За этими сухими формулировками скрывается история о том, как ограничивали язык, культуру и повседневную жизнь украинцев. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

1863 и 1876: две российские бумаги – одна антиукраинская логика

Валуевский циркуляр 1863 года и Эмский указ 1876 года, если судить только по названиям, могли бы быть обычными сухими бюрократическими бумагами из имперской папки. Но на самом деле это были два удара, которыми Российская империя пыталась остановить украинское слово, когда оно выходило из тени и становилось языком книг, песен, образования и общественной жизни.

История запретов украинского языка россиянами значительно шире, но документы 1863 и 1876 годов особенно выразительны. Валуевский циркуляр и Эмский указ родились не на пустом месте – их подпитывал страх имперского центра перед тем, что украинский язык уже перестал быть только языком быта и фольклора, а стал становиться языком самосознания и, в итоге, политики.

Валуевский циркуляр был подписан в июле 1863 года. Его название связано с министром внутренних дел империи Петром Валуевым. Документ не объявлял полное табу на украинский язык, но бил в самое чувствительное место – под запрет попали религиозные, учебные и популярные книги на украинском. Фактически империя сказала: для крестьянского быта – пожалуйста, для школы, церкви и типографии – нет.

В этой формуле кроется имперский яд. Украинский язык пытались не просто ограничить, а втиснуть в роль "домашнего диалекта", которому не подходит высокий статус. Вот циничная логика документа: мол, отдельного "малороссийского языка" не было, нет и быть не может. Конечно, это не был языковедческий вывод – только политический приговор, призванный отрезать украинскую культуру от развития.

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Первый удар впоследствии показался империи чересчур слабым. Через 13 лет, в 1876, в немецком курортном городке Бад-Эмс царь Александр II подписал Эмский указ. И здесь уже шла речь не о частичных ограничениях, а о более жестких – запрещали печать большинства украинских книг и брошюр, завоз украинских изданий из-за границы, даже публичное или сценическое использование текстов на украинском языке в определенных формах.

Эмский указ был, по сути, попыткой перерезать каналы, по которым украинское слово могло добраться до широкого читателя и слушателя. Если Валуевский циркуляр перекрывал часть издательского кислорода, то Эмский указ пытался затянуть петлю еще сильнее. Под удар попали не только книги, но и театр, концерты, переводы, общественная коммуникация.

Империя хотела не просто контролировать украинский язык – она стремилась сделать его незаметным, второстепенным, как бы неудобным для великой истории. Именно поэтому оба документа следует читать вместе – они не противоречат друг другу, а дополняют, как две ступени одной иерархии запретов. 1863 показал направление, 1876 довел его до системности.

Почему Российская империя так упорно хотела запретить и унизить украинский язык?

Вопрос украинского языка в Российской империи, собственно, не столько языковой, сколько политический. В середине XIX века в украинских землях, которые ранее удалось захватить россиянам, удивительно быстро росло культурное возрождение.

После смерти Шевченко в 1861 году, активизации общественного движения, появления украинской периодики и переводческих инициатив имперский аппарат все отчетливее видел, что украинский язык становится далеко не только средством общения, но и инструментом национальной самоидентификации. Для самодержавной системы это было небезопасно.

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Империи вообще редко любят языки, начинающие требовать права на собственную историю. Поэтому и украинский в этом смысле стал не исключением, а типичной мишенью колониальной политики – сначала язык обесценивают, потом ограничивают, потом пытаются убедить всех, что он "не дорос" до книги, школы и государства. Или вообще выдуманный или искусственный.

Конечно, имперские чиновники пытались придать всему этому вид "естественного порядка вещей". Якобы не государство запрещает язык, а сам язык не годится для серьезного употребления. Якобы это не политическое подавление, а забота о "единстве" и "правильности". Это была классическая имперская тактика, чтобы лишить угнетенное сообщество права на голос.

Однако украинская литературная традиция уже существовала и не собиралась исчезать. Более того, развивалась и имела своих преданных авторов, читателей и защитников. Запреты били по живой среде – по людям, которые писали, издавали, переводили, пели, учили и просто отказывались говорить так, как им предписывал центр. Но не уничтожили язык, разве только обнажили имперскую слабость.

Тут и лежит главный парадокс этой истории. И Валуевский циркуляр, и Эмский указ не смогли сломать украинский язык – они лишь доказали, насколько опасным для империи стало само его присутствие в публичном пространстве. Украинское слово пережило имперские ножницы, хотя и заплатило за это высокую цену – развитие образования, издательского дела, театра и публичной культуры вынужденно притормозило.

История этих двух запретов, Эмского указа и Валуевского циркуляра, учит простой, но очень важной вещи – речь живет до тех пор, пока есть люди, которые не отдают ее на растерзание врагу. А когда слово проходит сквозь запреты и выживает, оно становится лишь крепче.