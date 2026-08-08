Кто на самом деле установил моаи на острове Пасхи и что уничтожило местную цивилизацию

Остров Пасхи, также известный как Рапа-Нуи – это место, где посреди океана до сих пор возвышаются загадочные моаи, безмолвные свидетели силы, веры и мастерства древних жителей. Неудивительно, что вокруг этих статуй десятилетиями рождались мифы.

Аж от пришельцев до таинственной исчезнувшей цивилизации. Но современные исследования дают гораздо более реальную картину, и 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Что стоит знать о Пупе Земли?

Этот клочок суши посреди безграничной лазури Тихого океана, где камень, ветер и человеческая память сплелись в одну из самых загадочных историй мира, европейцы впервые увидели в воскресный день 5 апреля 1722 года. Нидерландский мореплаватель Якоб Роггевен в христианский праздник Пасхи заметил его – да так и назвал, островом Пасхи. Местные жители имели свое название – Те-Пито-о-те-Хенуа, "Пуп Земли", но со временем привыкли к другому, заимствованному у гостей с Таити – Рапа-Нуи, "Большая Рапа" (Малой Рапой полинезийцы называли другой из своих островов).

Так вот, именно на острове Пасхи стоят моаи – гигантские статуи с удлиненными лицами и невозмутимыми взглядами, которые будто до сих пор прислушиваются к шуму волн. На протяжении десятилетий вокруг них витали легенды о сверхъестественных силах, вмешательстве пришельцев и исчезнувшей загадочной древней цивилизации. Современная же наука дает не менее драматичное объяснение – моаи установили сами рапануйцы, а упадок их общества был не следствием одной катастрофы, а длинной череды экологических, социальных и внешних потрясений.

Кто создал и установил моаи на Рапа-Нуи?

Статуи моаи были творением полинезийского народа рапануйцев, поселившегося на острове примерно в XII веке. Их высекали не из базальта и не из цельной скалы, а преимущественно из вулканического туфа в карьере Рано Рараку. Этот мягкий пористый камень позволял создавать довольно большие в размерах фигуры. Это означает, что за монументами стояла не какая-то мифическая цивилизация, а вполне реальная местная община с развитой социальной организацией, религиозными представлениями и способностью мобилизовать значительные трудовые ресурсы.

Самое интересное об острове Пасхи: смотрите видео visionaryua

Моаи не были "просто статуями". В большинстве исследований их трактуют как сакральные образы предков, вождей или носителей духовного авторитета. Их устанавливали на каменных платформах аху, обычно лицом к поселениям, словно покойные предки продолжали присматривать за живыми. Именно эта функция делает моаи не только археологическим памятником, но и материальным свидетельством мировоззрения рапануйцев, в котором сила рода, память о предках и сакральное пространство были неразрывно связаны.

Так что по состоянию на 2026 год наиболее дискуссионным остается не вопрос "кто поставил моаи", а вопрос "как". Как эти многотонные каменные гиганты перемещали от карьера к береговым платформам? В последние годы ученые все чаще отвергают представления о рабском труде или внешнем вмешательстве – экспериментальные исследования и полевые наблюдения свидетельствуют, что значительную часть моаи могли перевозить в вертикальном или полувертикальном положении с помощью веревок, коллективной координации и ритмичного "качания", с которым статуя словно "шагала" вперед. Впрочем, эта модель не является единственной для всех случаев.

Как исчезла цивилизация острова Пасхи?

Не следует романтизировать историю о моаи. Чтобы вырезать, транспортировать и устанавливать их, обществу требовались деревья, веревки, рычаги, сани, а также значительное количество людей и длительная организация труда. Собственно, здесь и начинается история об истощении острова. Когда-то он был гораздо более лесистым, но к моменту прибытия европейцев значительная часть деревьев уже исчезла.

Древесину использовали для строительства, в качестве топлива, для изготовления лодок, перемещения статуй и ведения хозяйства в целом. К этому добавлялись эрозия почв, давление человеческой популяции и, вероятно, влияние полинезийской крысы, которая могла препятствовать восстановлению пальм, поедая семена. То есть здесь важно не упрощать все до популярной формулы "рапануйцы сами себя уничтожили".

Что стоит знать о моаи: смотрите видео earth-ua

Современные исследователи отмечают, что экологическая трансформация острова происходила постепенно, а местное общество, хотя и адаптировалось, меняло стратегии хозяйствования, переходило к новым формам земледелия, все же не смогло выдержать длительного приспосабливания ко все более суровым условиям. Причем речь идет не о "загадочной гибели", а о нескольких последовательных ударах.

Первый контакт с европейцами в 1722 году открыл новую эпоху – эпоху новых болезней. А также насильственных похищений людей, колониального давления и нарушения демографического равновесия. В XIX веке особенно разрушительными стали перуанские набеги работорговцев, во время которых многих жителей острова Пасхи увезли силой. Затем пришли миссионеры со своими правилами, политический контроль и новый земельный режим, который еще больше подорвал традиционный уклад.

Итак, окончательный крах традиционного общества Рапа-Нуи вызвали не только уничтожение лесов, но и европейское вторжение, работорговля, эпидемии и колониальная перестройка жизни – то есть комплекс причин. Именно это и отличает научный взгляд от мифологического, впрочем, довольно популярного – слишком силен соблазн видеть в острове Пасхи предупреждение для современного мира о том, насколько хрупкой может быть изолированная экосистема, если человеческая деятельность выходит за пределы ее способности восстанавливаться.