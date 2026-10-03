В 8 утра по местному времени над мелководной лагуной Тримойль вспыхнул ослепительный свет, на мгновение затмивший тропическое солнце, и в небо взмыло гигантское облако. Вот так выглядела операция "Ураган" (Operation Hurricane) – первое в истории Великобритании успешное испытание ядерного оружия. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему Лондон решил создать собственную ядерную бомбу, несмотря на послевоенную бедность?

Чтобы понять мотивы Даунинг-стрит, стоит вернуться в 1946 год. Великобритания вышла из Второй мировой войны в числе победителей, но экономически раздавленной. Страна жила по жесткой карточной системе, города лежали в руинах после немецких бомбардировок, а государственная казна была пуста. А тут еще и политический удар нанесли ближайшие союзники.

Дело в том, что во время войны британские ученые в рамках сверхсекретного проекта Tube Alloys внесли колоссальный интеллектуальный вклад в американский Манхэттенский проект. Поэтому Лондон вполне обоснованно рассчитывал на равноправное послевоенное партнерство в сфере атомной энергии. Вместо этого Конгресс США принял печально известный Закон Макмагона (Закон об атомной энергии 1946 года), который строго запрещал передачу каких-либо ядерных технологий и информации другим государствам, включая Великобританию.

Для гордого британского истеблишмента это была откровенная пощечина. Министр иностранных дел Эрнест Бевин тогда эмоционально, но пророчески заявил на закрытом заседании: "Мы должны заполучить эту штуку во что бы то ни стало, и на ней должен развеваться чертов Юнион-Джек!" Тогда премьер-министр Клемент Эттли тайно инициировал программу создания собственного оружия под кодовым названием High Explosive Research (Исследования взрывчатых веществ высокой мощности), а руководителем проекта стал гениальный физик доктор Уильям Пенни, ранее работавший в Лос-Аламосе.

Британцам пришлось буквально изобретать технологический велосипед заново, опираясь лишь на феноменальную память своих ученых и собственные крайне ограниченные ресурсы. Это был титанический вызов для истощенной экономики, но вопрос стоял прямо – либо Великобритания становится ядерной державой, либо навсегда превращается во второстепенного игрока на шахматной доске Холодной войны, где уже доминировали Соединенные Штаты и Советский Союз (который неожиданно быстро испытал свою бомбу РДС-1 в 1949 году).

Как Великобритания взорвала свою первую атомную бомбу – причем прямо на борту корабля: смотрите видео IronMinds-1

Как фрегат Ее Величества превратился в эпицентр ядерного ада?

Когда плутониевый заряд был наконец готов, встал сложный вопрос логистики. Густонаселенные Британские острова совершенно не подходили для испытаний, и здесь на помощь пришла Австралия, чей премьер Роберт Мензис согласился предоставить безлюдный архипелаг Монтебелло. Но самым интересным был сам способ подрыва – в отличие от янки или советов, которые сбрасывали бомбы с самолетов или взрывали их на высоких стальных башнях, британские военные стратеги мыслили категориями морской империи.

Главным страхом лондонского Адмиралтейства было то, что вражеские агенты могут тайно провезти ядерное устройство в трюме обычного коммерческого судна и взорвать его в порту на реке Темзе, мгновенно уничтожив сердце страны. Поэтому и для операции "Ураган" бомбу разместили не на суше, а внутри корпуса старого списанного фрегата Ее Величества "Плим" (HMS Plym), пришвартованного над глубиной 12 метров. Плутониевое устройство, в котором использовалось инновационное левитационное ядро (значительно усовершенствованная технология по сравнению с американской бомбой "Толстяк", сброшенной на Нагасаки), было надежно спрятано под палубой.

Когда автоматический таймер отсчитал последние секунды, произошел взрыв мощностью около 25 килотонн, и температура в эпицентре достигла миллионов градусов. Боевой корабль весом 1400 тонн буквально испарился за миллисекунды – от фрегата не осталось ничего, кроме нескольких расплавленных радиоактивных кусков искореженного металла, которые позже нашли на берегах соседних островов. Взрыв поднял в воздух тысячи тонн кипящей воды, песка и морского ила, создав апокалиптическую картину разрушения.

Успех операции "Ураган" стал абсолютным триумфом британской науки и несокрушимой политической воли. Уинстон Черчилль, который к тому времени вновь вернулся на пост премьер-министра, с нескрываемой гордостью объявил о результатах в парламенте. Этот взрыв достиг своей главной стратегической цели – он заставил Вашингтон кардинально изменить отношение к Лондону. Поняв, что Великобритания способна самостоятельно разрабатывать передовые ядерные технологии, США пошли на уступки, и в 1958 году страны подписали Договор о взаимной обороне, возобновив полноценное ядерное сотрудничество.

Британский "Ураган" заставил вздрогнуть и Москву, хотя советское руководство публично и пыталось преуменьшить значение этого испытания. В ответ на появление еще одной ядерной державы на Западе Союз был вынужден ускорить собственную программу разработки более мощного термоядерного оружия. Как бы то ни было, и США, и СССР пришлось поступиться, освобождая место на тот момент лишь для третьего полноправного члена элитного, но смертоносного ядерного клуба.