4 сентября 1870 – во Франции провозгласили Третью республику: что привело к падению Наполеона III

Париж в начале сентября 1870 года напоминал возбужденный улей, над которым сгущались черные тучи неминуемой катастрофы. Вторая Французская империя, которая более двух десятилетий казалась незыблемым монолитом европейской политики, рассыпалась на глазах, словно карточный домик.

И именно 4 сентября вошло в историю как день, когда Франция окончательно скинула с себя имперскую мантию, провозгласив Третью республику. А как и почему это произошло, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Блестящий фасад и гнилая сердцевина: как Бисмарк загнал Наполеона III в ловушку?

Заглянем за кулисы блестящего фасада режима Наполеона III, чтобы увидеть, какая цепь роковых ошибок привела к его краху. Луи-Наполеон Бонапарт, племянник того самого выдающегося полководца и императора, пришел к власти на волне популизма и как раз ностальгии по былому величию. Его Вторая империя подарила Франции промышленную революцию, развитие железных дорог и грандиозную реконструкцию Парижа.

Именно тогда столица превратилась в витрину Европы с широкими бульварами и монументальной архитектурой – однако за ее ослепительным блеском скрывался глубокий политический и социальный кризис. Уже к концу 1860-х годов авторитарный режим начал давать трещины – Наполеон III, чье здоровье стремительно ухудшалось из-за мучительной желчнокаменной болезни, терял контроль над ситуацией.

Пытаясь спасти свою популярность, правитель пошел на уступки, создав так называемую "Либеральную империю", но это лишь развязало руки оппозиции. Республиканские настроения в городах нарастали, рабочий класс требовал прав, а внешняя политика императора превратилась в череду унизительных провалов, самым громким из которых стала катастрофическая военная авантюра в Мексике.

Интересно, что архитектором падения Наполеона III стал не какой-то известный французский революционер, а прусский канцлер Отто фон Бисмарк. Он мечтал об объединении Германии под эгидой Пруссии, а для этого нужна была победоносная война против общего врага – Франции. При этом Бисмарк нуждался в том, чтобы именно Париж произвел первый выстрел и предстал агрессором в глазах Европы.

Поводом послужил кризис вокруг испанского престола, на который претендовал немецкий принц Леопольд фон Гогенцоллерн. Французская дипломатия, охваченная паранойей по поводу немецкого окружения, начала требовать от прусского короля Вильгельма I не только отзыва кандидатуры, но и гарантий на будущее. Вильгельм вежливо отказал французскому послу в курортном городке Бад-Эмс, но Бисмарк, получив телеграмму с описанием встречи, знаменитую "Эмскую депешу", искусно отредактировал ее, придав тексту оскорбительный, пренебрежительный тон – и передал в прессу.

Реакция Парижа была быстрой и истеричной. Ослепленные ура-патриотизмом и подстрекаемые прессой, французские политики требовали мести за "оскорбление чести", и 19 июля 1870 года Франция объявила войну Пруссии. Ловушка Бисмарка сработала – а французская армия, считавшая себя сильнейшей в мире, оказалась совершенно не готова к современной войне.

Интересные факты о правлении Наполеона III и провозглашении во Франции Третьей республики: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Катастрофа под Седаном: как после агонии империи провозгласили Третью республику?

Прусская военная машина, управляемая гениальным стратегом Гельмутом фон Мольтке, действовала как идеально отлаженные часы. Используя разветвленную сеть железных дорог, немцы молниеносно мобилизовали войска и перебросили их к границе, обладая тотальным превосходством в артиллерии.

Наполеон III, изнемогая от боли, лично отправился на фронт, но это стало его самым худшим решением. Присутствие императора лишь парализовало генералов, и после ряда сокрушительных поражений в августе французская армия была оттеснена к бельгийской границе. Более того, 1 сентября 1870 года она оказалась в окружении в котловине у города Седан.

Битва при Седане стала не просто поражением, а методичным расстрелом французских войск прусской артиллерией с окружающих холмов. Император, ища смерти в бою, часами ездил верхом под вражеским огнем, но пули обходили его стороной. Поняв бессмысленность дальнейшей бойни, 2 сентября Наполеон III приказал поднять белый флаг. Более 100 тысяч французских солдат вместе с монархом сдались в плен.

Известие об этой катастрофе дошло до Парижа вечером 3 сентября – и город замер в шоке, который быстро перерос в ярость. Уже 4 сентября 1870 года огромная толпа парижан, среди которых были рабочие, студенты и национальные гвардейцы, прорвала полицейские кордоны и ворвалась в Бурбонский дворец, где заседал Законодательный корпус.

Императрица Евгения, жена Наполеона, поспешно бежала из дворца Тюильри через черный ход, спасаясь от гнева толпы, и впоследствии эмигрировала в Англию. Тем временем в ратуше Отель-де-Виль выдающиеся республиканские деятели Леон Гамбетта и Жюль Фавр под овации парижан торжественно провозгласили создание Третьей республики и формирование Правительства национальной обороны.

Примечательно, что падение Второй империи произошло без единой капли крови на улицах столицы – режим просто испарился, утратив всякую легитимность. Однако впереди новорожденную республику ждали самые страшные испытания – жестокая осада Парижа прусскими войсками, голодная зима, позорный мирный договор с потерей Эльзаса и Лотарингии, а также кровавая братоубийственная война Парижской коммуны. Но именно события 4 сентября навсегда закрыли монархическую страницу в истории Франции и открыли путь к современному демократическому государству.