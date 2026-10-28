Идеалисты или предатели: почему выпускники Кембриджа годами передавали Сталину секреты Запада

Они пили дорогой портвейн в закрытых клубах Лондона, цитировали античных философов – и в то же время хладнокровно разрушали империю, которая их воспитала. Ким Филби, Дональд Маклин, Гай Берджесс, Энтони Блант и Джон Кернкросс стали самым успешным шпионским синдикатом в истории, войдя в учебники как Кембриджская пятерка.

Эти блестящие умы не брали грязных денег у советской разведки, ведь их единственным утешением была слепая фанатичная вера в коммунистическую утопию. На протяжении нескольких десятилетий они беспрепятственно передавали Москве самые большие секреты Запада, оставаясь абсолютно незаметными для британской контрразведки благодаря безупречному элитному происхождению. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему выпускники одного из лучших колледжей мира выбрали служение советскому зверю?

Чтобы понять причины той беспрецедентной измены, нужно окунуться в мрачную атмосферу Европы 1930-х годов. Великая депрессия подорвала веру в капитализм, по улицам немецких городов маршировали штурмовики Адольфа Гитлера, а в Испании разгоралась кровавая гражданская война. Для молодых, интеллектуальных и чрезвычайно привилегированных студентов колледжа Тринити в Кембридже западные демократии казались слабыми.

Более того – гнилыми и даже обреченными на гибель. В их глазах единственной реальной силой, способной остановить фашистскую чуму, был Советский Союз. Конечно, при этом они не знали или предпочитали не знать о ГУЛАГе, Голодоморе или сталинских чистках – вместо этого видели лишь романтизированный мираж идеального общества, искусно созданный советской пропагандой.

Именно на этом идеализме сыграл гениальный вербовщик-нелегал Арнольд Дейч. Он понимал, что лучшие шпионы – это не наемники с улицы, а идейные интеллектуалы из высшего общества. Дейч убедил Кима Филби и его товарищей, что настоящая борьба с фашизмом требует не громких речей на студенческих митингах, а тихой, незаметной работы внутри государственного аппарата Великобритании. И те согласились, став "троянскими конями" Москвы.

Британская классовая система стала для них лучшим бронежилетом. В коридорах Уайтхолла, в штаб-квартирах MI5 и MI6 царила непоколебимая уверенность, что джентльмен, окончивший Итон и Кембридж, носящий правильный галстук и принадлежащий к правильному клубу, априори не может быть предателем. Эта снобистская слепота позволила Кембриджской пятерке беспрепятственно проникать в самые потаенные хранилища государственных тайн.

Филби очаровывал коллег своим интеллектом, Маклин строил блестящую дипломатическую карьеру, Берджесс использовал свою эксцентричность в качестве маскировки, Блант стал личным куратором художественных коллекций короля, а Кернкросс тихо работал с самыми секретными документами правительственных комитетов. Они были плотью от плоти британского истеблишмента, и именно поэтому их предательство стало таким сокрушительным.

Кембриджская пятерка – советские агенты в самом сердце Лондона: смотрите видео LibrarianStories

Как самый громкий провал британской разведки изменил ход Холодной войны?

Масштабы ущерба, нанесенного Кембриджской пятеркой, невозможно переоценить – они буквально переписали геополитическую карту середины XX века. Во время Второй мировой войны Джон Кернкросс передавал в Москву расшифровки из легендарного Блетчли-парка (где был взломан код "Энигмы"), а также сверхсекретный отчет комитета MAUD, подтверждавший реальность создания атомной бомбы.

Благодаря этому Сталин знал о ядерных планах союзников еще до того, как о них узнал вице-президент США Гарри Трумэн. К тому же Дональд Маклин, работая в Вашингтоне и имея доступ к Объединенному комитету по политике, передавал советским кураторам точные данные о количестве американских урановых бомб, что позволило СССР блефовать во время первых кризисов Холодной войны.

Но самым страшным ударом стала деятельность Кима Филби. Злая ирония судьбы заключалась в том, что этот убежденный коммунист возглавил 9 отдел MI6 – подразделение, созданное специально для борьбы с советским шпионажем. Позже, став офицером связи между британской разведкой и ЦРУ в Вашингтоне, Филби получил доступ к самым секретным операциям Запада. Именно он слил информацию о секретной операции Valuable по свержению коммунистического режима в Албании, отправив сотни подготовленных ЦРУ и MI6 агентов прямо в застенки тайной полиции Энвера Ходжи. Каждая их смерть лежит на совести выпускника Кембриджа.

Карточный домик начал рушиться в 1951 году, когда американские криптографы в рамках проекта "Венона" вышли на след Маклина – после предупреждения Филби Маклин вместе с Берджессом совершили драматическое бегство в Москву. Этот инцидент вызвал паранойю в ЦРУ, подорвав доверие между американскими и британскими спецслужбами. При этом Филби удавалось выкручиваться еще более десяти лет, пока в 1963 он сам не сбежал в СССР из Бейрута. Энтони Блант признался в обмен на иммунитет в 1964 году (что держали в секрете вплоть до 1979), а Кернкросса окончательно идентифицировали как "пятого" лишь в конце 1980-х.

Финал истории был далек от голливудского хэппи-энда. Оказавшись в Москве, кабинетные идеалисты столкнулись с жестокой серой реальностью советской системы, которая не имела ничего общего с их кембриджскими мечтами. Берджесс и Филби медленно спивались в роскошных изолированных квартирах под постоянным надзором КГБ, где так и не поверили, что британцы предали родину просто ради идеи. Маклин также спился и умер от рака в Москве, Блант закончил жизнь в полной изоляции и позоре в Лондоне после публичного разоблачения, и только Кернкросс каким-то образом смог спокойно дожить свой век во Франции и Италии, пописывая мемуары.