Возвышение Наполеона: как Франция, уничтожив монархию, вновь оказалась под одним властелином

Французская революция 1789 – 1799 годов свергла старый порядок, но из ее дыма и пепла неожиданно вышел человек, который вскоре вновь вернул стране трон. Наполеон Бонапарт стал тогда императором.

На самом деле это произошло даже не вопреки революции, а благодаря – ее хаосу, страху и жажде стабильности. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как Наполеон "подхватил" Францию после революционного шторма?

Когда Франция в 1789 году вступила в эпоху революции, она стремилась разорвать оковы монархии, сословных привилегий и старого режима. И действительно, власть королевского дома была подорвана, а затем и окончательно разрушена огнем политического безумия. Но уже в конце 1790-х все завершилось восхождением Наполеона Бонапарта.

Если очень кратко объяснять этот феномен, то можно сказать так: после падения старой монархии Франция оказалась в ловушке между идеалами свободы и весьма приземленным вопросом – кто будет управлять страной завтра утром. И здесь на этом фоне выдвинулся генерал, который умел действовать быстро, хладнокровно и без лишних сантиментов.

Но, конечно, эта история не была настолько простой. Наполеон не был случайной фигурой, выплывшей из тумана истории – он поднимался благодаря победам в сражениях и войнах, блестящему политическому чутью и способности читать страхи общества так же точно, как полководец читает карту местности.

В 1796 году он командовал французской армией в Италии и побеждал значительно более многочисленные австрийские войска, а в 1797 году Кампо-Формийский мир принес французам территориальные завоевания. Для Наполеона это были не просто военные успехи, а первый мощный политический капитал – ведь революционная Франция жаждала не только свободы, но и побед.

Каким был путь Наполеона к императорской короне и дальше: смотрите видео medievil_arthas

Затем последовал египетский поход, который одновременно возвысил и подорвал звезду Наполеона. В июле 1798 года он одержал победу над мамлюками в битве у пирамид, но морская катастрофа у Нила в августе фактически отрезала французские войска, а еще была в 1799 году неудачная осада Акры в сирийской кампании. В этот момент Наполеон совершил на первый взгляд поступок несколько странный – покинул армию в Египте и вернулся во Францию.

На самом деле же это был очень сильный ход – в стране политическая ситуация уже пахла порохом, а Наполеон все еще сохранял ореол победителя. Во Франции еще просто не знали о масштабах катастрофы в Египте, и Бонапарт, опережая возможную утрату репутации, ворвался в вихрь революции "на коне".

В ноябре 1799 года он стал участником переворота, известного как 18 брюмера. Именно этот шаг в конечном итоге привел Наполеона к власти в качестве первого консула, а Директорию – правительство из 5 человек, управлявшее Францией с 1795 года – заменили на Консулат из 3 человек. Наполеон стал ведущей политической фигурой Франции – фактически человеком, державшим в руках государственный штурвал.

Причина его стремительного взлета была простой и в то же время драматичной – Франция устала от нестабильности. Революционные институты не принесли того спокойствия, за которое общество платило кровью, а войны и внутренняя борьба лишь подпитывали ощущение, что стране нужны не громкие лозунги, а твердая рука. В этом смысле Наполеон казался идеальным вариантом – он говорил на языке порядка, но родился из революционной бури.

Как Наполеон превратил республику в монархию?

Как первый консул Наполеон начал не просто править, а собирать Францию из обломков, и делал это весьма успешно. Он централизовал правительство, проводил реформы в банковском деле и образовании, поддерживал науку и искусство, а также пытался улучшить отношения с папой, ведь революция сильно ударила по его католической стране. А самым известным правовым достижением стал Наполеонов кодекс, который упорядочил правовую систему и до сих пор лежит в основе французского гражданского права.

Почему революция во Франции в итоге привела к власти Наполеона: смотрите видео imtgsh

Очевидно, на этой почве и возник парадокс этой истории – революция отменила старую корону, но не отменила жажду вертикали власти. Когда страна живет в тревоге, она часто соглашается "общественным договором" на сильную власть, если та обещает безопасность, стабильность и хотя бы намек на величие. Наполеон это понял и блестяще использовал. Его режим сохранял многие революционные завоевания, но в то же время облекал Францию в мундир дисциплины, ритуала и государственного величия.

18 мая 1804 года французский Сенат провозгласил Наполеона императором французов и закрепил новый строй так называемой Конституцией XII года (по французскому революционному календарю). Это решение не было внезапной прихотью, а стало продолжением логики режима, который все больше нуждался в наследственности, престиже и символическом весе, чтобы удержать власть в стране и заявить Европе, что Франция вновь стала силой, с которой считаются.

2 декабря в соборе Нотр-Дам де Пари состоялась коронация, превратившая политическую арифметику в пышный исторический спектакль, целью которого было вписать новую династию в ряд больших императорских и королевских династий Франции и Европы, в частности, в тень Карла Великого. Наполеон хотел, чтобы новая империя казалась не случайным переворотом, а продолжением великой истории.

Вот так человек, выросший на руинах монархии, восстановил ее в иной форме. Революция уничтожила старый порядок, но не смогла сразу создать устойчивую и убедительную альтернативу. Франция прошла через радикализацию, террор и политическую нестабильность, но в конце концов, измученная годами потрясений, согласилась на новое единоличное правление. Но это не был поворот назад – страна просто выбрала другой путь к той же вершине.