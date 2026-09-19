Конституция Филиппа Орлика: действительно ли казацкий эмигрант оставил позади главных философов Европы

В окрестностях османского города Бендеры в апреле 1710 года располагался лагерь, где смешались остатки разгромленной шведской армии короля Карла XII и измученные казацкие полки. И вот именно там произошло беспрецедентное для тогдашней Европы событие – политический изгнанник и новоизбранный гетман Филипп Орлик подписывает документ Pacta et Constitutiones Legum Libertatumque Exercitus Zaporoviensis.

Сегодня этот текст часто называют первой демократической конституцией в мире, утверждая, что украинский эмигрант на десятилетия опередил самых выдающихся мыслителей эпохи Просвещения. Но действительно ли исторические факты подтверждают эту красивую легенду? 24 Канал расскажет обо всем подробнее.

Действительно ли документ 1710 года опередил идеи Монтескье и Руссо?

Чтобы понять истинный масштаб интеллектуального подвига Филиппа Орлика, следует отбросить романтические мифы и обратиться к сухим фактам – а они не менее впечатляют. Этот гетман создавал свой юридический шедевр не в вакууме – он был блестяще образованным человеком, интегрированным в европейское интеллектуальное пространство, и его труд стал гениальным синтезом западной политической мысли и местной военной традиции.

Когда мы говорим о разделении государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, современная политология автоматически отсылает нас к труду французского философа Шарля-Луи де Монтескье "О духе законов", опубликованному в 1748 году. Жан-Жак Руссо со своим фундаментальным "Общественным договором" появился на интеллектуальной арене еще позже – в 1762 году.

Итак, Филипп Орлик уложил свои "Пакты и Конституции" на 38 лет раньше Монтескье – это факт, но означает ли это, что казацкий гетман изобрел эту концепцию? На самом деле – нет, Орлик не был первооткрывателем самой идеи.

Фундамент теории общественного договора и ограничения абсолютной власти был заложен еще англичанином Джоном Локком в его "Двух трактатах о правлении" 1689 года. Однако гениальность Орлика проявилась в другом – он не просто теоретизировал в уютном кабинете, как это делали европейские философы, а воплотил передовые идеи в реальный, практический правовой документ, который должен был стать основой для управления государством.

Согласно латинскому оригиналу, который до сих пор бережно хранится в Государственном архиве Швеции (Riksarkivet) в Стокгольме, Орлик четко разграничил полномочия. Исполнительная власть оставалась за гетманом, но ее существенно ограничивали. Законодательная власть делегировалась Генеральной Раде, которая должна была собираться три раза в год (на Рождество, Пасху и Покрову). Судебная же власть становилась независимой – гетман терял право самостоятельно наказывать виновных, это полномочие переходило к Генеральному суду.

Интересные факты о Конституции Филиппа Орлика 1710 года: смотрите видео imtgsh

Таким образом Орлик действительно опередил французских просветителей – в практическом применении механизмов сдержек и противовесов. Он превратил философскую концепцию в действующий – пускай на бумаге и в условиях эмиграции – закон.

Почему западные историки называют этот пакт скорее договором, чем современной конституцией?

Несмотря на всю прогрессивность Конституции Филиппа Орлика, западные исследователи европейского права предостерегают от исторического анахронизма. Называть этот документ 1710 года именно "конституцией", имея в виду современное понимание этого слова (как, например, Конституцию США 1787 года), терминологически неточно. С точки зрения европейской правовой традиции, это был классический Pacta conventa – избирательный договор.

Эта форма происходит из политической культуры Речи Посполитой, где каждый новоизбранный король подписывал соглашение со шляхтой, обязуясь уважать ее привилегии. Документ Орлика был именно таким общественным договором, но заключенным между гетманом и казацкой старшиной (элитой) при участии шведского короля Карла XII в качестве официального протектора и гаранта. Он не распространял демократические права на все население, как вот на крестьян или мещан, оставаясь сословным документом, что защищал интересы конкретного военно-политического слоя.

Однако текст Орлика поражает гуманизмом и антикоррупционной направленностью. "Пакты" вводили жесткие ограничения на использование государственной казны – гетман не имел права распоряжаться государственными финансами как собственными, для этого вводилась должность независимого генерального подскарбия. Более того, документ содержал беспрецедентные для Восточной Европы XVIII века социальные гарантии – освобождение от налогов вдов, сирот и семей казаков, находившихся в военных походах.

Итак, Филипп Орлик не оставил позади европейских философов в плане создания новых абстрактных теорий – его величие заключалось в феноменальной политической смелости. В то время, когда Европа в основном стонала под гнетом абсолютных монархий, а на востоке формировалась жесткая деспотия, эмигрант в бессарабских степях создал архитектуру власти, основанную на законе, подотчетности и уважении к правам человека. Это был не просто юридический мираж в пустыне изгнания, а полноценный манифест европейского парламентаризма, который навсегда вписал имя своего создателя в историю мировой политической мысли.