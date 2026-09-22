Этот, на первый взгляд, бюрократический шаг стал фактическим провозглашением Французской республики. Восьмисотлетняя монархия Капетингов, казавшаяся незыблемой, словно Альпы, пала. Людовик XVI, помазанник Божий, превратился в обычного гражданина Луи Капета, а вскоре взошел на эшафот. Политический переворот перерос в лишение власти сакрального статуса, и отныне источником суверенитета становился не Бог и не монарх, а нация. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как один декрет сломал многовековую политическую гравитацию Европы?

В конце XVIII века Европа была континентом корон – от Лондона до Вены, от Мадрида до Берлина правили династии, связанные густой сетью браков и общих интересов. Провозглашение республики в сердце Европы, в самом могущественном и многочисленном государстве, стало для европейских монархов ударом в спину. Это напоминало вирус, который грозил заразить каждую столицу.

И здесь следует понимать, что этот политический акт не мог бы состояться без военного чуда. Всего за два дня до, 20 сентября 1792 года, под Вальми французская революционная армия, состоявшая в основном из добровольцев-санкулотов, остановила профессиональную прусскую военную машину. Эта победа обеспечила Конвенту физическую безопасность и моральное право уничтожить трон (на помощь себе пруссаков приглашал сам король Франции).

С 22 сентября политическая гравитация изменилась – Франция бросила вызов всему старому порядку, а Республика начала экспортировать свои идеалы – свободу, равенство и братство. Впервые в истории целой нации была предложена концепция всеобщего избирательного права (хотя тогда только для мужчин), отмена рабства в колониях и идея светского государства.

Монархическая Европа ответила созданием Первой антифранцузской коалиции, но джин уже был выпущен из бутылки. Идея о том, что народ имеет право сам выбирать свою судьбу и своих лидеров, начала свой триумфальный, хотя и кровавый, марш по планете. Выдающийся немецкий мыслитель Иоганн Вольфганг фон Гете, который был свидетелем Битвы при Вальми, в то время пророчески записал: "С этого места и с этого дня начинается новая эра в истории мира".

Самое интересное о свержении монархии и провозглашении республики во Франции в 1792 году: смотрите видео Агент291-в7н

Почему идеалы и шрамы 1792 года определяют архитектуру мира в 2026?

В наших 2020-х мы наблюдаем глобальные кризисы демократии, трансформации политических систем и борьбу за права человека, но по-прежнему живем в парадигме, созданной 22 сентября 1792 года. Современный политический спектр с его делением на "левых" и "правых" зародился именно в залах французского Национального собрания.

Концепция прав человека как неотъемлемого атрибута каждой личности, а не привилегии, дарованной сувереном, стала фундаментом современного международного права, включая документы ООН. Однако следует понимать, что провозглашение Первой республики во Франции принесло не только свет Просвещения, но и тень гильотины.

Эпоха Террора, наступившая впоследствии под руководством Робеспьера и Комитета общественного спасения, стала суровым предупреждением для всех последующих поколений – абсолютизация идеи и цель, оправдывающая любые средства, неизбежно ведут к тирании. Республика, рожденная во имя свободы, начала пожирать собственных детей. И тем самым доказала, что демократические институты хрупки и нуждаются в постоянной защите от радикализма.

Но все же – несмотря на все трагедии, сопровождавшие ее становление, Французская Республика 1792 года стала тем горнилом, в котором выкована современная концепция гражданства. Она показала, что государство – это не собственность одной семьи, а общее дело (res publica) всех его жителей. И сегодня, когда на разных континентах народы продолжают бороться против автократий и диктатур, они, сознательно или нет, опираются на тот же прецедент.