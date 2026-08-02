2 августа 1990 – Ирак вторгся в Кувейт: как началась Первая война в Персидском заливе

Ирак вторгся на территорию Кувейта 2 августа 1990 года – и за считанные часы перевернул карту Ближнего Востока. Все началось как молниеносное наступление на маленькое, но богатое нефтью государство.

Но очень скоро превратилось в кризис мирового масштаба – с санкциями, ультиматумами, коалицией и войной. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему 2 августа 1990 года стало датой, которую невозможно забыть на Ближнем Востоке?

В ночь на 2 августа 1990 года иракские войска вторглись в Кувейт, и это стало той самой точкой, после которой Ближний Восток уже не мог вернуться к привычному ритму жизни. Сначала это событие напоминало короткую военную операцию, но стало прологом к международному кризису, в котором пересеклись нефтяные интересы, гарантии безопасности, дипломатические провалы и жесткая логика силы.

Для мира это был шок. Ирак, который еще вчера воспринимался как один из ключевых игроков региона, за сутки превратился в агрессора, а Кувейт – в оккупированную страну, призывавшую к немедленной помощи. Первые часы вторжения были стремительными и безжалостными – иракские подразделения быстро продвигались вглубь кувейтской территории, а политический сигнал из Багдада был понятен без перевода.

Саддам Хусейн фактически заявлял, что готов силой решать споры, накопившиеся за годы. В частности – вокруг границ, долгов, нефтедобычи и регионального влияния. Кувейт, небольшое государство с колоссальным стратегическим значением, оказался в центре бури, которая быстро вышла далеко за пределы двух стран.

Нефтяные богатства Кувейта были слишком большими и слишком заманчивыми, чтобы Багдад не пытался повлиять на соседа силой или давлением. Поэтому Хусейн прибег к войне – даже несмотря на то, что недавно завершилась изнурительная война с Ираном 1980 – 1988 годов. Или даже не вопреки, а как раз из-за нее – ведь Ирак оказался в действительно тяжелом финансовом положении.

Иракское руководство требовало списания долгов и обвиняло Кувейт в том, что тот якобы превышал квоты на добычу нефти, снижая цены на рынке. Для Ирака это было экономическим ударом. Вот так и возник парадокс – море нефти, которое должно было приносить стабильность и благосостояние, стало источником напряжения и войны.

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"Буря в пустыне" и неожиданное поражение Ирака

2 августа 1990 года не было просто еще одним днем в хронике ближневосточных кризисов. Это был момент, когда одно государство решило нарушить статус-кво, а весь мир был вынужден ответить. Именно с того момента началась Первая война в Персидском заливе.

Ирак представлял свое вторжение в Кувейт как попытку "восстановить справедливость", но мировое сообщество увидело в этом грубое нарушение суверенитета и международного права. Международная реакция не заставила себя ждать – сначала Совет Безопасности ООН осудил агрессию и ввел санкции. Затем началось формирование международного военного объединения, которое впоследствии превратилось в коалицию против Ирака.

В Вашингтоне, Лондоне, Париже, Эр-Рияде и других столицах быстро пришли к выводу – если Ираку позволить захватить Кувейт безнаказанно, это изменит баланс сил во всем регионе. Саудовская Аравия, которая ощущала прямую угрозу, стала одним из ключевых центров размещения сил коалиции. И в начале 1991 года началась военная операция по освобождению Кувейта, известная как "Буря в пустыне".

Воздушная кампания, а затем и наземное наступление продемонстрировали технологическое и организационное превосходство коалиции. Иракские войска были вытеснены из Кувейта, а сам эпизод стал одним из самых ярких примеров того, как локальное вторжение может превратиться в многонациональную войну с далеко идущими последствиями.