В самом сердце киевского Подола, где и просто сейчас кипит жизнь, десятилетиями скрывалась одна из самых мрачных тайн тоталитарного режима СССР. Мало кто из прохожих догадывается, что под их ногами лежит жестоко стертая с лица земли история великого украинского полководца Петра Конашевича-Сагайдачного.

В 1935 году советские бульдозеры безжалостно разнесли величественный Богоявленский собор, навсегда уничтожив священное место упокоения гетмана. Тогда это называли масштабной реконструкцией, но это также была и тщательно спланированная казнь европейской памяти Киева. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему уничтожение Богоявленского собора было политическим приговором, а не архитектурной необходимостью?

Чтобы понять истинные мотивы уничтожения могилы выдающегося гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, стоит вспомнить, что сталинский план реконструкции Киева в 1930-х годах был классическим примером того, что западные социологи называют урбицидом – преднамеренным уничтожением городской среды ради изменения идентичности его жителей. А Богоявленский собор Братского монастыря, построенный в стиле украинского барокко на средства Ивана Мазепы, не просто мешал прокладке новых улиц – он был монументальным свидетельством политической субъектности Украины.

Петр Сагайдачный, скончавшийся в 1622 году от ранения, полученного в битве под Хотином, был похоронен именно на территории того монастыря. Фигура гетмана знаковая в нашей истории – он был лидером, который интегрировал украинское казачество в европейский политический контекст, поддерживал Речь Посполитую и нанес сокрушительный удар по Московскому царству во время похода 1618 года. Советская власть, которая в 1930-х годах начала активно конструировать новый российскоцентричный имперский миф, не могла терпеть существование физического места паломничества к могиле полководца, который палил окрестности Москвы.

В эпоху сталинского террора уничтожение материального наследия шло рука об руку с физическим истреблением интеллигенции. Поэтому и могила Сагайдачного была для красных не просто захоронением – она служила своеобразным якорем национальной гордости. Взорвав собор динамитом в 1935 году, коммунистические идеологи стремились превратить киевлян в манкуртов, лишенных собственной героической истории. Официальная версия об "освобождении пространства для нужд пролетариата" была лишь циничной ширмой для акта исторического вандализма, который навсегда лишил Европу одного из ее выдающихся архитектурных и мемориальных памятников.

Самое интересное о гетмане Петре Сагайдачном: смотрите видео UA_history

Что еще засекречено в многовековой истории Подола, похороненной под бетоном сталинской реконструкции?

Уничтожение Братского монастыря и могилы Сагайдачного было лишь вершиной айсберга в масштабной кампании по переписыванию истории древнего района. Подол исторически формировался как типичный европейский город с Магдебургским правом (после разрушения Верхнего города монголами в 1240 году). Его планировка, торговые связи и архитектура свидетельствовали о глубокой интеграции Киева в общеевропейское экономическое и культурное пространство. Советская же реконструкция ставила целью стереть эту "буржуазную европейскость", превратив Подол в безликий рабоче-промышленный придаток.

В ходе так называемой реконструкции под ударом оказались и другие бесценные свидетельства международных связей Киева. В частности, в 1929 году варварски уничтожили Греческий монастырь Святой Екатерины, который веками служил центром культурного обмена между Украиной и Балканами. Ликвидация таких объектов преследовала цель изолировать украинскую столицу от ее средиземноморского и европейского прошлого – поэтому большевики сознательно разрушали здания, связанные с самоуправлением, свободными ремесленными цехами и международной торговлей, ведь эти концепции были чужды тоталитарной плановой экономике.

Кроме того, под толстым слоем советского асфальта и бетона были сознательно законсервированы, а местами и безвозвратно повреждены уникальные археологические слои времен Руси. Во время прокладки новых коммуникаций в 1930-х годах рабочим просто запрещали фиксировать найденные артефакты, которые могли бы подтвердить высокий уровень развития домонгольского Киева. Все это делалось для того, чтобы подгонять богатую и многогранную историю города под примитивные лекала советской пропаганды. Так что реконструкция Подола стала не столько обновлением, сколько масштабной спецоперацией по сокрытию истинного облика украинской столицы.