Десять лет существования и столетие паранойи: кем на самом деле были иллюминаты, "повелители этого мира"

Современная поп-культура превратила иллюминатов во всемогущих кукловодов, которые якобы управляют мировыми правительствами, финансовыми рынками и даже музыкальной индустрией. Однако реальная история этого ордена коротка – впрочем, в то же время гораздо драматичнее любых голливудских сценариев.

Настоящие баварские иллюминаты существовали всего одно десятилетие в XVIII веке, но успели до безумия напугать европейских монархов. Их главным оружием были не мистические ритуалы или мировые заговоры, а радикальные идеи Просвещения, которые угрожали абсолютной власти церкви и государства. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Кто и зачем на самом деле создал иллюминатов – самый известный тайный орден Европы?

1 мая 1776 года в тихом баварском городке Ингольштадт почти ничего не происходило, тем более там не было никаких демонических месс или кровавых жертвоприношений. Просто молодой профессор канонического права Адам Вайсгаупт собрал четырех своих самых способных студентов в слабо освещенной комнате, чтобы основать "Союз перфектибилистов" (Bund der Perfektibilisten). Именно он впоследствии войдет в мировую историю как Орден иллюминатов.

Вайсгаупт был блестящим интеллектуалом, воспитанным иезуитами, но именно их тотальный контроль над образованием и общественной моралью в консервативной Баварии вызывал у этого человека глубокое отвращение. Он мечтал о мире, где ум, наука и свобода слова навсегда вытеснят религиозный догматизм и государственную тиранию, а символом своего движения избрал сову Минервы – античное олицетворение мудрости.

Интересный факт: недостроенную пирамиду с Оком Провидения на Большой печати США нарисовали в 1782 году как символ нового государства под покровительством Бога. Однако в XX веке конспирологи и поп-культура совершенно безосновательно превратили этот рисунок в главный "знак иллюминатов", навсегда связав его с теориями о мировом заговоре.

Поначалу орден больше походил на студенческий кружок самообразования, чем на могущественную теневую империю. Участники читали запрещенную античную литературу, изучали философию французского Просвещения и мечтали о нравственном совершенствовании человечества. У каждого участника был античный псевдоним – скажем, сам Вайсгаупт стал "Спартаком", бросая символический вызов интеллектуальному рабству своего времени.

Однако его амбиции выходили далеко за пределы университетских стен – Вайсгаупт стремился создать разветвленную сеть образованных людей, которые бы постепенно проникали в государственные структуры, суды и учебные заведения, чтобы изменять систему изнутри, без вооруженных революций и кровопролития. И вот прорыв произошел в 1780 году, когда к ордену присоединился немецкий дипломат Адольф Фрайгерр фон Книгге.

Благодаря его невероятной харизме, организаторскому таланту и глубоким связям среди европейских масонов, иллюминаты начали стремительно расширяться. За несколько лет их число выросло с горстки провинциальных студентов до более чем двух тысяч влиятельных мужчин по всей Европе. Среди них были известные врачи, юристы, выдающиеся писатели, такие как Иоганн Вольфганг фон Гете, и даже некоторые прогрессивные аристократы.

Орден превратился в мощный интеллектуальный центр со своей сложной иерархией степеней посвящения, где за закрытыми дверями обсуждались самые смелые идеи эпохи – от равенства полов до отмены монархий. Но именно этот стремительный взлет стал прелюдией к их неизбежному и очень быстрому краху.

Кто такие иллюминаты – тайное мировое правительство или просто выдумка: смотрите видео naspravdi1

Почему баварские власти уничтожили иллюминатов всего за одно десятилетие?

Секретность была главным щитом иллюминатов, но она же стала их ахиллесовой пятой – рост численности ордена неизбежно привел к острым внутренним конфликтам. Адам Вайсгаупт, несмотря на свои либеральные идеи, руководил обществом как авторитарный диктатор, что вызвало справедливое недовольство фон Книгге.

В 1784 году после длительных и изнурительных споров о структуре управления и мистических ритуалах Книгге хлопнул дверью и навсегда покинул орден. Этот раскол оказался роковым – бывшие братья начали открыто критиковать друг друга, дисциплина упала, а слухи о тайной организации, якобы стремящейся свергнуть действующий государственный строй, быстро дошли до ушей баварского курфюрста Карла Теодора.

Для консервативных властей Баварии конца XVIII века идеи иллюминатов были страшнее любой эпидемии. Призывы к секуляризации, ограничению абсолютной власти монархов и свободе мысли воспринимались как прямая угроза национальной безопасности и божественному порядку. Поэтому в июне 1784 года Карл Теодор издал свой первый эдикт, строго запрещавший любые несанкционированные государством тайные общества.

В марте 1785 года был издан второй, значительно более жесткий эдикт, в котором иллюминаты прямо назывались предателями и врагами религии. Государственная машина раздавила орден – членов общества массово увольняли с государственных должностей, лишали университетских кафедр, арестовывали и изгоняли из страны. Сам Вайсгаупт позорно бежал из Баварии, оставив беременную жену, и прожил остаток жизни в изгнании, писая философские трактаты в свою защиту.

Настоящая же паника среди элит разразилась чуть позже, в октябре 1786, когда полиция провела обыски в домах нескольких высокопоставленных иллюминатов, в частности у дипломата Франца Ксавера фон Цвака. Там была обнаружена внутренняя переписка, в которой открыто обсуждались антиклерикальные идеи, рецепты невидимых чернил и планы проникновения в кабинеты власти. Опубликовав эти документы, власти окончательно демонизировали орден в Европе.

К 1790 году баварские иллюминаты были полностью и окончательно уничтожены как организация. Они не ушли в глубокое подполье, не превратились в глобальное теневое правительство и точно не дожили до наших дней. Их настоящее историческое наследие – это не мистические заговоры, а отчаянная, хоть и несколько наивная попытка образованных людей изменить жестокий мир с помощью силы разума.

Просто страх власти перед этими революционными идеями оказался настолько большим, что породил параноидальный миф, который живет и процветает даже в наши дни, превратив кучку баварских интеллектуалов в самых известных "повелителей этого мира". В этом, собственно, и заключается главная ирония истории – орден, стремившийся просветить человечество, в конечном итоге стал вечным символом его самых мрачных страхов.