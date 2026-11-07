На протяжении десятилетий кремлевская пропаганда культивировала миф о Севастополе как о священной крепости, которая якобы всегда принадлежала только одному народу. Однако настоящая история этой черноморской бухты таит в себе следы десятков государств, от древних греков до османских султанов, чей вклад цинично стерли из учебников.

А правда в том, что знаменитый флотский форпост строили иностранцы, а в его самых кровопролитных сражениях гибли представители порабощенных народов. 24 Канал прямо сейчас сорвет имперские маски, чтобы показать хронологию жизни Севастополя через призму безжалостных, но справедливых фактов.

Чей Севастополь: как менялись хозяева бухты от античности до современности?

Чтобы понять масштаб российской исторической манипуляции, достаточно открыть труды честных антикознавецов и византологов. Хронология участка суши, где сейчас расположен Севастополь, представляет собой непрерывный калейдоскоп цивилизаций, в котором Российская империя появилась лишь в конце XVIII века – как поздняя и очень злая гостья. А первыми известными хозяевами этих скалистых берегов были тавры – коренной народ, чье присутствие зафиксировано еще в I тысячелетии до нашей эры.

Затем, в 422 – 421 годах до нашей эры, выходцы из Гераклеи Понтийской основали здесь Херсонес Таврический. Именно греки принесли сюда урбанистику, виноделие и демократический строй, превратив дикую бухту в процветающий полис, просуществовавший почти две тысячи лет. В I веке до нашей эры территория попала под протекторат Римской империи – легионеры строили здесь дороги, термы и цитадели. После распада Рима эстафету переняла Византия, а в период Средневековья контроль над окрестностями периодически переходил к хазарам, генуэзским купцам и княжеству Феодоро, которые возводили собственные укрепления.

С 1475 года, после османского завоевания, южное побережье Крыма перешло под прямое управление Османской империи, тогда как степная часть принадлежала Крымскому ханству. И только в 1783 – 1784 годах, после вероломной аннексии Крыма Екатериной II, на месте древнего крымскотатарского поселения Ак'яр (Ахтиар) на берегах той самой бухты империя провозгласила создание Севастополя. Само название города было искусственным имперским конструктом в рамках так называемого "Греческого проекта" – Россия намеренно уничтожала тюркские топонимы и давала городам псевдогреческие названия, чтобы оправдать свои притязания на наследие Византии.

Еще один мощный удар по мифу о "исконно русском городе" наносят события Украинской революции – 29 апреля 1918 года Черноморский флот в Севастополе под командованием контр-адмирала Михаила Саблина поднял украинские флаги и объявил о подчинении Украинской Народной Республике. А современная "российскость" города является вообще следствием жестокой демографической инженерии – после преступной депортации крымскотатарского народа в 1944 году Севастополь превратили в закрытую базу, куда целенаправленно завозили военных пенсионеров и переселенцев из российской глубинки.

Реальная история Севастополя: смотрите видео realnaistoriia

И все же в 1954 году город вместе с Крымом вполне легитимно передали в состав Украинской ССР – благодаря тесным экономическим, географическим и инфраструктурным связям. А с 1991 года регион стал неотъемлемой частью независимой Украины – и хотя с 2014 года город находится под российской оккупацией, международное право и мировое сообщество безоговорочно признают Севастополь украинской территорией. Таким образом, даже беглый взгляд на историю ясно доказывает, что никакого "исконного российского права" на эту землю не было – а было лишь менее двух веков колониального владения на фоне 25 веков другой и гораздо более богатой истории.

Кто проектировал бастионы Севастополя и проливал кровь в самых страшных осадах?

Миф о "городе русских моряков" также легко разбивается вдребезги. Первым командующим эскадрой, которая зимовала в Ахтиарской бухте в 1783 году и закладывала первые каменные здания будущего адмиралтейства, был шотландец Томас Маккензи (известный в России как Фома Маккензи), а инженерным гением, превратившим Севастополь в мощную военно-морскую базу, стал выдающийся английский архитектор Джон Аптон. Именно он в 1830-х – 1840-х годах спроектировал и построил знаменитые сухие доки, акведуки и Графскую пристань. Более того, именно британцы построили в районе Балаклавы первую в Крыму железную дорогу. То есть город и его инфраструктуру возводили по европейским чертежам и меркам и под руководством европейских специалистов.

Еще большей фальсификацией является присвоение военной славы. Во время Крымской войны 1853 – 1856 годов львиную долю защитников бастионов составляли рекруты из украинских губерний – это была война, в которой украинские крестьяне, одетые в имперские шинели, гибли под огнем французских и британских пушек ради амбиций чужого царя. Также Черноморский флот традиционно комплектовался выходцами из украинских земель из-за их географической близости и мореходных традиций – скажем, знаменитый матрос Петр Кошка, которого российская пропаганда сделала своим идолом, на самом деле был украинским крепостным из села Ометинцы в Винницкой области.

Трагедия Второй мировой войны, в частности 1941 – 1942 годов, окончательно срывает маску с мифа о "героическом российском руководстве". Историки подробно задокументировали позорный финал обороны Севастополя – в июле 1942 года советское командование во главе с адмиралом Филиппом Октябрьским и генералом Иваном Петровым тайно эвакуировалось на подводных лодках и самолетах, бросив на произвол около 80 тысяч солдат.

Среди этих брошенных на верную смерть или в немецкий плен бойцов были десятки тысяч украинцев, грузин, армян и крымских татар. Их мужество было подлинным – но оно принадлежало людям разных национальностей, которых империя цинично предала, а затем присвоила их подвиг, назвав его сугубо "русским". Итак, что мы ясно видим в итоге? Что Севастополь – это город, построенный европейцами и орошенный кровью украинцев и других порабощенных народов, который сегодня ждет своего возвращения домой.