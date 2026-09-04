И именно 4 сентября вошло в историю как день, когда Франция окончательно скинула с себя имперскую мантию, провозгласив Третью республику. А как и почему это произошло, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Блестящий фасад и гнилая сердцевина: как Бисмарк загнал Наполеона III в ловушку?

Заглянем за кулисы блестящего фасада режима Наполеона III, чтобы увидеть, какая цепь роковых ошибок привела к его краху. Луи-Наполеон Бонапарт, племянник того самого выдающегося полководца и императора, пришел к власти на волне популизма и как раз ностальгии по былому величию. Его Вторая империя подарила Франции промышленную революцию, развитие железных дорог и грандиозную реконструкцию Парижа.

Именно тогда столица превратилась в витрину Европы с широкими бульварами и монументальной архитектурой – однако за ее ослепительным блеском скрывался глубокий политический и социальный кризис. Уже к концу 1860-х годов авторитарный режим начал давать трещины – Наполеон III, чье здоровье стремительно ухудшалось из-за мучительной желчнокаменной болезни, терял контроль над ситуацией.

Пытаясь спасти свою популярность, правитель пошел на уступки, создав так называемую "Либеральную империю", но это лишь развязало руки оппозиции. Республиканские настроения в городах нарастали, рабочий класс требовал прав, а внешняя политика императора превратилась в череду унизительных провалов, самым громким из которых стала катастрофическая военная авантюра в Мексике.

Интересно, что архитектором падения Наполеона III стал не какой-то известный французский революционер, а прусский канцлер Отто фон Бисмарк. Он мечтал об объединении Германии под эгидой Пруссии, а для этого нужна была победоносная война против общего врага – Франции. При этом Бисмарк нуждался в том, чтобы именно Париж произвел первый выстрел и предстал агрессором в глазах Европы.

Поводом послужил кризис вокруг испанского престола, на который претендовал немецкий принц Леопольд фон Гогенцоллерн. Французская дипломатия, охваченная паранойей по поводу немецкого окружения, начала требовать от прусского короля Вильгельма I не только отзыва кандидатуры, но и гарантий на будущее. Вильгельм вежливо отказал французскому послу в курортном городке Бад-Эмс, но Бисмарк, получив телеграмму с описанием встречи, знаменитую "Эмскую депешу", искусно отредактировал ее, придав тексту оскорбительный, пренебрежительный тон – и передал в прессу.

Реакция Парижа была быстрой и истеричной. Ослепленные ура-патриотизмом и подстрекаемые прессой, французские политики требовали мести за "оскорбление чести", и 19 июля 1870 года Франция объявила войну Пруссии. Ловушка Бисмарка сработала – а французская армия, считавшая себя сильнейшей в мире, оказалась совершенно не готова к современной войне.

Интересные факты о правлении Наполеона III и провозглашении во Франции Третьей республики: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Катастрофа под Седаном: как после агонии империи провозгласили Третью республику?

Прусская военная машина, управляемая гениальным стратегом Гельмутом фон Мольтке, действовала как идеально отлаженные часы. Используя разветвленную сеть железных дорог, немцы молниеносно мобилизовали войска и перебросили их к границе, обладая тотальным превосходством в артиллерии.

Наполеон III, изнемогая от боли, лично отправился на фронт, но это стало его самым худшим решением. Присутствие императора лишь парализовало генералов, и после ряда сокрушительных поражений в августе французская армия была оттеснена к бельгийской границе. Более того, 1 сентября 1870 года она оказалась в окружении в котловине у города Седан.

Битва при Седане стала не просто поражением, а методичным расстрелом французских войск прусской артиллерией с окружающих холмов. Император, ища смерти в бою, часами ездил верхом под вражеским огнем, но пули обходили его стороной. Поняв бессмысленность дальнейшей бойни, 2 сентября Наполеон III приказал поднять белый флаг. Более 100 тысяч французских солдат вместе с монархом сдались в плен.

Известие об этой катастрофе дошло до Парижа вечером 3 сентября – и город замер в шоке, который быстро перерос в ярость. Уже 4 сентября 1870 года огромная толпа парижан, среди которых были рабочие, студенты и национальные гвардейцы, прорвала полицейские кордоны и ворвалась в Бурбонский дворец, где заседал Законодательный корпус.

Императрица Евгения, жена Наполеона, поспешно бежала из дворца Тюильри через черный ход, спасаясь от гнева толпы, и впоследствии эмигрировала в Англию. Тем временем в ратуше Отель-де-Виль выдающиеся республиканские деятели Леон Гамбетта и Жюль Фавр под овации парижан торжественно провозгласили создание Третьей республики и формирование Правительства национальной обороны.

Примечательно, что падение Второй империи произошло без единой капли крови на улицах столицы – режим просто испарился, утратив всякую легитимность. Однако впереди новорожденную республику ждали самые страшные испытания – жестокая осада Парижа прусскими войсками, голодная зима, позорный мирный договор с потерей Эльзаса и Лотарингии, а также кровавая братоубийственная война Парижской коммуны. Но именно события 4 сентября навсегда закрыли монархическую страницу в истории Франции и открыли путь к современному демократическому государству.