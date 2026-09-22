Цей бюрократичний, на перший погляд, крок став фактичним проголошенням Французької республіки. Восьмисотлітня монархія Капетингів, яка здавалася непорушною, мов Альпи, впала. Людовік XVI, помазаник Божий, перетворився на звичайного громадянина Луї Капета, а невдовзі зійшов на ешафот. Політичний переворот переріс в ампутацію сакрального статусу влади, і відтепер джерелом суверенітету ставав не Бог і не монарх, а нація. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як один декрет зламав багатовікову політичну гравітацію Європи?

У кінці XVIII століття Європа була континентом корон – від Лондона до Відня, від Мадрида до Берліна правили династії, пов'язані густою мережею шлюбів та спільних інтересів. Проголошення республіки у серці Європи, у наймогутнішій та найчисельнішій державі, стало для європейських монархів ударом у спину. Це скидалося на вірус, який загрожував інфікувати кожну столицю.

І тут варто розуміти, що той політичний акт не міг би відбутися без військового дива. Лише за два дні до, 20 вересня 1792 року, під Вальмі французька революційна армія, що складалася здебільшого з добровольців-санкюлотів, зупинила професійну прусську військову машину. Та перемога дала Конвенту фізичну безпеку та моральне право знищити трон (прусаків запрошував собі на допомогу сам король Франції).

З 22 вересня політична гравітація змінилася – Франція кинула виклик усьому старому порядку, а Республіка почала експортувати свої ідеали – свободу, рівність та братерство. Вперше в історії цілої нації було запропоновано концепцію загального виборчого права (хоча тоді лише для чоловіків), скасування рабства у колоніях та ідею світської держави.

Монархічна Європа відповіла створенням Першої антифранцузької коаліції, але джина вже випустили з пляшки. Ідея про те, що народ має право сам обирати свою долю і своїх лідерів, почала свій тріумфальний, хоч і кривавий, марш планетою. Видатний німецький мислитель Йоганн Вольфганг фон Гете, який був свідком Битви під Вальмі, у той час пророче записав: "З цього місця і з цього дня починається нова ера в історії світу".

Найцікавіше про повалення монархії та проголошення республіки у Франції у 1792: дивіться відео Агент291-в7н

Чому ідеали та шрами 1792 року визначають архітектуру світу у 2026?

У наших 2020-х ми спостерігаємо за глобальними кризами демократії, трансформаціями політичних систем та боротьбою за права людини, але все ще живемо у парадигмі, створеній 22 вересня 1792 року. Сучасний політичний спектр із його поділом на "лівих" та "правих" зародився саме у залах французьких національних зборів.

Концепція прав людини як невіддільного атрибута кожної особистості, а не привілею, дарованого сувереном, стала фундаментом сучасного міжнародного права, враховуючи й документи ООН. Проте варто розуміти, що проголошення Першої республіки у Франції принесло не лише світло Просвітництва, але й тінь гільйотини.

Епоха Терору, що настала згодом під проводом Робесп'єра та Комітету громадського порятунку, стала суворим попередженням для всіх наступних поколінь – абсолютизація ідеї та мета, яка виправдовує будь-які засоби, неминуче призводять до тиранії. Республіка, народжена в ім'я свободи, почала пожирати власних дітей. Та у такий спосіб довела, що демократичні інституції крихкі й потребують постійного захисту від радикалізму.

І все ж – попри всі трагедії, що супроводжували її становлення, Французька Республіка 1792 року стала тим горнилом, у якому викувалася сучасна концепція громадянства. Вона показала, що держава – це не власність однієї родини, а спільна справа (res publica) всіх її жителів. І сьогодні, коли на різних континентах народи продовжують боротися проти автократій та диктатур, вони, свідомо чи ні, спираються на той самий прецедент.