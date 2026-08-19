Цей балет став неформальним реквіємом за імперією, яка у той момент переживала свою останню фазу агонії. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому стався путч у СРСР у 1991 році та до чого тут Україна?

На путч серпня 1991 року варто дивитися не як на спланований військовий переворот, а як на панічний спазм старої номенклатури. На 20 серпня було заплановано підписання нового Союзного договору. Цей документ, ініційований Михайлом Горбачовим, мав перетворити жорстко централізований СРСР на конфедерацію – Союз Суверенних Держав. Для консервативного крила Комуністичної партії, КДБ та армійської верхівки це означало втрату абсолютної влади та розпад звичної матриці контролю.

Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС, російською ГКЧП), до якого увійшли віцепрезидент Геннадій Янаєв, голова КДБ Володимир Крючков, міністр оборони Дмитро Язов та інші радянські "яструби", вирішив діяти на випередження. Вони ізолювали Горбачова на його дачі у Форосі, ввели в Москву танки Кантемирівської дивізії та оголосили про перехід влади до їхніх рук. Проте насправді заколотники не мали ані чіткого плану дій, ані розуміння того, наскільки змінилося суспільство. Тремтіння рук Янаєва під час пресконференції стало візуальним символом слабкості та приреченості цієї авантюри.

А поки танки гуляли вулицями Москви, справжня доля СРСР вирішувалася у Києві. Україна була ключовим елементом імперської конструкції. Без українського індустріального потенціалу, сільського господарства та людських ресурсів будь-який "оновлений Союз" втрачав сенс, і навіть заколотники це чудово розуміли.

Уранці 19 серпня до Києва прибув емісар ДКНС, генерал армії Валентин Варенников. Він прагнув змусити українське керівництво, зокрема голову Верховної Ради Леоніда Кравчука, підкоритися новій владі. Розмова була жорсткою, з неприхованими погрозами застосування військової сили, Київський військовий округ привели у повну бойову готовність.

Проте українська політична еліта обрала тактику філігранного маневрування. Кравчук відмовився вводити надзвичайний стан на території України, посилаючись на відсутність конституційних підстав, і водночас уникав різких заяв у перші години путчу, щоб не спровокувати кровопролиття. Тим часом Народний Рух України закликав до загальнонаціонального страйку та відкрито назвав дії ДКНС державним переворотом.

Путч у Москві 19 серпня 1991 року – чому постав та рухнув ГКЧП: дивіться відео oleksandrpetryk2002

Як путч прискорив розпад СРСР та Незалежність України?

Це був момент колосальної напруги – якби путчисти втримали владу у Москві, по Україні прокотилася б хвиля масових репресій, яка б відкинула ідею Незалежності на десятиліття назад. Але от жорстка реальність – путч тривав лише три дні. Він захлинувся у власній некомпетентності та масовому громадянському спротиві, а ще й елітні спецпідрозділи відмовилися штурмувати будівлю російського парламенту.

Наслідки цих трьох днів були тектонічними. Замість того щоб зберегти Радянський Союз, ДКНС завдав йому смертельного удару. Путч як каталізатор миттєво зруйнував залишки довіри до союзного центру. Республіки побачили справжнє обличчя імперії – з танками та погрозами. Ілюзії щодо можливості демократичного співіснування в межах однієї держави з Москвою розвіялися як дим.

Для України провал заколоту став історичним вікном можливостей. Страх перед реваншем комуністичної диктатури об'єднав навіть тих українських політиків, які раніше вагалися. 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради було ухвалено Акт проголошення незалежності України, і він назавжди змінив політичну карту світу.

Якби заколотники виявилися більш рішучими та жорстокими, історія Східної Європи могла б піти кривавим шляхом югославського сценарію, але у масштабах ядерної наддержави. Натомість їхній провал став тією самою іскрою, яка дозволила Україні вирватися з "тюрми народів". 19 серпня 1991 року імперія спробувала затягнути зашморг на шиї свободи, але натомість зламала власну шию.