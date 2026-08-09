Но сочетание военной логики, погодных условий и жесткого американского расчета изменило ход событий. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Почему судьбу Нагасаки решила не карта, а облачность?

Второй атомный удар по Японии произошел 9 августа 1945 года, и именно Нагасаки стало местом взрыва – хотя план американцев на бумаге выглядел иначе. Тогда США сбросили на Японию плутониевую бомбу Fat Man ("Толстяк") в 11:02 по местному времени, а взрыв прогремел на высоте около 500 метров над городом.

Нагасаки не было первым выбором. В той мрачной ситуации города стояли в очереди, составленной созданным президентом США Гарри Трумэном Target Committee для определения целей атомных ударов. И в списке после Хиросимы первым кандидатом был город Кокура.

Почему же бомба не упала туда? Ответ, как это часто бывает в истории, лежит в нескольких плоскостях – в данном случае одновременно и на карте, и в небе. Над Кокурой высели облака и дым от предыдущих атак, которые ухудшили видимость до неприемлемого уровня – и это стало спасением для города.

Второй атомный удар изначально был запланирован на 11 августа, но прогноз погоды на ухудшение ускорил операцию. Более того, когда бомбардировщик B-29 Bockscar прибыл к цели, сбросить бомбу наугад он физически просто не мог.

Именно поэтому экипаж направился к следующей в списке цели – Нагасаки. Это была и трагедия случая, и механическая логика военной машины – если не видна главная цель, следует лететь дальше, пока позволяют топливо, время и приказ.

Как США сбросили на Японию "Толстяка" – вторую атомную бомбу: смотрите видео MilitaryPowerTV

В Нагасаки проживало около 260 тысяч жителей и находились важные военные объекты, в частности две военные фабрики Mitsubishi. Это был порт, промышленный узел и часть военной инфраструктуры Японии. Но город мог бы выжить – если бы не погода над Кокурой.

Почему США нанесли два атомных удара по Японии почти подряд?

Почему вторая атака атомной бомбой произошла так быстро после Хиросимы, 9 числа после 6? Американское руководство исходило из двух соображений – во-первых, японская погода изменчива, и тайфун или другое серьезное погодное явление могли отложить применение оружия на недели; во-вторых, два удара подряд должны были убедить Японию, что у США в запасе есть еще такие бомбы и они готовы продолжать атаки, пока страна не капитулирует.

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали первыми случаями применения атомных бомб против людей. Они уничтожили эти города, вызвав ужасающую трагедию, однако действительно способствовали завершению Второй мировой войны. И в этой фразе – весь вес эпохи, граница, после которой человечество уже не могло смотреть на войну прежними глазами.

Сегодня, спустя почти восемь десятилетий, Нагасаки остается живым напоминанием об этой границе. Да еще и о том, что иногда самые страшные катастрофы рождаются не из замысла, а из череды случайностей, которые сложно или даже невозможно предвидеть. А потому их просто нельзя допускать.