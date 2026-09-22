Осень 1792 года во Франции пахла порохом и неминуемой сменой эпох. Воздух над Сеной в Париже был наэлектризован одновременно тревогой и эйфорией – 22 сентября стены зала Манежа, где заседал новоизбранный Национальный конвент, стали свидетелями того, как после отмены королевской власти накануне было принято решение датировать все государственные акты "Первым годом Республики".

Этот, на первый взгляд, бюрократический шаг стал фактическим провозглашением Французской республики. Восьмисотлетняя монархия Капетингов, казавшаяся незыблемой, словно Альпы, пала. Людовик XVI, помазанник Божий, превратился в обычного гражданина Луи Капета, а вскоре взошел на эшафот. Политический переворот перерос в лишение власти сакрального статуса, и отныне источником суверенитета становился не Бог и не монарх, а нация. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как один декрет сломал многовековую политическую гравитацию Европы?

В конце XVIII века Европа была континентом корон – от Лондона до Вены, от Мадрида до Берлина правили династии, связанные густой сетью браков и общих интересов. Провозглашение республики в сердце Европы, в самом могущественном и многочисленном государстве, стало для европейских монархов ударом в спину. Это напоминало вирус, который грозил заразить каждую столицу.

И здесь следует понимать, что этот политический акт не мог бы состояться без военного чуда. Всего за два дня до, 20 сентября 1792 года, под Вальми французская революционная армия, состоявшая в основном из добровольцев-санкулотов, остановила профессиональную прусскую военную машину. Эта победа обеспечила Конвенту физическую безопасность и моральное право уничтожить трон (на помощь себе пруссаков приглашал сам король Франции).

С 22 сентября политическая гравитация изменилась – Франция бросила вызов всему старому порядку, а Республика начала экспортировать свои идеалы – свободу, равенство и братство. Впервые в истории целой нации была предложена концепция всеобщего избирательного права (хотя тогда только для мужчин), отмена рабства в колониях и идея светского государства.

Монархическая Европа ответила созданием Первой антифранцузской коалиции, но джин уже был выпущен из бутылки. Идея о том, что народ имеет право сам выбирать свою судьбу и своих лидеров, начала свой триумфальный, хотя и кровавый, марш по планете. Выдающийся немецкий мыслитель Иоганн Вольфганг фон Гете, который был свидетелем Битвы при Вальми, в то время пророчески записал: "С этого места и с этого дня начинается новая эра в истории мира".

Самое интересное о свержении монархии и провозглашении республики во Франции в 1792 году: смотрите видео Агент291-в7н

Почему идеалы и шрамы 1792 года определяют архитектуру мира в 2026?

В наших 2020-х мы наблюдаем глобальные кризисы демократии, трансформации политических систем и борьбу за права человека, но по-прежнему живем в парадигме, созданной 22 сентября 1792 года. Современный политический спектр с его делением на "левых" и "правых" зародился именно в залах французского Национального собрания.

Концепция прав человека как неотъемлемого атрибута каждой личности, а не привилегии, дарованной сувереном, стала фундаментом современного международного права, включая документы ООН. Однако следует понимать, что провозглашение Первой республики во Франции принесло не только свет Просвещения, но и тень гильотины.

Эпоха Террора, наступившая впоследствии под руководством Робеспьера и Комитета общественного спасения, стала суровым предупреждением для всех последующих поколений – абсолютизация идеи и цель, оправдывающая любые средства, неизбежно ведут к тирании. Республика, рожденная во имя свободы, начала пожирать собственных детей. И тем самым доказала, что демократические институты хрупки и нуждаются в постоянной защите от радикализма.

Но все же – несмотря на все трагедии, сопровождавшие ее становление, Французская Республика 1792 года стала тем горнилом, в котором выкована современная концепция гражданства. Она показала, что государство – это не собственность одной семьи, а общее дело (res publica) всех его жителей. И сегодня, когда на разных континентах народы продолжают бороться против автократий и диктатур, они, сознательно или нет, опираются на тот же прецедент.