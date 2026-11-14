14 ноября 1919 – крах Колчака: почему "Верховный правитель России" проиграл большевикам

В тот день амбициозную столицу Белого движения превратили в холодное кладбище имперских иллюзий – 14 ноября 1919 года Пятая армия красных без боя вошла в Омск. И власть адмирала Александра Колчака начала рассыпаться быстрее, чем таял сибирский снег под сапогами большевиков.

Западные союзники вложили в его кампанию миллионы, однако никакая финансовая инъекция не смогла спасти режим, разъеденный внутренней коррупцией и тотальной политической слепотой. Падение "Верховного правителя" доказало миру, что гражданскую войну выигрывают не только британские пулеметы, но и способность контролировать собственные тылы и умы простого населения. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как британское оружие и сибирское золото погрязли в белой коррупции?

Военное поражение Александра Колчака было следствием глубокого институционального разложения. Уинстон Черчилль, который в то время занимал пост военного министра Великобритании, был главным лоббистом поддержки Белого движения. Благодаря его усилиям в Сибирь были отправлены колоссальные объемы помощи – сотни тысяч винтовок, тысячи пулеметов, миллионы патронов и комплекты зимнего снаряжения.

Однако логистика превратилась в злейшего врага адмирала, поскольку Транссибирская магистраль, единственная кровеносная артерия огромной территории, была парализована хаосом – и многие этим пользовались. Британские шинели и американские ботинки часто просто не доезжали до фронта, оставаясь на черных рынках Омска, где тыловые офицеры и спекулянты наживали огромные состояния, пока солдаты на передовой замерзали в лохмотьях.

Омск осенью 1919 года напоминал пир во время чумы. Тотальная некомпетентность колчаковского правительства была заметна буквально во всем. Да и сам адмирал, блестящий флотоводец и исследователь полярных широт, оказался совершенно беспомощным политиком на суше. Скажем, он категорически отказался проводить земельную реформу, чем мгновенно оттолкнул от себя многомиллионное сибирское крестьянство. Более того – вместо того чтобы искать компромисс с умеренными социалистами, его карательные отряды устраивали жестокие реквизиции, что спровоцировало массовое партизанское движение в тылу.

В итоге все закономерно закончилось катастрофой. Когда весной 1919 года армия Колчака совершила свой знаменитый рывок к Волге, она растянула коммуникации до критического предела. Большевики же, действуя с внутренних оперативных линий и имея единое командование, дождались истощения белых. Контрудар Красной армии под командованием Михаила Фрунзе прорвал фронт, и отступление превратилось в неконтролируемое бегство, завершившееся позорной сдачей столицы 14 ноября Пятой армии Тухачевского. А падение Омска запустило цепную реакцию предательств, которая ярко демонстрирует прагматичную и зачастую циничную природу международной политики.

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Почему союзники отвернулись от адмирала в самый критический момент?

Ключевую роль в финальном акте трагедии Колчака сыграл Чехословацкий корпус – самая боеспособная и дисциплинированная сила на всем Сибирском тракте. Чехословаки, которые изначально были катализатором антибольшевистского восстания, к концу 1919 года глубоко разочаровались в "Верховном правителе" – они презирали его за авторитарные наклонности, неспособность навести порядок в собственной армии и закрывание глаз на зверства полевых командиров. Для легионеров единственной целью стало возвращение домой, в новосозданную независимую Чехословакию, через Владивосток – и ради этой цели они были готовы пожертвовать кем угодно.

Интересный факт: вместе с Колчаком на восток двигался и знаменитый "золотой эшелон" – около 500 тонн золотого запаса Российской империи, который белогвардейцы пытались вывезти из страны. Однако это колоссальное сокровище не спасло адмирала – чехословаки захватили поезд с золотом и впоследствии передали его большевикам как раз как плату за свой беспрепятственный выезд во Владивосток. Впрочем, судьба части этого золота, бесследно исчезнувшей во время транспортировки, до сих пор остается одной из величайших загадок того времени.

Когда 14 ноября Омск пал, Колчак оказался в ловушке собственного эшелона, заблокированного на железной дороге. Контроль над Транссибом полностью перешел в руки чехословаков и французского генерала Мориса Жаннена, который официально представлял интересы Антанты в Сибири. Жаннен, оценив безнадежность ситуации и стремительное наступление красных, принял хладнокровное решение – вместо того чтобы обеспечить эвакуацию адмирала, союзники фактически взяли его в заложники.

В январе следующего года в обмен на беспрепятственный проезд своих эшелонов на восток чехословаки с молчаливого согласия Жаннена выдали Колчака эсеро-меньшевистскому Политцентру в Иркутске, который вскоре передал его большевикам. Эта предательская сделка стала шоком для многих идеалистов Белого движения, но с точки зрения западной геополитики она была лишь холодным констатированием факта – проект "Колчак" обанкротился. Остатки его армии отправились в смертельный "Великий Сибирский Ледовый поход" через тайгу и замерзшее озеро Байкал, оставив позади любые надежды на свержение советской власти вооруженным путем.