Табу на "испанский грипп": почему правительства скрывали самую смертоносную пандемию в истории человечества

Столетие назад мир столкнулся с невидимым врагом, который оказался гораздо более безжалостным, чем пулеметы и ядовитые газы Первой мировой войны. Эта загадочная болезнь, прозванная "испанкой", забрала жизни не менее 50 миллионов человек и превратила процветающие города в сплошные морги под открытым небом.

Однако в этой трагедии поражает не только сам вирус, но и тотальный заговор молчания, устроенный правительствами самых могущественных государств того времени. Пока люди задыхались в своих кроватях, политики цинично скрывали масштабы катастрофы ради сохранения иллюзорного военного боевого духа. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Откуда на самом деле пришла "нулевая смерть" и почему козлом отпущения выбрали именно Испанию?

История самой смертоносной пандемии современности началась вовсе не на залитых солнцем улицах Мадрида или Барселоны. Первым официально зарегистрированным больным стал американский повар Альберт Гитчелл – это произошло 4 марта 1918 года на военной базе Кэмп-Фанстон в штате Канзас. В то прохладное утро Гитчелл обратился в лазарет с жалобами на температуру и боль в горле. Уже к обеду с идентичными симптомами заболели более ста солдат, а через несколько недель число инфицированных на базе исчислялось тысячами. Вирус мутировал с невероятной скоростью, превращая легкие молодых и здоровых мужчин в кровавое месиво.

Но почему болезнь с американского Среднего Запада получила название "испанка"? Ответ кроется в грязной геополитике и военной пропаганде. Весной 1918 года Соединенные Штаты массово перебрасывали свои войска через Атлантику для участия в Первой мировой войне. Вместе с солдатами в тесных и плохо вентилируемых трюмах кораблей в Европу прибыл и смертоносный штамм H1N1. Вирус мгновенно поразил окопы Западного фронта, кося британскую, французскую, американскую и немецкую армии – однако ни одна из стран-участниц конфликта не позволила своим журналистам написать об этом ни слова.

Военные цензоры безжалостно вычеркивали любые упоминания об эпидемии, опасаясь, что новости о массовых смертях в тылу и на фронте подорвут моральный дух нации и воодушевят врага. И вот исторический парадокс – Испания же сохраняла нейтралитет в Первой мировой войне, поэтому местная пресса не подвергалась жесткой военной цензуре. Когда в мае 1918 года испанский король Альфонсо XIII и треть его кабинета министров заболели неизвестной лихорадкой, местные газеты начали открыто бить тревогу.

Читая эти тревожные репортажи, граждане США, Великобритании и Франции ошибочно решили, что эпидемия зародилась именно на Пиренейском полуострове. Правительствам стран-противников было чрезвычайно выгодно поддержать этот миф – гораздо легче обвинить в катастрофе нейтральное государство, чем признать собственную неспособность защитить граждан. Так родилась едва ли не крупнейшая медицинская стигма в истории человечества.

Что стоит знать об "испанке" – страшной пандемии времен Первой мировой войны: смотрите видео 24Канал

Как военная цензура превратила локальную вспышку в самый смертоносный апокалипсис в истории человечества?

Сокрытие правды имело катастрофические последствия – речь идет о десятках миллионов трупов. Вместо того чтобы вводить жесткие карантинные меры, закрывать школы и запрещать массовые собрания, правительства продолжали делать вид, что ничего не происходит. Более того – например, в США действовал печально известный "Закон о подстрекательстве к мятежу" (Sedition Act) 1918 года, что предусматривал до 20 лет тюрьмы за публикацию материалов, которые могли "нанести ущерб военным усилиям правительства". Иными словами, врачи, пытавшиеся предупредить общество об опасности, рисковали оказаться за решеткой как предатели родины.

Наиболее вопиющим и трагическим примером того, как цензура убивает, стал парад в Филадельфии 28 сентября 1918 года. Вирус уже бушевал на военных базах вблизи города, но чиновники проигнорировали мольбы инфекционистов отменить мероприятие. Властям нужны были деньги на войну, и парад в поддержку "Займа Свободы" должен был состояться любой ценой, так что подвергнутые цензуре газеты не напечатали ни одного предупреждения. Более 200 000 человек вышли на улицы плотной толпой – и уже через 72 часа все больницы Филадельфии были переполнены, а через несколько недель в городе погибло более 12 000 человек. Умершие неделями лежали в домах, потому что не хватало ни гробов, ни могильщиков.

Похожая ситуация сложилась и в Европе. В Великобритании сэр Артур Ньюсгольм, главный медицинский офицер, сознательно отказался вводить карантинные ограничения, заявив, что "бесперебойные поставки боеприпасов важнее риска распространения инфекции". Фабрики продолжали работать, а рабочие ежедневно заражали друг друга в переполненных цехах. Во Франции пресса называла болезнь "швейцарской лихорадкой", в Германии – "фландрской инфекцией", но какими бы ни были названия – везде политики лгали своим гражданам, что это всего лишь обычный сезонный грипп.

Если бы правительства мира избрали путь прозрачности, если бы они позволили врачам говорить правду, а прессе – публиковать инструкции по выживанию, пандемию можно было бы обуздать гораздо раньше. Но политики сделали свой выбор в пользу войны. "Испанский грипп" стал не просто биологической катастрофой, а жутким памятником тому, как государственная ложь и цензура способны превратить вирус в оружие массового уничтожения, убивающее эффективнее любой армии мира и быстрее пулеметов.