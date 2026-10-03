3 октября 1952 – операция "Ураган": как Британия ворвалась в ядерный клуб, утерев нос США и СССР

Безлюдные и выжженные безжалостным солнцем острова Монтебелло у северо-западного побережья Западной Австралии вошли в мировую историю 3 октября 1952 года. Именно там, среди бирюзовых вод Индийского океана, Британская империя, которая после Второй мировой войны стремительно теряла свои колониальные владения, доказала миру, что ее еще рано списывать со счетов.

В 8 утра по местному времени над мелководной лагуной Тримойль вспыхнул ослепительный свет, на мгновение затмивший тропическое солнце, и в небо взмыло гигантское облако. Вот так выглядела операция "Ураган" (Operation Hurricane) – первое в истории Великобритании успешное испытание ядерного оружия. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему Лондон решил создать собственную ядерную бомбу, несмотря на послевоенную бедность?

Чтобы понять мотивы Даунинг-стрит, стоит вернуться в 1946 год. Великобритания вышла из Второй мировой войны в числе победителей, но экономически раздавленной. Страна жила по жесткой карточной системе, города лежали в руинах после немецких бомбардировок, а государственная казна была пуста. А тут еще и политический удар нанесли ближайшие союзники.

Дело в том, что во время войны британские ученые в рамках сверхсекретного проекта Tube Alloys внесли колоссальный интеллектуальный вклад в американский Манхэттенский проект. Поэтому Лондон вполне обоснованно рассчитывал на равноправное послевоенное партнерство в сфере атомной энергии. Вместо этого Конгресс США принял печально известный Закон Макмагона (Закон об атомной энергии 1946 года), который строго запрещал передачу каких-либо ядерных технологий и информации другим государствам, включая Великобританию.

Для гордого британского истеблишмента это была откровенная пощечина. Министр иностранных дел Эрнест Бевин тогда эмоционально, но пророчески заявил на закрытом заседании: "Мы должны заполучить эту штуку во что бы то ни стало, и на ней должен развеваться чертов Юнион-Джек!" Тогда премьер-министр Клемент Эттли тайно инициировал программу создания собственного оружия под кодовым названием High Explosive Research (Исследования взрывчатых веществ высокой мощности), а руководителем проекта стал гениальный физик доктор Уильям Пенни, ранее работавший в Лос-Аламосе.

Британцам пришлось буквально изобретать технологический велосипед заново, опираясь лишь на феноменальную память своих ученых и собственные крайне ограниченные ресурсы. Это был титанический вызов для истощенной экономики, но вопрос стоял прямо – либо Великобритания становится ядерной державой, либо навсегда превращается во второстепенного игрока на шахматной доске Холодной войны, где уже доминировали Соединенные Штаты и Советский Союз (который неожиданно быстро испытал свою бомбу РДС-1 в 1949 году).

Как Великобритания взорвала свою первую атомную бомбу – причем прямо на борту корабля: смотрите видео IronMinds-1

Как фрегат Ее Величества превратился в эпицентр ядерного ада?

Когда плутониевый заряд был наконец готов, встал сложный вопрос логистики. Густонаселенные Британские острова совершенно не подходили для испытаний, и здесь на помощь пришла Австралия, чей премьер Роберт Мензис согласился предоставить безлюдный архипелаг Монтебелло. Но самым интересным был сам способ подрыва – в отличие от янки или советов, которые сбрасывали бомбы с самолетов или взрывали их на высоких стальных башнях, британские военные стратеги мыслили категориями морской империи.

Главным страхом лондонского Адмиралтейства было то, что вражеские агенты могут тайно провезти ядерное устройство в трюме обычного коммерческого судна и взорвать его в порту на реке Темзе, мгновенно уничтожив сердце страны. Поэтому и для операции "Ураган" бомбу разместили не на суше, а внутри корпуса старого списанного фрегата Ее Величества "Плим" (HMS Plym), пришвартованного над глубиной 12 метров. Плутониевое устройство, в котором использовалось инновационное левитационное ядро (значительно усовершенствованная технология по сравнению с американской бомбой "Толстяк", сброшенной на Нагасаки), было надежно спрятано под палубой.

Когда автоматический таймер отсчитал последние секунды, произошел взрыв мощностью около 25 килотонн, и температура в эпицентре достигла миллионов градусов. Боевой корабль весом 1400 тонн буквально испарился за миллисекунды – от фрегата не осталось ничего, кроме нескольких расплавленных радиоактивных кусков искореженного металла, которые позже нашли на берегах соседних островов. Взрыв поднял в воздух тысячи тонн кипящей воды, песка и морского ила, создав апокалиптическую картину разрушения.

Успех операции "Ураган" стал абсолютным триумфом британской науки и несокрушимой политической воли. Уинстон Черчилль, который к тому времени вновь вернулся на пост премьер-министра, с нескрываемой гордостью объявил о результатах в парламенте. Этот взрыв достиг своей главной стратегической цели – он заставил Вашингтон кардинально изменить отношение к Лондону. Поняв, что Великобритания способна самостоятельно разрабатывать передовые ядерные технологии, США пошли на уступки, и в 1958 году страны подписали Договор о взаимной обороне, возобновив полноценное ядерное сотрудничество.

Британский "Ураган" заставил вздрогнуть и Москву, хотя советское руководство публично и пыталось преуменьшить значение этого испытания. В ответ на появление еще одной ядерной державы на Западе Союз был вынужден ускорить собственную программу разработки более мощного термоядерного оружия. Как бы то ни было, и США, и СССР пришлось поступиться, освобождая место на тот момент лишь для третьего полноправного члена элитного, но смертоносного ядерного клуба.