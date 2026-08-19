19 августа 1991 – путч в Москве: почему от него зависела судьба СССР и Независимость Украины

События 1991 года стали настоящим геополитическим землетрясением, отголоски которого определяют облик современной Европы. Именно утро 19 августа вошло в историю тревожными аккордами "Лебединого озера", которое транслировалось на всех телеканалах Советского Союза.

Этот балет стал неформальным реквиемом по империи, которая в тот момент переживала последнюю фазу агонии. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему произошел путч в СССР в 1991 году и при чем здесь Украина?

На путч августа 1991 года стоит смотреть не как на спланированный военный переворот, а как на панический спазм старой номенклатуры. На 20 августа было запланировано подписание нового Союзного договора. Этот документ, инициированный Михаилом Горбачевым, должен был превратить жестко централизованный СССР в конфедерацию – Союз суверенных государств. Для консервативного крыла Коммунистической партии, КГБ и армейской верхушки это означало утрату абсолютной власти и распад привычной матрицы контроля.

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП, на украинском ДКНС), в состав которого вошли вице-президент Геннадий Янаев, председатель КГБ Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов и другие советские "ястребы", решил действовать на опережение. Они изолировали Горбачева на его даче в Форосе, ввели в Москву танки Кантемировской дивизии и объявили о переходе власти в их руки. Однако на самом деле мятежники не имели ни четкого плана действий, ни понимания того, насколько изменилось общество. Дрожание рук Янаева во время пресс-конференции стала визуальным символом слабости и обреченности этой авантюры.

А пока танки катались по улицам Москвы, настоящая судьба СССР решалась в Киеве. Украина была ключевым элементом имперской конструкции. Без украинского промышленного потенциала, сельского хозяйства и человеческих ресурсов любой "обновленный Союз" терял смысл, и даже мятежники это прекрасно понимали.

Утром 19 августа в Киев прибыл эмиссар ГКЧП, генерал армии Валентин Варенников. Он стремился заставить украинское руководство, в частности председателя Верховной Рады Леонида Кравчука, подчиниться новой власти. Беседа была жесткой, с нескрываемыми угрозами применения военной силы, Киевский военный округ был приведен в полную боевую готовность.

Однако украинская политическая элита избрала тактику филигранного маневрирования. Кравчук отказался вводить чрезвычайное положение на территории Украины, сославшись на отсутствие конституционных оснований, и в то же время избегал резких заявлений в первые часы путча, чтобы не спровоцировать кровопролитие. Тем временем Народный Рух Украины призвал к общенациональной забастовке и открыто назвал действия ГКЧП государственным переворотом.

Путч в Москве 19 августа 1991 года – почему возник и потерпел крах ГКЧП: смотрите видео oleksandrpetryk2002

Как путч ускорил распад СССР и обретение Украиной Независимости?

Это был момент колоссального напряжения – если бы путчисты удержали власть в Москве, по Украине прокатилась бы волна массовых репрессий, которая отбросила бы идею Независимости на десятилетия назад. Но вот суровая реальность – путч длился всего три дня. Он потерпел крах из-за собственной некомпетентности и массового гражданского сопротивления, да еще и элитные спецподразделения отказались штурмовать здание российского парламента.

Последствия этих трех дней были тектоническими. Вместо того чтобы сохранить Советский Союз, ГКЧП нанес ему смертельный удар. Путч как катализатор мгновенно разрушил остатки доверия к союзному центру. Республики увидели истинное лицо империи – с танками и угрозами. Иллюзии относительно возможности демократического сосуществования в рамках одного государства с Москвой рассеялись как дым.

Для Украины провал мятежа стал историческим окном возможностей. Страх перед реваншем коммунистической диктатуры объединил даже тех украинских политиков, которые ранее колебались. 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховной Рады был принят Акт о провозглашении независимости Украины, и он навсегда изменил политическую карту мира.

Если бы мятежники проявили больше решимости и жестокости, история Восточной Европы могла бы пойти по кровавому пути югославского сценария, но уже в масштабах ядерной сверхдержавы. Вместо этого их провал стал той самой искрой, которая позволила Украине вырваться из "тюрьмы народов". 19 августа 1991 года империя попыталась затянуть узел на шее свободы, но вместо этого сломала собственную шею.