History Украина: забытая правда Тайный страх империи: почему могущественные Романовы до смерти боялись именно украинского слова
7 сентября, 08:16
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Тайный страх империи: почему могущественные Романовы до смерти боялись именно украинского слова

Олесь Друкач

Российская империя создавала колоссальную государственную машину на территориях от заснеженных лесов Финляндии до пустынь Центральной Азии. Ее армия насчитывала миллионы штыков, а тайная полиция проникала в самые потаенные уголки общественной жизни. И все же эта гигантская, вооруженная до зубов структура откровенно и панически боялась букв, а больше всего – украинских.

Она боялась стихов, переводов Священного Писания и театральных пьес – аж настолько, что пыталась уничтожить украинский язык. Не из-за лингвистических разногласий, а потому что язык был самым мощным детонатором, способным подорвать сам фундамент имперского мифа. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему миф о "триедином народе" был условием выживания империи?

Чтобы понять природу страха Российской империи перед украинским языком, прежде всего стоит взглянуть на демографическую и идеологическую конструкцию государства Романовых. Легитимность империи держалась на концепте "триединой русской нации", которая якобы состояла из великоросов, малоросов и белорусов, и этот конструкт был жизненно необходим.

Дело в том, что без украинцев (которых имперская канцелярия упорно называла малороссами), включенных в число "россиян", этнические, собственно, россияне теряли демографическое большинство в собственной империи. Более того, без Киева как "матери городов русских" Петербург терял историческую легитимность, представая тем, чем и был на самом деле – значительно более поздним образованием, оторванным от европейского наследия.

Все мы знаем, что язык – маркер нации. Понятно, что признание украинского отдельным, самостоятельным языком, а не "испорченным полонизмами диалектом", автоматически означало бы признание украинцев отдельной нацией. А если украинцы – отдельная нация, то концепция "триединого народа" рассыпается в прах.

С признанием украинцев и украинского языка Российская империя теряла бы свои исторические корни, свою идеологическую монополию и, в конце концов, свои самые богатые европейские территории. Ведь, разумеется, отдельная нация должна жить в отдельном государстве.

Почему Российская империя упорно пыталась уничтожить украинский язык: смотрите видео Znaem24

Почему Российская империя прибегла к запретам украинского языка?

И все же триггером для самых жестких репрессий, для прямых запретов, стала геополитика. В 1863 году вспыхнуло Январское восстание поляков. После этого Петербург охватила параноя – имперские элиты боялись, что польское национально-освободительное движение объединится с украинским культурным возрождением.

Именно в этом контексте появился печально известный Валуевский циркуляр 1863 года с его абсурдной, но показательной фразой: "Никакого отдельного малороссийского языка не было, нет и быть не может". Обратим внимание именно на такую формулировку, ведь это не просто запрет, а попытка магического стирания реальности. Документ запрещал печатать на украинском языке религиозные, учебные и научные книги. Почему? Потому что империя в панике боялась, что украинский язык выйдет за пределы этнографического фольклора и станет языком интеллигенции, языком науки, языком современной нации, способной к политическому самосознанию.

А в 1876 году император Александр II подписал еще более жесткий документ – Эмский указ. Это классический пример "имперского перенапряжения" (imperial overstretch) – указ запрещал ввозить украинские книги из-за границы, ставить спектакли на украинском языке и даже печатать украинские тексты под нотами. Чего же так испугался царь? А губительного для себя влияния со стороны Австро-Венгерской империи.

В Галичине, которая тогда находилась под властью Габсбургов, украинский язык развивался свободно – издавались газеты, работали школы, функционировали кафедры в университетах. Петербург рассматривал этот край как "украинский Пьемонт" – опасный геополитический плацдарм. Романовы действительно (и не зря) боялись, что идеи национальной свободы, сформулированные на украинском языке во Львове, пересекут Збруч и воспламенят умы миллионов крестьян на Приднепровье.

Российские власти понимали, что если украинский крестьянин массово научится читать на родном языке и прочитает Шевченко или перевод Евангелия, он навсегда перестанет быть покорным "малоросом". Ведь именно язык был тем ключом, который открывал двери к политической субъектности. Так что попытка Российской империи совершить лингвоцид была актом отчаяния глубоко неуверенной в себе деспотии перед лицом естественного процесса становления нации.

Империя надеялась ампутировать нации память и душу. Но история доказала, что никакие циркуляры, подписанные в роскошных кабинетах или на европейских курортах, не способны остановить время. Украинский язык выжил, потому что он был не просто средством коммуникации, а самим генетическим кодом свободы, которого Империя боялась больше всего на свете.