Сеута: почему пираты, короли и султаны веками сражались за этот крошечный клочок земли

Сеута давно стала не просто небольшим испанским городом в Африке, а местом, где пересекаются история, сложные границы и миграционное давление. Ее современный статус и напряженность вокруг до сих пор напоминают о давнем споре между Испанией и Марокко.

Сеута пережила завоевания, пиратские набеги, рабство и политические решения, растянувшиеся на века. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Испанский форпост на африканском побережье

Поиск на карте Европы Сеуты – это скорее географическая шутка, ведь физически она расположена в Африке, на ее северном побережье. При этом Сеута действительно является частью Испании, европейской страны, а значит и Европейского Союза, но этот небольшой город полностью окружен территорией Марокко. Именно эта особенность делает локацию одной из самых интересных и чувствительных в Средиземноморье.

Чтобы понять, когда, почему и как возник этот анклав, нужно смотреть не только на политические карты, но и вглубь истории. Сеута – это не случайный клочок земли, который кто-то когда-то забыл вернуть. Это город, за который боролись королевства, империи, династии и государства. Его статус формировался веками – через завоевания, соглашения, войны и непреклонную силу географии.

По состоянию на 2026 год Сеута является испанским автономным городом, но спор с Марокко не исчез, хотя и остается преимущественно дипломатическим. Этот город также является символом непрерывности истории – здесь средневековые завоевания до сих пор находят отзвук в новостях о современных границах, миграционных кризисах, а решение португальского короля XV века влияет на политику XXI века.

В XXI веке Сеута стала и стратегическим узлом. Она является одной из двух сухопутных границ ЕС в Африке наряду с Мелильей, а это делает город ключевой точкой миграционных маршрутов. Для многих людей из Марокко и стран к югу от Сахары Сеута – это первый шаг в Европу, но в то же время и место, где действует строгий контроль и сложная инфраструктура безопасности. Сейчас граница вокруг города укреплена, но попытки нелегального пересечения периодически привлекают внимание мировых СМИ, как это произошло и в конце июля 2026 года.

Экономика Сеуты опирается на портовую деятельность, торговлю и сферу услуг. Особый налоговый режим, действующий в городе, исторически способствует развитию коммерции. Для жителей города повседневная жизнь обычно гораздо менее драматична, чем это сейчас показывают в новостях из-за наплыва мигрантов – в обычные дни здесь мирно сосуществуют христианские, мусульманские и другие общины. Впрочем, приграничное положение таки накладывает отпечаток на все. Как и накладывало на протяжении всей истории Сеуты.

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Сеута от древней Септы до португальского завоевания

Античная история Сеуты уходит корнями в глубину тысячелетий. В древности эта местность была известна как Септа или Абила, а ее значение определяла прежде всего география – узкий морской проход между Африкой и Европой, близость к Гибралтарскому проливу, природный узел морских путей. Здесь пересекались интересы финикийцев, карфагенян, римлян и византийцев. Как и многие порты на средиземноморском побережье, Сеута процветала благодаря торговле, военному контролю над путями и роли врат между континентами.

В римскую эпоху город входил в систему провинций Северной Африки. После падения Западной Римской империи власть на этих землях менялась неоднократно. Византийское влияние, а затем арабское завоевание VII – VIII веков окончательно вписали Сеуту в историю мусульманского Магриба. Более того, на протяжении всего средневековья город оставался важным пунктом на перекрестке морских и сухопутных путей.

Ключевая дата в истории современной Сеуты – 1415 год. Именно тогда португальский король Жуан I, воспользовавшись политической слабостью марокканских владений и стремлением Португалии расширить свое морское присутствие, захватил город. Это была не прихоть монарха, а часть умной и широкой стратегии раннемодерной экспансии – ради контроля над торговыми путями, доступа к ресурсам, укрепления престижа и религиозно-политического влияния.

Для Португалии Сеута стала первым большим заморским завоеванием в Северной Африке. Достижение это имело и символический характер, поскольку воспринималось как победа христианской монархии над мусульманским миром в тот момент, когда Иберийский полуостров уже выходил из эпохи Реконкисты. Таким образом Сеута стала для Португалии форпостом на африканском побережье, важной опорной точкой для морской экспансии, что впоследствии приведет португальцев к Атлантике, Западной Африке, Индии и Бразилии.

Здесь стоит отметить, что в начале XV века марокканское побережье, по представлениям португальцев, было очагом корсарской угрозы у входа в Гибралтарский пролив. Именно поэтому захват Сеуты король Жуан представлял как своего рода "крестовый поход" против пиратов. История не утверждает, что Сеута действительно была пиратским городом, но в городской башне португальцы якобы нашли колокола, похищенные пиратами из христианской церкви в Лагосе.

Интересный факт: в португальском штурме Сеуты участвовал и сын короля Жуана I, инфант Энрике Мореплаватель. Именно эту историческую личность называют главным вдохновителем и организатором Эпохи великих географических открытий.

После 1415 года Сеута стала стратегической крепостью, что призванной сдерживать берберских корсаров. А их там было немало – скажем, в Западном Средиземноморье в XVI веке действовали такие известные пираты как Арудж Барбаросса, Хайр ад-Дин Барбаросса и Тургут-Рейс. К тому же Сеута нередко становилась местом, где проходили переговоры о выкупе и освобождении пленников, захваченных пиратами.

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Как Сеута стала испанской и почему Марокко это оспаривает?

Современный статус Сеуты берет начало не в одном договоре, а в череде драматических событий начала XVII века. Сначала следует упомянуть о том, что в 1580 году Португалия оказалась в династической унии с Испанией, то есть испанские Габсбурги начали контролировать португальскую корону. И даже когда в 1640 году Португалия восстановила независимость, она сохранила большинство своих заморских владений – но Сеута стала исключением.

Город остался верным испанской короне и фактически перешел под власть Мадрида, и это решение не было случайным. Для местной элиты и значительной части населения важны были торговые связи, безопасность и политический расчет. Испания оказалась способной обеспечить стабильность, а Португалия не имела сил настаивать на возвращении города.

При этом формальное международное закрепление Сеуты за Испанией произошло позже. Лиссабонский договор 1668 года официально признал независимость Португалии после Иберийской войны и окончательно зафиксировал, что Сеута остается испанской. Это был лишь юридический акт, закрепивший уже сложившийся на земле факт.

Но на этом дипломатические перипетии не закончились. В XIX – XX веках статус Сеуты неоднократно обсуждался в контексте испано-марокканских отношений, деколонизации и пересмотра европейских колониальных империй. Осложняло контекст и то, что Сеута не была колонией в классическом смысле – Испания рассматривала ее как неотъемлемую часть государственной территории, а не как заморский актив.

Ситуация обострилась после обретения Марокко независимости в 1956 году. Вопрос о Сеуте и Мелилье стал одним из самых деликатных в двусторонних отношениях. Позиция Марокко – что эти города должны принадлежать Марокко как исторически африканские территории, захваченные европейскими государствами в эпоху экспансии. Испания же настаивает на том, что Сеута является ее суверенной территорией, а население города имеет право на сохранение нынешнего статуса.

Однако здесь важно не смешивать политические претензии с юридической реальностью. Сеута сегодня входит в состав Испании, имеет собственные институты, представительные органы и интегрирована в испанскую правовую систему. Просто ее расположение на африканском континенте делает город своего рода символом незавершенной истории, где старые имперские границы не совпадают с современными представлениями о территориальной логике.