30 августа 1918 – покушение на Ленина и начало Красного террора: почему это событие до сих пор окутано тайнами

Порох и паранойя – два главных запаха Москвы в августе 1918 года. Большевистский режим, только что захвативший власть, балансировал над пропастью – гражданская война разгоралась, экономика лежала в руинах, а вчерашние союзники по революционному лагерю превратились в заклятых врагов.

Вот в такой обстановке 30 августа раздались выстрелы, изменившие ход мировой истории – это было покушение на Владимира Ленина на заводе Михельсона, ставшее катализатором начала Красного террора. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему три выстрела почти в упор не смогли убить Ленина?

Откровенно говоря, вся эта история о покушении на Владимира Ленина – один из самых масштабных политических мифов, сотканный из противоречий, фальсификаций и расчетов. Достаточно взглянуть лишь на ее начало – лидер большевиков вдруг игнорирует предупреждения об опасности и то, что тем же утром 30 августа 1918 года в Петрограде был убит глава местной ЧК Моисей Урицкий, и едет на митинг к рабочим завода Михельсона

Дальше больше – он выступал без охраны, что просто беспрецедентно самонадеянно для лидера, чью голову уже оценили враги. И вот – ну, совершенно неожиданно – пока Ленин направлялся к своему автомобилю в густых сумерках, раздались три выстрела. Две пули достигли цели – одна пробила шею, другая попала в левое плечо, повредив легкое. Вождь большевиков упал среди охваченной паникой толпы.

Казалось бы, классическое политическое покушение – но именно здесь начинается область еще больших аномалий. Вместо тщательного расследования большевистская верхушка устроила молниеносный театр – главной подозреваемой мгновенно стала Фанни Каплан, 28-летняя эсерка, которую задержали неподалеку от места преступления. Официальная версия объявила ее фанатичной убийцей, действовавшей по поручению партии социалистов-революционеров.

Однако исследователи указывают на вопиющую физическую невозможность такого сценария – Каплан была практически слепа. Годы каторги в царских тюрьмах настолько подорвали ее зрение, что она едва различала силуэты. Сделать три прицельных выстрела в полумраке, по движущейся цели, сквозь толпу – сложная задача даже для тренированного стрелка, а Каплан таковой не была – хотя после лечения в Харькове ее зрение действительно несколько улучшилось.

Интересно, что оружие на месте преступления нашли, но пистолет системы "Браунинг" доставили в ЧК лишь через несколько дней – то ли из-за хаоса, то ли по другим неизвестным причинам. Был ли это тот самый пистолет? Когда в 1922 году во время операции из шеи Ленина извлекли одну из пуль, оказалось, что ее калибр совпадает с оружием, из которого якобы стреляла Каплан – но это и все. Вот и как здесь не предположить, что официальная версия была сфабрикована?

Покушение на Ленина 30 августа 1918 года – какие ужасающие последствия оно имело: смотрите видео 24Канал

Что породило самую кровавую машину террора ХХ века?

Но если стреляла не Каплан, то кто? Существует версия, что покушение могло быть результатом жестокой фракционной борьбы внутри самой большевистской партии. Главным бенефициаром ситуации стал Яков Свердлов – именно он мгновенно взял на себя руководство государством, изолировал раненого Ленина от соратников и, что самое главное, отдал приказ о немедленном расстреле Фанни Каплан. Но фактических доказательств его причастности к организации покушения не существует.

Между тем женщину казнили уже 3 сентября – без суда, без очной ставки, а тело сожгли в металлической бочке в Александровском саду Кремля, уничтожая все следы и улики. Но безразлично к тому, чья рука на самом деле нажала на курок, последствия тех выстрелов стали катастрофическими для миллионов – ведь большевикам был жизненно необходим сакральный мученик и железобетонный повод для легализации массовых репрессий, и они получили все это.

Уже 5 сентября 1918 года Совнарком издал печально известный декрет "О красном терроре". Выстрелы на заводе Михельсона развязали руки системе, превратив политическое насилие в государственную индустрию. Именно тогда была стерта грань между правосудием и местью, а ЧК получила неограниченные права на внесудебные расправы, создание концлагерей и захват заложников.

За каждую каплю крови вождя система требовала реки крови "классовых врагов". То есть настоящая трагедия заключалась не в том, что кто-то тогда пытался убить диктатора, а в том, что те три выстрела стали педалью газа для машины смерти, которая перемалывала человеческие судьбы на протяжении следующих семи десятилетий. Тайна завода Михельсона остается нераскрытой до конца, но ее кровавое наследие мир ощущает и по сей день.