В заложниках пятилетки: почему Бакота исчезла под водой, став жертвой советской гигантомании

В наши дни живописный залив на Днестре скрывает под толщей воды не только остатки древней столицы летописного Понизья, но и изувеченные судьбы тысяч украинцев. Затопление Бакоты стало не просто масштабным инженерным проектом, а настоящей трагедией, навсегда стершей с карты уникальную историческую и природную жемчужину.

В погоне за энергетической мощью и тотальным контролем над водными ресурсами советское руководство приняло безжалостное решение о строительстве Днестровского гидроузла. Этот шаг ярко продемонстрировал типичное для тоталитарной системы пренебрежительное отношение к многовековому культурному наследию и жизням простых людей. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

В чем заключалась истинная цель строительства Днестровского гидроузла?

Решение об уничтожении Бакоты и десятков соседних сел не было спонтанным – оно вызревало в кабинетах московских и киевских проектировщиков еще с начала 1970-х годов. Главной и официальной причиной стала острая потребность советской экономики в электроэнергии и регулировании уровня воды в реке Днестр. В 1973 году Совет Министров СССР утвердил проект строительства Днестровского комплексного гидроузла, который должен был решить сразу несколько прагматичных задач.

А именно – обеспечить юго-западный регион красной империи пиковой электроэнергией, создать гигантский резервуар пресной воды для орошения сельскохозяйственных угодий Молдовы и юга Украины, а также предотвратить разрушительные весенние наводнения. География Днестровского каньона с его высокими скалистыми берегами идеально подходила для создания глубоководного водохранилища, и этот сухой инженерный расчет стал приговором для целого региона.

Разумеется, что было обычным делом в советскую эпоху, за фасадом экономической целесообразности скрывалось абсолютное безразличие к тому, что именно окажется на дне искусственного моря. Бакота же не была обычным селом – в XII и XIII веках она служила столицей Днестровского Понизья и важным политическим и административным центром Русского княжества и Королевства Руси. Здесь кипела жизнь, пересекались торговые пути, а местный микроклимат был настолько мягким, что его сравнивали с приморским.

Советская власть прекрасно знала о колоссальной археологической ценности этих земель. Перед затоплением здесь даже работали археологические экспедиции, которые находили артефакты трипольской и черняховской культур, остатки древнерусских городищ, оружие и украшения. Но времени на полноценные раскопки никто не дал – график строительства ГЭС был незыблем, поэтому тысячелетний культурный слой, который мог бы стать меккой для историков, сознательно принесли в жертву плановым показателям выработки мегаватт.

Самое интересное о затопленном мире Бакоты: смотрите видео на ukrainernet

Как происходило переселение жителей и затопление Бакоты?

Процесс подготовки к затоплению длился 8 лет и завершился в 1981 году. Согласно плану строительства водохранилища, более 2000 жителей Бакоты подлежали обязательному переселению. Более того, дно будущего водохранилища должно было быть полностью очищено от зданий и растительности, чтобы предотвратить гниение органики под водой, и государство цинично возложило эту работу на самих селян.

Чтобы получить компенсацию за утраченное имущество, местные жители должны были собственноручно разобрать свои дома, хозяйственные постройки и полностью вырубить собственные фруктовые сады. Взамен им выделяли новые земельные участки и давали деньги – впрочем, по свидетельствам бывших жителей, этих средств часто оказывалось недостаточно для строительства равноценного жилья на новом месте. Это создавало огромные социальные и бытовые трудности для людей, потерявших все.

Отдельным, наиболее психологически тяжелым требованием была эксгумация и перезахоронение останков родственников с местных кладбищ на новые участки. Еще и дамокловым мечом нависали угрозы – если люди отказывались все это делать или не укладывались в график, они не только рисковали лишиться выплат, но и получали административные штрафы, а их дворы просто сносили до основания бульдозерами.

Во время формирования водохранилища также кардинально изменился ландшафт вокруг Бакотского скального монастыря, основанного в XI веке. Сами кельи, высеченные в Белой горе на высоте около 120 метров, не были затоплены, однако вся долина реки оказалась под водой. В целом, в результате реализации проекта Днестровского гидроузла Бакота навсегда прекратила свое существование как населенный пункт, как и еще около трех десятков сел и поселков вокруг.