Сентябрь 1941 года навсегда вошел в историю Киева не только горечью оккупации, но и апокалиптическим пожаром, поглотившим сердце древнего города. На протяжении десятилетий советская пропаганда тщательно культивировала миф о том, что главную улицу украинской столицы безжалостно уничтожили нацистские захватчики.

Однако рассекреченные военные журналы и тщательные исследования историков доказывают обратное – этот архитектурный геноцид был хладнокровно спланирован и осуществлен советскими спецслужбами. Настоящими авторами огненного ада на Крещатике оказались минеры НКВД, которые оставили горожанам смертоносную ловушку перед отступлением Красной армии. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Зачем советские спецслужбы превратили Киев в радиоуправляемую бомбу?

Когда 19 сентября 1941 года части немецкой Шестой армии под командованием Вальтера фон Райхенау триумфально вошли в Киев, они застали город на удивление невредимым. Крещатик, главная артерия украинской столицы, манил оккупантов роскошными отелями, административными зданиями и комфортабельными квартирами. Однако немецкое командование не подозревало, что ступает на гигантскую пороховую бочку. Дело в том, что советское руководство, слепо руководствуясь сталинской директивой о "выжженной земле", решило принести центр Киева в жертву.

Минирование проводили силами инженерных частей Красной армии и спецотрядов НКВД еще за несколько недель до сдачи города. Использовали самое современное на тот момент оружие – радиоуправляемые фугасы Ф-10, которые можно было активировать дистанционно на расстоянии сотен километров. Взрывчатку прятали в подвалах важнейших зданий – от главпочтамта до гранд-отелей, где гарантированно должны были расквартироваться высшие чины Вермахта. И вот 24 сентября начался апокалипсис.

Первым взлетел в воздух магазин "Детский мир" на углу Крещатика и Прорезной, где немцы устроили комендатуру и пункт сдачи оружия от населения. За ним, словно карточные домики, начали рушиться другие монументальные сооружения. Мощность взрывов была такой, что тяжелые трамвайные вагоны разбрасывало по улицам, словно детские игрушки. Затем начался грандиозный пожар, который физически невозможно было потушить.

Советские диверсанты предусмотрительно вывезли или уничтожили все пожарные машины и перекрыли водопровод. Огненный смерч бушевал почти две недели, превратив исторический центр в выжженный лунный пейзаж. В этом аду погибли сотни немецких солдат – но еще большую цену заплатили тысячи мирных киевлян, которые сгорели заживо, задохнулись в подвалах или остались без крыши над головой в преддверии холодной зимы.

Как советская власть взрывала Крещатик в 1941 году: смотрите видео igor.518

Как Кремлю удавалось полвека скрывать правду, указывая на нацистов?

Цинизм советской тоталитарной машины не ограничивался лишь минированием гражданских объектов. Он достиг своего абсолютного апогея в попытках переписать историю – как только густой дым над руинами Крещатика рассеялся, Москва развернула мощную пропагандистскую кампанию, обвинив в варварском уничтожении Киева немецких оккупантов. Правда иная, хотя стоит подчеркнуть, что варварства тем действительно хватало.

Оккупационные власти нацистов, разъяренные потерями и отчаянно нуждавшиеся в козле отпущения, использовали диверсию НКВД как формальный повод для начала самого страшного эпизода Холокоста в Восточной Европе. Они безосновательно обвинили во взрывах киевских евреев, что стало прямым прологом к массовым расстрелам в Бабьем Яру 29 – 30 сентября 1941 года.

После окончания Второй мировой войны Советский Союз попытался узаконить свою ложь на самом высоком международном уровне. Во время Нюрнбергского процесса советские прокуроры официально включили разрушение центра Киева в перечень преступлений нацистской Германии, приложив к материалам дела сфабрикованный отчет "Чрезвычайной государственной комиссии". Западные союзники, хотя и имели обоснованные сомнения, ради сохранения хрупкого послевоенного консенсуса не стали публично оспаривать эту версию.

На протяжении десятилетий советские учебники истории, мемуары генералов и официальные экскурсоводы рассказывали слезливые, но насквозь фальшивые истории о том, как фашисты сожгли сердце Киева. Правда оставалась надежно похороненной в архивах КГБ вплоть до распада Советского Союза, и только благодаря независимым исследователям, получившим доступ к рассекреченным немецким военным журналам, мир узнал истинную суть этой трагедии.

Документы Вермахта четко фиксировали изъятие неразорвавшихся советских радиомин, а перехваченные радиосигналы подтверждали, что приказы на подрыв отдавались из советского тыла. Так что к сегодняшнему дню международное сообщество придерживается абсолютного консенсуса – уничтожение Крещатика было безжалостной операцией НКВД, которая наглядно продемонстрировала, что для сталинского режима жизнь собственных граждан и архитектурное наследие не имели абсолютно никакой ценности.