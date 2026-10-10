Приднестровье: как российская армия создала первый замороженный конфликт на обломках СССР в 1990-х

Когда в декабре 1991 года красный флаг с серпом и молотом был спущен над Кремлем, свободному миру казалось, что империя зла окончательно издохла. Западные интеллектуалы поспешили провозгласить "конец истории", празднуя триумф либеральной демократии. Однако Советский Союз не просто умер – его гигантский труп начал разлагаться, выделяя токсичные споры.

И те с удовольствием отравляли будущее новых независимых государств. Именно тогда на узкой полосе земли вдоль реки Днестр российские генералы и кагэбисты создали геополитическую гангрену, формат которой впоследствии станет их фирменным инструментом. Приднестровье стало "нулевым пациентом" эпидемии замороженных конфликтов, и 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как узкая полоса Приднестровья превратилась в лабораторию геополитического шантажа Москвы?

События начала 1990-х годов, когда разразилась война в Молдове, не были следствием классического гражданского противостояния. Это была тщательно спланированная Россией военная операция по отрезанию части суверенной территории, чтобы навсегда привязать молодое государство к имперскому центру ржавой цепью.

В 1991 году Республика Молдова провозгласила независимость, взяв курс на возрождение собственной культуры и возвращение в европейскую семью. Однако на левом берегу Днестра, где во времена СССР была сконцентрирована тяжелая промышленность и куда десятилетиями массово переселяли партийную номенклатуру и военных пенсионеров со всей России, вспыхнул искусственный мятеж.

Местные элиты, напуганные потерей привилегий, провозгласили создание так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР"). Но это сепаратистское движение было бы обречено на скорое поражение, если бы не один фактор – 14-я гвардейская общевойсковая армия России, расквартированная в регионе.

Весной и летом 1992 года, когда конституционные силы Молдовы попытались восстановить порядок в городе Бендеры (Тигина), российская армия сбросила маску нейтралитета. Под командованием генерала Александра Лебедя 14-я армия применила против легковооруженных молдовских полицейских и добровольцев сокрушительный артиллерийский огонь и тяжелую бронетехнику.

Именно прямое военное вмешательство Москвы остановило продвижение законного правительства. Лебедь цинично назвал это "принуждением к миру" – термином, который Россия позже использует и в Грузии. А в июле 1992 года было подписано соглашение о прекращении огня, которое легализовало присутствие российских войск уже в статусе "миротворцев".

Европейский суд по правам человека в своем историческом решении по делу "Илашку и другие против Молдовы и России" 2004 года юридически закрепил факт – сепаратистский режим выжил и существует только благодаря военной, экономической и политической поддержке Кремля. Вот так Москва создала идеальный и циничный механизм – она разожгла пожар, сама же приехала его тушить, а потом отказалась убирать свои пожарные машины.

Война в Приднестровье 1990 – 1992 годов и как Россия расколола Молдову: смотрите видео bazovana_istoriya

Почему советский призрак "ПМР" продолжает держать в заложниках Восточную Европу и в 2026 году?

Прошло более трех десятилетий, и по состоянию на 2026 год Приднестровье выглядит как совершенно сюрреалистический музей под открытым небом, где время остановилось между поздним сталинизмом и диким капитализмом. Этот непризнанный анклав превратился в черную дыру для контрабанды оружия, наркотиков и людей, которой управляет монополистический конгломерат "Шериф" – эта корпорация контролирует все, от супермаркетов и автозаправок до политики и футбола.

"Шериф" действует как классическая мафиозная структура под покровительством российских спецслужб. Но главная угроза, которая до сих пор заставляет Европу с тревогой смотреть на этот регион – это село Кобасна, поскольку именно там расположен крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов, где хранятся десятки тысяч тонн старых советских снарядов, мин и авиабомб. А охраняет их так называемая Оперативная группа российских войск (ОГРВ).

В случае детонации этого арсенала, срок годности которого давно истек, последствия будут сопоставимы с ядерным взрывом в Хиросиме. И Россия, разумеется, десятилетиями использовала этот склад как пороховую бочку с зажженной над ней спичкой, шантажируя Кишинев и отказываясь выводить войска вопреки обязательствам, принятым на Стамбульском саммите ОБСЕ еще в 1999 году.

После полномасштабного вторжения России в Украину Приднестровье оказалось в абсолютной блокаде. Украина наглухо закрыла границу, сделав невозможной любую ротацию российских военных или поставки контрабанды. Молдова же уверенно движется к членству в ЕС и наконец-то разорвала энергетическую удавку, полностью отказавшись от газа из России и электроэнергии от ГРЭС, расположенной на территории сепаратистов.

Сегодня российский гарнизон в Приднестровье – это в основном деморализованные остатки, отрезанные от метрополии, а сам анклав экономически задыхается без доступа к рынкам. Замороженный конфликт, созданный в 1992 году как гениальная ловушка для Молдовы, к 2026 году уже превратился в бремя для самой России.

Мир слишком долго игнорировал уроки Приднестровья, позволив Москве повторить этот кровавый сценарий в Абхазии, Южной Осетии, Крыму и на Донбассе. Но история неумолима – искусственные образования, построенные на штыках и лжи, в конце концов неизбежно рассыпаются, когда империя теряет способность их содержать.