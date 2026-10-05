История мировой журналистики знает множество примеров мужества, но также хранит в своих архивах самые мрачные страницы предательства профессии. Одной из таких, написанной чернилами, незаметно смешанными с кровью миллионов, является карьера Уолтера Дюранти.

Этот британско-американский репортер, глава московского бюро The New York Times, был не просто наблюдателем, а архитектором самой масштабной геополитической иллюзии ХХ века – Дюранти создал для Запада удобный миф об успешном советском эксперименте, сознательно скрыв одно из самых страшных преступлений против человечества, Голодомор в Украине 1932 – 1933 годов. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему Запад поверил в советскую иллюзию вместо кровавой правды?

Репортажи Уолтера Дюранти из СССР читали в Белом доме, к его мнению прислушивался президент Франклин Делано Рузвельт при принятии решения о дипломатическом признании Советского Союза в 1933 году. Дюранти был звездой, интеллектуалом с тростью, который очаровывал дипломатов на московских вечеринках – но за этим блестящим фасадом скрывался циничный прагматик, променявший истину на эксклюзивный доступ в кабинеты Кремля.

В начале 1930-х годов западный мир находился в тисках Великой депрессии. Экономический коллапс, массовая безработица и утрата веры в капитализм создавали идеальную почву для поиска альтернатив. СССР, изолированный и закрытый, на страницах The New York Times выглядел как суровый, но успешный индустриальный гигант – и Уолтер Дюранти, мастерски играя на ожиданиях читателей, внес свой вклад в создание этого образа.

Более того, в 1932 году он получил самую престижную награду в американской журналистике – Пулитцеровскую премию за серию статей 1931 года о первой советской пятилетке. Эта награда превратила его слова в неопровержимую истину для миллионов читателей. Однако именно тогда, когда Дюранти принимал поздравления, на плодородных землях Украины разворачивалась катастрофа.

Другой британский журналист Гарет Джонс весной 1933 года, рискуя жизнью, прошел пешком по украинским селам и созвал пресс-конференцию в Берлине, заявив о массовом голоде. И вот тут Дюранти цинично нанес ответный удар – на страницах The New York Times он опубликовал печально известную статью "Россияне голодны, но не умирают от голода" (Russians Hungry, But Not Starving). Он назвал отчет Джонса "страшилкой" и "злонамеренной пропагандой". А жестокость сталинского режима Дюранти оправдывал фразой: "Не разбив яиц, омлет не приготовишь".

Почему мир 1930-х годов не хотел слышать о Голодоморе в Украине: смотрите видео historyforadults_ua

Для него миллионы жизней были лишь статистической погрешностью на пути к индустриализации. Сегодня мы знаем, что Дюранти прекрасно осознавал масштабы трагедии: в рассекреченных архивах британского Министерства иностранных дел сохранился отчет дипломата Уильяма Стренга, и в частной беседе с ним осенью 1933 года Дюранти хладнокровно признал, что от голода погибло около 10 миллионов человек. То есть он знал правду, но сознательно лгал своим читателям.

Возможно ли лишить награды Дюранти за самое масштабное журналистское преступление века?

Невероятно, но вопрос об ответственности за ложь Уолтера Дюранти остается открытым до сих пор. Десятилетиями продолжалась кампания за лишение его Пулитцеровской премии, но она не увенчалась успехом даже после выхода в 1990 году фундаментальной биографии "Апологет Сталина" (Stalin's Apologist) Салли Дж. Тейлор, когда мир увидел неопровержимые доказательства сознательной манипуляции Дюранти.

Давление на Совет Пулитцеровской премии усиливалось несколько раз – в 1990-х, в 2003 году и после начала полномасштабной войны России против Украины, когда тема российской дезинформации стала критически актуальной для глобальной безопасности. Однако там каждый раз принимали решение оставить награду в силе. Их аргумент заключается в том, что премия 1932 года была присуждена за статьи 1931, где непосредственно не шла речь о голоде, и что награда является историческим артефактом, который нельзя просто стереть из архивов.

Сам Дюранти умер в 1957 году, так и не понеся наказания за свое преступление. The New York Times со своей стороны признала репортажи Дюранти "одними из худших в истории газеты" и добавила соответствующее предупреждение к его текстам в своих архивах – но отказалась добровольно вернуть награду. Так что Пулитцеровская премия Уолтера Дюранти и сегодня служит клеймом позора – это монументальное напоминание о том, что даже самые уважаемые институты могут стать инструментом тоталитарной пропаганды, если журналист выбирает комфорт и статус вместо правды.