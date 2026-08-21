21 августа 1911 – исчезновение "Моны Лизы": как кража из Лувра изменила судьбу картины да Винчи

В августе 1911 года обычный итальянский стекольщик совершил самое дерзкое ограбление века – похитил из Лувра "Мону Лизу". Но, что интересно, именно это превратило картину Леонардо да Винчи в мирового идола.

Но почему так произошло? И как вообще простому рабочему удалось незаметно вынести шедевр? 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как так получилось, что обычный стекольщик похитил "Мону Лизу" из Лувра?

Жаркое летнее утро 21 августа 1911 года в Париже окутало Лувр, монументальный дворец искусств и гордость французской нации, густой тишиной выходного дня. Никто из охранников, лениво патрулировавших бесконечные мраморные коридоры, даже не подозревал, что именно в этот миг творится история, которая изменит мировую культуру. А тем временем со стены роскошного Квадратного салона (Salon Carré) бесследно исчезла небольшая доска из тополя размером 77 на 53 сантиметра, на которой был изображен портрет флорентийской дамы с едва уловимой загадочной улыбкой.

Тогда "Мона Лиза" кисти гениального Леонардо да Винчи была лишь одним из многих признанных шедевров эпохи итальянского Возрождения. Но именно эта беспрецедентная и дерзкая кража превратила картину в глобальную икону, самую известную и желанную в истории человечества. Причем вором оказался не изящный криминальный гений во фраке, как это часто изображают в детективных романах, а совершенно незаметный итальянский мастер по стеклу Винченцо Перуджа.

Накануне он тихо и незаметно спрятался в тесной темной каморке для швабр и инвентаря. Винченцо знал запутанные лабиринты Лувра как свои пять пальцев, ведь именно он по заказу руководства музея монтировал защитные стеклянные короба для самых ценных полотен. Дождавшись утра понедельника, когда музей был официально закрыт для посетителей и там находился только технический персонал, мужчина вышел из укрытия в традиционном белом рабочем халате, который носили все сотрудники музея. Сняв раму и стекло на глухой лестнице, он просто завернул деревянную панель в вот тот самый халат и спокойно вышел через боковую дверь.

Никакой стрельбы, никаких хитроумных систем сигнализации или подкупленных охранников. А самое удивительное, что исчезновение шедевра заметили далеко не сразу. Только на следующий день французский художник Луи Беро, пришедший в Лувр со своим мольбертом, чтобы сделать эскиз интерьера Квадратного салона, заметил пустое место на стене с четырьмя металлическими крючками. Более того, охранники сначала отмахнулись, решив, что картину просто взяли фотографы музея для создания репродукций.

Самое интересное о похищении "Моны Лизы" в 1911 году: смотрите видео 24Канал

Почему дерзкое ограбление превратило картину да Винчи в кумира?

Когда же выяснилось, что шедевр Леонардо действительно украден, Париж охватила истерика. Музей немедленно закрыли на целую неделю для проведения следственных действий. А когда он вновь открыл свои двери, произошло нечто невероятное – тысячи людей выстроились в километровые очереди, просто чтобы посмотреть на пустое место на стене. Это был беспрецедентный психологический феномен начала ХХ века, когда отсутствие произведения искусства привлекло гораздо больше внимания, чем его наличие.

Французская полиция бросила абсолютно все доступные ресурсы на поиски "Моны Лизы". Детективы обыскивали международные поезда, проверяли океанские лайнеры, допрашивали сотни подозреваемых по всей Европе. Дело приобрело такой колоссальный резонанс, что международная пресса буквально взорвалась сенсационными заголовками. Ведущие газеты по всему миру ежедневно печатали большие репродукции картины на первых страницах – и благодаря этой массированной медийной кампании лицо Лизы Герардини стало узнаваемым в каждом уголке планеты.

До кражи ее знали преимущественно искусствоведы, историки и культурная элита, но после – она стала неотъемлемой частью массовой культуры, первой настоящей "знаменитостью" в мире искусства. А вор тем временем спокойно жил в Париже, пряча самый разыскиваемый артефакт мира в обычном деревянном сундуке с двойным дном в своей скромной тесной квартире на окраине города.

Интересный факт: в отчаянии от тщетных поисков вора полиция арестовала известного поэта-авангардиста Гийома Аполлинера, который когда-то в порыве эмоций неосторожно заявил, что Лувр нужно сжечь. Аполлинер, сломленный допросами, указал на своего друга Пабло Пикассо. Обоих гениев жестко допрашивали, и Пикассо даже плакал в зале суда, в панике отрицая не только свою вину, но и вообще знакомство с Аполлинером. В итоге из-за полного отсутствия доказательств обоих художников отпустили.

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Как удалось с триумфом вернуть "Мону Лизу" во Францию?

Лишь спустя более двух лет наступила драматическая развязка – осенью 1913, когда флорентийский антиквар Альфредо Джерри получил загадочное письмо от человека, подписавшегося "Леонардо". Винченцо Перуджа привез картину в Италию, наивно и горячо полагая, что совершает большой патриотический поступок – возвращает украденный Наполеоном Бонапартом шедевр на историческую родину. Он просто не знал правды – да Винчи сам продал картину королю Франции Франциску I.

Джери вместе с директором знаменитой галереи Уффици Джованни Поджи встретились с Винченцо, увидели оригинал – и немедленно вызвали полицию. Перуджу арестовали, но в Италии общество восприняло его почти как национального героя. Суд присяжных был чрезвычайно снисходителен – стекольщику дали всего год и 15 дней заключения, а впоследствии и этот срок сократили до 7 месяцев.

"Мона Лиза" же, прежде чем вновь оказаться во Франции, совершила триумфальное турне по городам Италии. Ее с невероятными почестями выставляли во Флоренции, Риме и Милане, где огромные толпы плакали от счастья, созерцая национальную святыню. Да и возвращение картины в Лувр 4 января 1914 года напоминало торжественную встречу королевы.

С тех пор "Мона Лиза" больше никогда не была просто куском расписанного дерева – кража наделила ее мощной аурой мистики, недосягаемости и невероятной материальной ценности. На сегодня она остается самым охраняемым произведением искусства на планете – под толстым слоем современного пуленепробиваемого стекла, в специальном боксе со строгим микроклиматом, под непрерывным прицелом десятков камер и сверхчувствительных датчиков. Однако это не означает, что удивительные кражи из Лувра навсегда прекратились.