Тайный страх империи: почему могущественные Романовы до смерти боялись именно украинского слова

Российская империя создавала колоссальную государственную машину на территориях от заснеженных лесов Финляндии до пустынь Центральной Азии. Ее армия насчитывала миллионы штыков, а тайная полиция проникала в самые потаенные уголки общественной жизни. И все же эта гигантская, вооруженная до зубов структура откровенно и панически боялась букв, а больше всего – украинских.

Она боялась стихов, переводов Священного Писания и театральных пьес – аж настолько, что пыталась уничтожить украинский язык. Не из-за лингвистических разногласий, а потому что язык был самым мощным детонатором, способным подорвать сам фундамент имперского мифа. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему миф о "триедином народе" был условием выживания империи?

Чтобы понять природу страха Российской империи перед украинским языком, прежде всего стоит взглянуть на демографическую и идеологическую конструкцию государства Романовых. Легитимность империи держалась на концепте "триединой русской нации", которая якобы состояла из великоросов, малоросов и белорусов, и этот конструкт был жизненно необходим.

Дело в том, что без украинцев (которых имперская канцелярия упорно называла малороссами), включенных в число "россиян", этнические, собственно, россияне теряли демографическое большинство в собственной империи. Более того, без Киева как "матери городов русских" Петербург терял историческую легитимность, представая тем, чем и был на самом деле – значительно более поздним образованием, оторванным от европейского наследия.

Все мы знаем, что язык – маркер нации. Понятно, что признание украинского отдельным, самостоятельным языком, а не "испорченным полонизмами диалектом", автоматически означало бы признание украинцев отдельной нацией. А если украинцы – отдельная нация, то концепция "триединого народа" рассыпается в прах.

С признанием украинцев и украинского языка Российская империя теряла бы свои исторические корни, свою идеологическую монополию и, в конце концов, свои самые богатые европейские территории. Ведь, разумеется, отдельная нация должна жить в отдельном государстве.

Почему Российская империя упорно пыталась уничтожить украинский язык: смотрите видео Znaem24

Почему Российская империя прибегла к запретам украинского языка?

И все же триггером для самых жестких репрессий, для прямых запретов, стала геополитика. В 1863 году вспыхнуло Январское восстание поляков. После этого Петербург охватила параноя – имперские элиты боялись, что польское национально-освободительное движение объединится с украинским культурным возрождением.

Именно в этом контексте появился печально известный Валуевский циркуляр 1863 года с его абсурдной, но показательной фразой: "Никакого отдельного малороссийского языка не было, нет и быть не может". Обратим внимание именно на такую формулировку, ведь это не просто запрет, а попытка магического стирания реальности. Документ запрещал печатать на украинском языке религиозные, учебные и научные книги. Почему? Потому что империя в панике боялась, что украинский язык выйдет за пределы этнографического фольклора и станет языком интеллигенции, языком науки, языком современной нации, способной к политическому самосознанию.

А в 1876 году император Александр II подписал еще более жесткий документ – Эмский указ. Это классический пример "имперского перенапряжения" (imperial overstretch) – указ запрещал ввозить украинские книги из-за границы, ставить спектакли на украинском языке и даже печатать украинские тексты под нотами. Чего же так испугался царь? А губительного для себя влияния со стороны Австро-Венгерской империи.

В Галичине, которая тогда находилась под властью Габсбургов, украинский язык развивался свободно – издавались газеты, работали школы, функционировали кафедры в университетах. Петербург рассматривал этот край как "украинский Пьемонт" – опасный геополитический плацдарм. Романовы действительно (и не зря) боялись, что идеи национальной свободы, сформулированные на украинском языке во Львове, пересекут Збруч и воспламенят умы миллионов крестьян на Приднепровье.

Российские власти понимали, что если украинский крестьянин массово научится читать на родном языке и прочитает Шевченко или перевод Евангелия, он навсегда перестанет быть покорным "малоросом". Ведь именно язык был тем ключом, который открывал двери к политической субъектности. Так что попытка Российской империи совершить лингвоцид была актом отчаяния глубоко неуверенной в себе деспотии перед лицом естественного процесса становления нации.

Империя надеялась ампутировать нации память и душу. Но история доказала, что никакие циркуляры, подписанные в роскошных кабинетах или на европейских курортах, не способны остановить время. Украинский язык выжил, потому что он был не просто средством коммуникации, а самим генетическим кодом свободы, которого Империя боялась больше всего на свете.