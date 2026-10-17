Темная сторона святости на фоне миллионных пожертвований: почему врачи ужасались приютам Матери Терезы

Для миллионов людей во всем мире имя этой хрупкой монахини, Матери Терезы, стало абсолютным синонимом бескорыстного милосердия и высшей христианской любви. Однако за тем глобальным культом скрывалась и другая, жуткая реальность, которая заставляла опытных западных медиков содрогаться от ужаса.

В стенах знаменитых индийских приютов Матери Терезы пациентам не оказывали базовой медицинской помощи, а их предсмертные мучения называли священным даром. Современные международные расследования сняли ореол непогрешимости с этой истории, обнажив жестокую философию, в которой страданию поклонялись больше, чем исцелению. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему светила мировой медицины называли приюты Матери Терезы камерами пыток?

Когда в 1994 году доктор Робин Фокс, редактор одного из самых авторитетных медицинских журналов мира The Lancet, посетил главный приют Матери Терезы "Нирмал Хридай" (Nirmal Hriday) в Калькутте, он ожидал увидеть образец паллиативной помощи. Вместо этого британский специалист стал свидетелем сцен, которые больше напоминали средневековый лазарет, чем учреждение по уходу конца XX века.

В своем разгромном отчете, опубликованном в том же году, Фокс констатировал полное отсутствие алгоритмов диагностики и, что шокировало больше всего, отказ от использования сильных анальгетиков. Пациентам с терминальными стадиями рака, которые кричали от невыносимой боли, давали лишь аспирин или ибупрофен. Сильные обезболивающие были строго запрещены – и не из-за нехватки средств, а из-за сознательной политики ордена.

Эту ужасающую картину дополнило масштабное исследование 2013 года, проведенное канадскими учеными Сержем Лариве (Serge Larivée), Кэрол Сенешаль (Carole Sénéchal) и Женевьевой Шенар (Geneviève Chénard) из Монреальского университета. Проанализировав почти три сотни международных документов, исследователи пришли к выводу, что миссии Матери Терезы были скорее местами агонии, чем лечения.

Антисанитарные условия поражали – шприцы промывали под обычной холодной водой и использовали повторно для десятков пациентов, что в эпоху распространения ВИЧ и гепатита было настоящим преступлением против эпидемиологической безопасности. Больных инфекционными заболеваниями размещали рядом с теми, кто страдал неинфекционными заболеваниями, обрекая последних на неизбежное заражение.

Хуже всего, что решения о жизни и смерти принимали монахини, не имевшие никакого медицинского образования. Они руководствовались не протоколами лечения, а религиозным фанатизмом – и пациентов, которых можно было спасти, не направляли в специализированные больницы, а оставляли умирать на жестких раскладушках. Для Матери Терезы физическая боль вообще не была симптомом, который нужно устранить, а инструментом духовного очищения, "поцелуем Христа", что приближал страдальца к Богу.

Какую неприятную правду стоит знать о Матери Терезе: смотрите видео _BAKAI

Куда исчезали миллионы долларов пожертвований, пока больные кричали от невыносимой боли?

Самый большой парадокс империи "Миссионерок милосердия" заключался в ее финансах. Орден получал колоссальные вливания со всего мира – мировые лидеры, голливудские звезды, большие корпорации и миллионы обычных людей жертвовали астрономические суммы на помощь бедным. Однако эти деньги удивительным образом обходили сами приюты, и в целом финансовые потоки организации были абсолютно непрозрачными.

Несмотря на сотни миллионов долларов на тайных банковских счетах, в приютах не было ни современного оборудования, ни профессиональных врачей, ни даже достаточного количества еды для больных. Британско-американский журналист Кристофер Хитченс (Christopher Hitchens) в своем документальном фильме "Ангел ада" 1994 года и книге "Миссионерская позиция" 1995 года безжалостно разоблачил эту лицемерную систему.

Хитченс доказал, что Мать Тереза не была подругой бедных – а была подругой бедности. Ведь еще в 1981 году она публично заявляла: "Есть что-то прекрасное в том, как бедные принимают свою судьбу, как они страдают, словно Христос на кресте. Мир многое получает от их страданий". Эта странная теология оправдывала содержание приютов в состоянии преднамеренной, искусственной нищеты, создавая идеальную телевизионную картинку для привлечения новых пожертвований.

Но высшая степень цинизма проявилась тогда, когда здоровье самой Матери Терезы пошатнулось. Когда ей потребовалась медицинская помощь из-за проблем с сердцем, она не легла на грязную раскладушку в своем приюте в Калькутте, чтобы лечиться аспирином и молитвой. Нет, она пользовалась услугами самых дорогих, ультрасовременных медицинских учреждений мира, в частности в Калифорнии и Нью-Йорке.

Там ей предоставляли лучшую обезболивающую терапию, устанавливали кардиостимуляторы и обеспечивали круглосуточный профессиональный уход. Этот поразительный контраст между тем, как Мать Тереза оставляла умирать других, и тем, как спасала собственную жизнь, навсегда оставил темное пятно на ее канонизированном образе в истории мировой медицины.