиитской традиции, через 40 дней после гибели людей проводились поминальные мероприятия – и они превращались в новые протесты, вновь расстреливаемые полицией.

Этот кровавый цикл достиг апогея 8 сентября 1978 года – в "Черную пятницу", когда войска открыли огонь по толпе на площади Джалех в Тегеране, убив десятки мирных демонстрантов. После этого мосты были сожжены – разрозненные искры превратились в пламя революции, и последующие радикальные перемены стали необратимыми.

Исламская революция в Иране – что на самом деле произошло в 1979 году: смотрите видео clioslover

Кого перехитрил Хомейни и как Иран превратился из союзника Запада во врага?

Феномен Исламской революции заключается в том, что ее осуществляли не только религиозные фанатики. Против шаха объединилась пестрая коалиция – марксисты из партии "Туде", светские либералы, студенты-демократы, исламские социалисты и консервативные муллы. И цель у них была одна – свержение монархии. Конечно, вряд ли тогда кто-то задумывался, возможно ли выработать общее видение будущего Ирана.

Тем временем аятолла Хомейни, находясь в изгнании сначала в иракском Наджафе, а затем во французском городке Нофль-ле-Шато, гениально сыграл роль духовного лидера нации. С помощью контрабандных аудиокассет с проповедями он призывал к свержению тирании. А западным журналистам Хомейни обещал демократию, свободу слова и возвращение духовенства в мечети, уверяя, что не стремится к политической власти.

16 января 1979 года шах навсегда покинул Иран, а 1 февраля Хомейни триумфально вернулся в Тегеран, где его встречали миллионы людей. Однако как только монархия пала, аятолла приступил к безжалостной монополизации власти, методично уничтожая своих вчерашних союзников. А светское правительство Мехди Базаргана оказалось просто бессильным перед параллельными структурами власти, созданными духовенством.

В мае 1979 года Хомейни основал Корпус стражей исламской революции (КСИР) – идеологическую армию, призванную защищать новый режим от внутренних врагов и регулярных вооруженных сил. А решающим ударом по умеренным силам стал захват американского посольства в Тегеране радикальными студентами 4 ноября 1979 года. Хомейни использовал этот кризис с заложниками, чтобы заставить правительство Базаргана уйти в отставку и разжечь антиимпериалистическую истерию в стране.

Под прикрытием этого кризиса в декабре 1979 года была принята новая конституция, закрепившая принцип "Велаят-е Факих" – опеки (или правления) правоведа (знатока исламского права). Она наделила Верховного лидера абсолютной властью над всеми ветвями власти, армией и СМИ. Либеральные газеты закрыли, левые партии разгромили, а тысячи оппозиционеров оказались в тюрьмах или на виселицах.

Так долгожданная революция свободы за считанные месяцы превратилась в одну из самых жестоких теократических диктатур современности, которая держит Иран в заложниках и по сей день. Миллионы людей, искренне стремившихся свергнуть монархию ради лучшей жизни, невольно собственными руками открыли дверь режиму, который оказался гораздо более жестоким, чем предыдущий.