"Трест" против "Короля шпионов": как в СССР создали фальшивое движение сопротивления и кого хотели уничтожить

Европа начала 1920-х годов напоминала бурлящий улей. Париж, Лондон, Берлин и Хельсинки были переполнены политическими эмигрантами, бывшими офицерами и аристократами, которые лишились родины, но не потеряли надежды вернуть ее. Большевики тогда выиграли гражданскую войну на поле боя, однако в кабинетах на Лубянке царила паранойя.

Молодой тоталитарный режим опасался теней прошлого, которые объединялись за рубежом в поисках финансирования и оружия у западных правительств. Именно этот страх, умноженный на холодный расчет, породил одну из самых гениальных и циничных операций в истории мирового шпионажа – "Трест". 24 Канал расскажет о ней чуть подробнее.

Как иллюзия стала самым смертоносным оружием большевиков?

Западные исследователи истории разведки сегодня рассматривают операцию "Трест" как классический, эталонный пример дезинформации. Это была не просто шпионская игра, а масштабная театральная постановка, где режиссерами выступали офицеры советских спецслужб, а актерами, сами того не подозревая, стали самые опытные агенты британской МИ-6 и французского Второго бюро.

В 1921 году Артур Артузов, один из ключевых архитекторов советской контрразведки, зная фундаментальную психологическую истину, что люди легче всего верят в то, чего больше всего желают, придумал оригинальную схему. Эмиграция и западные правительства отчаянно хотели верить, что внутри Советской России существует мощное и хорошо организованное движение сопротивления, готовое свергнуть коммунистический режим при первой же возможности – и вот ВЧК (впоследствии ОГПУ) решило подарить им эту мечту. Так родилась фиктивная организация "Монархическое объединение Центральной России" (МОЦР).

Это был абсолютный мираж, фантомная армия, созданная в кабинетах спецслужб. Чтобы придать иллюзии плоть и кровь, чекисты завербовали Александра Якушева, бывшего высокопоставленного чиновника царского министерства путей сообщения. Элегантный, образованный, с безупречными манерами, Якушев стал идеальным "лидером" этого спектакля – он регулярно выезжал в Европу, встречался с лидерами эмиграции и представителями западных спецслужб, передавая им сфабрикованные, но чрезвычайно правдоподобные разведывательные данные.

Британская Секретная разведывательная служба (SIS, MI6) проглотила наживку. Британские аналитики были настолько ослеплены перспективой контролировать антибольшевистское подполье, что начали финансировать МОЦР. То есть западные правительства собственными деньгами оплачивали операцию ОГПУ, направленную против них самих. Иллюзия сработала безупречно – эмигранты прекратили реальные диверсионные действия, ожидая "сигнала" от МОЦР, а советские спецслужбы получили полный контроль над каналами связи и именами курьеров.

Операция "Трест" – как советская шпионская ловушка обманывала Запад 5 лет: смотрите видео TrueStoriesDaily1

Кого именно поглотила ловушка под названием "Трест"?

Главной целью ОГПУ было не просто формирование пассивности среди эмигрантов, а физическое уничтожение самых опасных врагов режима. "Трест" стал гигантской паутиной, которая должна была затянуть ключевых фигур обратно на советскую территорию, где их ждал расстрельный подвал.

Первой большой жертвой таких методов стал Борис Савинков – легендарный революционер, террорист и один из самых ярых врагов большевизма, которого сам Уинстон Черчилль считал ключевой фигурой антисоветского сопротивления. В августе 1924 года в рамках параллельной операции "Синдикат-2", ставшей своеобразной репетицией "Треста", агенты убедили Савинкова, что его личное присутствие необходимо для возглавления восстания в России. Только он пересек границу, его тут же арестовали, а после показательного суда и заключения на Лубянке в мае 1925 года Савинков погиб, выпав из окна тюрьмы – вероятно, это было спланированное убийство.

А самым громким триумфом именно "Треста" стало уничтожение Сиднея Рейли – "Короля шпионов", выдающегося агента британской разведки, который годами был личным кошмаром Владимира Ленина и Феликса Дзержинского. Рейли был чрезвычайно осторожен, однако даже его проницательность дала сбой перед чекистской дезинформацией.

В сентябре 1925 года, поверив письмам от лидеров МОЦР, Рейли пересек финско-советскую границу для тайной встречи под Москвой – и ловушка захлопнулась. Его арестовали, подвергли жестоким допросам и в ноябре 1925 года расстреляли в лесу в Сокольниках. Британской же разведке и жене Рейли чекисты через каналы "Треста" сообщили, что он якобы погиб в перестрелке при попытке нелегального пересечения границы.

Операция "Трест" успешно продолжалась до 1927 года, пока один из ее участников, Эдуард Опперпут, не сбежал на Запад и не раскрыл правду. Последствия были катастрофическими для эмиграции – движение сопротивления было парализовано тотальным недоверием, паранойей и взаимными обвинениями. Никто больше не знал, кто является настоящим борцом, а кто – агентом Лубянки.

Уничтожив Савинкова, Рейли и нейтрализовав активность западных спецслужб на советском направлении, ОГПУ одержало значительную победу. Спустя столетие историки констатируют, что "Трест" кардинально изменил правила игры в мировом шпионаже, доказав, что самое эффективное оружие диктатуры – это не пуля, а филигранно сконструированная ложь.