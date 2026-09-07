Вона боялася віршів, перекладів Святого Письма та театральних п’єс – аж настільки, що намагалася знищити українську мову. Не через лінгвістичні розбіжності, а тому що мова була найпотужнішим детонатором, здатним підірвати сам фундамент імперського міфу. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому міф про "триєдиний народ" був умовою виживання імперії?

Щоб зрозуміти природу страху Російської імперії перед українською мовою, передовсім варто поглянути на демографічну та ідеологічну конструкцію держави Романових. Легітимність імперії трималася на концепті "триєдиної російської нації", яка нібито складалася з великоросів, малоросів та білорусів, і цей конструкт був життєво необхідним.

Річ у тім, що без українців (яких імперська канцелярія вперто називала малоросами), вписаних до "росіян", етнічні, власне, росіяни втрачали демографічну більшість у власній імперії. Ба більше, без Києва як "матері міст руських" Петербург втрачав історичну легітимність, постаючи тим, чим і був насправді – значно пізнішим утворенням, відірваним від європейської спадщини.

Усі ми знаємо, що мова – маркер наці. Зрозуміло, що визнання української окремою, самостійною мовою, а не "зіпсованим полонізмами діалектом", автоматично означало б визнання українців окремою нацією. А якщо українці – окрема нація, то концепт "триєдиного народу" розсипається на друзки.

З визнанням українців та української мови Російська імперія втрачала б своє історичне коріння, свою ідеологічну монополію і, зрештою, свої найбагатші європейські території. Адже, ясна річ, окрема нація має жити в окремій державі.

Чому Російська імперія старанно намагалася знищити українську мову: дивіться відео Znaem24

Чому Російська імперія вдалася до актів заборон української мови?

І все ж тригером до найжорсткіших репресій, до прямих заборон, стала геополітика. У 1863 році спалахнуло Січневе повстання поляків. Після того Петербург охопила параноя – імперські еліти боялися, що польський національно-визвольний рух об'єднається з українським культурним відродженням.

Саме у цьому контексті з'явився сумнозвісний Валуєвський циркуляр 1863 року з його абсурдною, але показовою фразою: "Жодної окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може". Звернімо увагу на саме таке формулювання, бо це не просто заборона, а спроба магічного стирання реальності. Документ забороняв друкувати українською мовою релігійні, навчальні та наукові книги. Чому? Тому що імперія панічно боялася, що українська мова вийде за межі етнографічного фольклору і стане мовою інтелектуалів, мовою науки, мовою модерної нації, здатної на політичне самоусвідомлення.

А у 1876 році імператор Олександр II підписав ще жорсткіший документ — Емський указ. Це класичний приклад "імперського перенапруження" (imperial overstretch) – указ забороняв ввозити українські книги з-за кордону, ставити україномовні вистави й навіть друкувати українські тексти під нотами. Чого ж так злякався цар? А згубного для себе впливу з Австро-Угорської імперії.

У Галичині, яка тоді перебувала під владою Габсбургів, українська розвивалася вільно – видавали газети, працювали школи, функціонували кафедри в університетах. Петербург бачив той край як "український П’ємонт" – небезпечний геополітичний плацдарм. Романови реально (і недарма) боялися, що ідеї національної свободи, сформульовані українською мовою у Львові, перетнуть Збруч і запалять уми мільйонів селян на Наддніпрянщині.

Російська влада розуміла, що якщо український селянин масово навчиться читати рідною мовою і прочитає Шевченка чи переклад Євангелія, він назавжди перестане бути покірним "малоросом". Бо ж саме мова була тим ключем, який відкривав двері до політичної суб'єктності. Відтак спроба Російської імперії лінгвоциду була актом відчаю глибоко невпевненої у собі деспотії на природний процес націєтворення.

Імперія сподівалася ампутувати нації пам'ять і душу. Але історія довела, що жодні циркуляри, підписані у розкішних кабінетах чи на європейських курортах, не здатні зупинити час. Українська мова вижила, бо вона була не просто засобом комунікації, а самим генетичним кодом свободи, якого імперія боялася найбільше у світі.