Убивали за очки и слишком мягкие ладони: зачем горстка интеллектуалов уничтожила четверть населения Камбоджи

История знает немало кровожадных диктаторов, но трагедия Камбоджи выделяется своим жутким, почти лабораторным цинизмом. Всего за 4 года небольшая группа марксистов превратила процветающую страну в гигантский концлагерь под открытым небом.

Вместо обещанного коммунистического рая архитекторы нового мира устроили беспрецедентный геноцид, стерев с лица земли около 2 миллионов собственных граждан. При этом этот апокалипсис был спланирован не необразованными фанатиками, а утонченными, интеллектуалами, которые еще вчера пили кофе в парижских бистро. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как парижские студенты превратились в безжалостных палачей собственного народа?

Корни камбоджийской катастрофы следует искать не в непроходимых джунглях Юго-Восточной Азии, а в уютных аудиториях и студенческих кафе Парижа 1950-х годов. Именно там, в столице Франции, сформировалось ядро будущих лидеров Красных кхмеров, которые впоследствии применят полученные знания для уничтожения собственной нации. Салот Сар, который войдет в историю как Пол Пот, изучал радиоэлектронику, Иенг Сари штудировал политические науки, а главный идеолог Кхиеу Сампхан защищал докторскую диссертацию по экономике в Парижском университете.

Эти молодые люди, глубоко инфицированные радикальными левыми идеями, маоизмом и сталинизмом, создали тайный марксистский кружок, где строили мечту об абсолютном социальном равенстве. Они изучали труды европейских философов, восхищались радикализмом Французской революции и искренне верили, что смогут хирургическим путем построить идеальное общество, навсегда избавленное от классового неравенства и эксплуатации. А когда вернулись на родину с европейскими дипломами (кроме Пота, который не сдал экзамены), эти интеллектуалы возглавили партизанское движение.

Искусно воспользовавшись политической нестабильностью, коррупцией проамериканского режима Лон Нола и катастрофическими последствиями ковровых бомбардировок во время Вьетнамской войны, 17 апреля 1975 года отряды "Красных кхмеров" триумфально вошли в столицу Камбоджи Пномпень. Измученные войной жители города встречали их с надеждой на долгожданный мир – но уже через несколько часов эта иллюзия разбилась о стену абсолютного террора.

Руководство партии, обезличенно известное как Ангка (Организация), фактически объявило о начале Нулевого года. Согласно их маниакальному замыслу, историю нации нужно было начать с абсолютно чистого листа, физически стерев все достижения предыдущих цивилизационных эпох. За считанные дни более двух миллионов жителей Пномпеня под прицелом автоматов были принудительно выселены в джунгли и сельскую местность. Тяжелобольные прямо из больниц, пожилые люди, беременные и маленькие дети были вынуждены идти пешком под палящим тропическим солнцем, а тех, кто падал от бессилия или осмеливался спорить, расстреливали на обочинах дорог.

Города провозгласили рассадниками капиталистической деградации, а единственным приемлемым способом существования признавали рабский труд на рисовых плантациях. Главный парадокс этой трагедии заключался в том, что люди, получившие элитное европейское образование, решили сознательно и методично уничтожить интеллект как явление. Они пришли к выводу, что для функционирования идеальной аграрной утопии нужны лишь покорные крестьяне, лишенные критического мышления. Любая связь с прошлым миром считалась государственным преступлением, которое безальтернативно каралось смертью. Деньги, частная собственность, религия, школы, больницы, почта и даже традиционный институт семьи были упразднены.

Пол Пот и Красные кхмеры – жуткие факты о бесчеловечном режиме в Камбодже: смотрите видео Document_history

Почему аграрная утопия Красных кхмеров стала самым быстрым геноцидом в современной истории?

Вот так официальными декретами новой власти страну превратили в сплошное поле социального эксперимента. И реальность Демократической Кампучии (именно так Пол Пот назвал страну) стала гораздо страшнее самых мрачных литературных антиутопий. Все государство формировалось как непрерывная сеть военизированных трудовых коммун, где обезличенные люди трудились по 12 – 14 часов в сутки за единственное вознаграждение – миску жидкой рисовой баланды. Тотальное физическое истощение, эпидемии тропических болезней и искусственно созданный голод стали повседневными спутниками камбоджийцев.

Однако самым страшным инструментом режима был не голод, а целенаправленный параноидальный террор против собственного населения. Ангка развернула безжалостную охоту на всех, кого можно было хотя бы теоретически заподозрить в нелояльности или принадлежности к интеллигенции. Учителя, врачи, инженеры, бывшие государственные служащие, студенты и военные подлежали немедленному физическому уничтожению вместе со своими семьями, вплоть до младенцев, чтобы "вырвать буржуазный сорняк с корнями".

Сюрреализм ситуации достиг кровавого апогея, когда смертным приговором стало ношение очков, знание любого иностранного языка или даже слишком мягкие ладони, свидетельствовавшие об отсутствии мозолей от тяжелого физического труда. Европейские выпускники, которые сами свободно цитировали французских классиков, хладнокровно отправляли на казнь сотни тысяч людей лишь за то, что те умели читать.

Символом этого индустриализированного безумия стала тюрьма S-21 (Туол Сленг) в Пномпене, цинично обустроенная в здании бывшей средней школы. Ею руководил еще один бывший учитель математики – Канг Кек Иев, известный в партии как товарищ Дуч. Из более чем 18 тысяч заключенных, прошедших через бесчеловечные пытки в стенах S-21, живыми вышли менее десятка. Остальных на грузовиках вывозили на печально известные Поля смерти (Чоенг Эк), где жертв забивали мотыгами, бамбуковыми палками и железными прутьями, чтобы сэкономить драгоценные патроны для нужд революции.

Со временем паранойя высшего руководства Красных кхмеров только усилилась. Когда экономика страны окончательно рухнула из-за абсолютно некомпетентного управления и абсурдных сельскохозяйственных нормативов, Пол Пот стал маниакально искать предателей в своих ближайших рядах. Начались массовые кровавые чистки партийного аппарата и армии, что ослабило режим изнутри. В конце концов, агрессивная ксенофобская внешняя политика и постоянные вооруженные провокации на границе привели к полномасштабному вторжению вьетнамских войск.

7 января 1979 года режим Пол Пота бесславно пал, оставив после себя полностью разрушенную страну, заминированные поля и горы пробитых черепов. За неполные 4 года правления Красных кхмеров погибло от 1,5 до 2 миллиона человек, что составляло около четверти всего населения страны. Этот беспрецедентный ужас навсегда останется в истории человечества как жуткое напоминание, что самые масштабные преступления против человечности часто начинаются с красивых теоретических идей, пусть даже вынашиваемых в тишине сытых и престижных университетов Запада.