1 сентября 1939 – Германия напала на Польшу: почему именно эту дату считают началом Второй мировой

Этот день навсегда вошел в историю как официальная дата начала Второй мировой войны. Именно тогда нацистская Германия вторглась на территорию Польши, разрушив хрупкие иллюзии о европейском мире.

Но нападение, что казалось локальным, мгновенно вызвало цепную реакцию международных альянсов, превратившись в самое кровавое глобальное противостояние в истории человечества. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Что изменилось для мира 1 сентября 1939 года?

Рассвет 1 сентября 1939 года не предвещал конца света, но именно он стал его прологом. В 04:45 по центральноевропейскому времени старый немецкий учебный линкор "Шлезвиг-Гольштейн", находившийся с "визитом вежливости" в водах свободного города Данциг (ныне Гданьск), неожиданно открыл сокрушительный огонь по польскому военному транзитному складу на полуострове Вестерплатте. Почти одновременно эскадрильи Люфтваффе сбросили тонны смертоносного груза на лишенный какого-либо военного значения польский городок Велюнь, превратив его в руины и пепел.

Эта стальная буря навсегда разделила историю на "до" и "после". Но почему именно этот день мировая историография бесспорно признает официальным началом Второй мировой войны? Разве раньше не проливалась кровь? Разве Японская империя не вторглась в Маньчжурию еще в 1931 году? Разве фашистская Италия не раздирала Эфиопию в 1935? А как же полномасштабное вторжение Японии в Китай в июле 1937, забравшее миллионы жизней? Все эти события были ужасными, кровавыми и масштабными – однако наука четко проводит грань между региональными войнами и глобальным мировым конфликтом.

До 1 сентября 1939 года агрессивные действия тоталитарных режимов оставались локальными, а мир, травмированный ужасами Первой мировой, отчаянно цеплялся за политику умиротворения. Мюнхенское соглашение 1938 года, когда западные демократии пожертвовали Чехословакией ради призрачного мира, стало апогеем этой дипломатической слепоты. Вот и в ситуации с Польшей Адольф Гитлер был абсолютно убежден, что Великобритания и Франция снова проглотят агрессию, ограничившись бумажными нотами протеста. Нападение планировали как очередную молниеносную и изолированную кампанию – Fall Weiss, "Белый план", чтобы решить проблему так называемого "польского коридора" и забрать Данциг в Рейх.

Однако диктатор просчитался – нападение на Польшу запустило сложную систему международных гарантий. Еще 31 марта премьер Великобритании Невилл Чемберлен публично гарантировал независимость Польши, а в августе эти гарантии были закреплены официальным англо-польским военным альянсом. Франция имела аналогичные обязательства еще с 1921 года, и они были обновлены накануне вторжения. Так что когда 1 сентября четыре немецких армии в более 1,5 миллиона солдат с тысячами танков и самолетов пересекли границу, они пересекли не просто географическую, а реальную красную линию европейской дипломатии.

Как начиналось вторжение нацистов в Польшу, а значит и Вторая мировая война: смотрите видео Derkommandantukr

Почему именно этот день считается началом Второй мировой войны?

Запустился необратимый цепной механизм. 3 сентября 1939 года, когда истек срок действия британского и французского ультиматумов с требованием вывести немецкие войска с территории Польши, Лондон и Париж объявили войну Третьему Рейху. А вступление в войну Великобритании и Франции автоматически означало и вовлечение их огромных колониальных империй.

В одно мгновение конфликт в Восточной Европе охватил Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку, Индию и огромные территории Африканского континента. Война быстро перекинулась на Атлантический океан, где уже 3 сентября немецкая подводная лодка U-30 потопила британский пассажирский лайнер "Атения". Локальная польско-немецкая война за считанные часы превратилась в глобальное противостояние, охватившее несколько континентов и океанов.

Не менее важным фактором стало событие, которое сделало возможным нападение Гитлера на поляков. Всего за неделю до вторжения, 23 августа 1939 года, в Москве был подписан пакт Молотова – Риббентропа. Его тайный протокол фактически разделил Восточную Европу на сферы влияния, а также давал фюреру стратегическую уверенность в том, что ему не придется воевать на два фронта. Атаки 1 сентября стали прямой реализацией этого циничного геополитического заговора, который впоследствии привел к вводу советских войск на территорию Польши 17 сентября, что окончательно уничтожил надежды польской армии на длительное сопротивление.

Поэтому именно 1 сентября 1939 года – критическая дата, символ краха иллюзий. Это день, когда человечество осознало, что тоталитарное зло невозможно остановить уступками, компромиссами или умиротворением. В этот момент разрозненные конфликты предыдущего десятилетия слились в единый глобальный катаклизм. И мир сделал первый, самый страшный шаг в темноту, из которой ему суждено было выбираться долгих шесть лет, заплатив за это жизнями десятков миллионов людей.