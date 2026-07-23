Фото 51: эта женщина сделала снимок, раскрывший структуру ДНК, но Нобеля дали мужчинам

Один рентгеновский снимок изменил биологию, словно удар молнии в ясное небо, а сделала его Розалинд Франклин. Именно благодаря этому наука оказалась в шаге от разгадки структуры ДНК.

Но на сцену Нобелевской церемонии 1962 года вышли Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс. Как и почему все это произошло, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

От пещерной пыли до секвенирования генома

Пыль из древних пещер для ученых является неожиданным архивом. В таких микроскопических частицах кое-где сохранились фрагменты ДНК, по которым можно восстанавливать историю популяций, их перемещения и даже контакты с другими видами людей. Все это стало возможным благодаря методам, которые позволяют "увидеть" следы генетического материала там, где его раньше просто не замечали. В то же время технологический скачок сделал современные исследования не только более точными, но и значительно быстрее. Что раньше занимало годы, теперь можно прочитать за считанные часы.

Фото 51, о котором мы расскажем ниже, появилось при совершенно иных обстоятельствах. В те времена у исследователей не было современных автоматизированных лабораторий, и они продвигались почти вслепую. Каждое фундаментальное открытие требовало месяцев ручного труда и колоссального терпения. Именно поэтому история Розалинд Франклин особенна во многих нюансах, хотя, как бы то ни было, оба примера показывают, что большие открытия начинаются с умело зафиксированной мелочи.

Почему Фото 51 стало символом научного прорыва?

Когда в феврале 1953 года Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик в Кембридже складывали воедино кусочки пазла ДНК, решающим для них стал не только собственный теоретический поиск, но и рентгеновские данные, полученные Розалинд Франклин в King’s College London. Именно ее четкое изображение, известное как Фото 51, показывало, что ДНК имеет спиральную форму и состоит из двух нитей.

Этот снимок не стал случайной сенсацией с первого раза. Фото 51 было 51-м кадром в серии снимков, которые Розалинд Франклин и Рэймонд Гослинг делали, пытаясь разобраться в разнице между формами A и B ДНК. Именно этот снимок впоследствии назвали одним из важнейших рентгеновских доказательств во всей истории молекулярной биологии.

Как Розалинд Франклин сделала свое прорывное открытие: смотрите видео report-publish

Ведь теперь стало абсолютно ясно, что ДНК – это не просто длинная молекула, а система, в которой две нити идут в противоположных направлениях и закручиваются одна вокруг другой, образуя двойную спираль. При этом между ними находятся 4 азотистых основания – аденин, тимин, цитозин и гуанин, – соединенные по строгому правилу спаривания. Именно это дало науке элегантный механизм наследственности.

Открытие объяснило, как генетическая информация может копироваться с такой точностью, что жизнь сохраняется из поколения в поколение. Но как Фото 51 оказалось в руках тех, кто построил знаменитую трехмерную модель ДНК? Вот именно эта часть истории совсем не похожа на ровную академическую дорожку – скорее на узкий коридор с закрытыми дверями недоразумений и острых соперничеств.

Почему Нобелевскую премию дали другим и какой скандал за этим скрывается?

Франклин работала с Морисом Уилкинсом в King’s College, но их отношения были очень напряженными. В 1953 году Уилкинс показал Уотсону "Фото 51" после конфликта в King’s, а сам снимок ему передал Гослинг, который тогда уже находился под опекой Уилкинса. Гослинг, по его словам, сделал это с ведома Франклин. Но было ли это действительно так?

На самом деле – нет, Франклин не давала согласия на то, чтобы ее данные показывали конкурентам. Розалинд как раз тогда переходила в другой колледж, Birkbeck, и должна была полностью оставить тему ДНК и передать все свои материалы, наработки и аспиранта Гослинга под руководство Уилкинса. То есть формально Франклин знала, что архив передают в пределах King's College, но не знала, что его покажут вовне.

В своих мемуарах "Двойная спираль" Джеймс Уотсон прямо написал, что Уилкинс показал ему Фото 51 без разрешения или ведома Франклин. Но считал, что, поскольку Франклин бросает эту работу, он имеет полное этическое право распоряжаться снимком.

Почему Розалинд Франклин не вошла в число лауреатов Нобелевской премии: смотрите видео TEDEd

Интересный факт: Розалинд Франклин так никогда и не узнала, что ключевым толчком к прорыву Уотсона и Крика в построении модели ДНК стал тайный показ ее Фото 51 (ученая полагала, что те пришли к форме спирали, опираясь на сухие цифры из ее официальных отчетов). И до конца жизни искренне дружила с обоими.

Как бы то ни было, сайт Нобелевского комитета отмечает, что Уилкинс и его коллега Франклин предоставили то же самое ключевое рентгеновское дифракционное измерение, которое Уотсон и Крик использовали вместе с информацией от других ученых, чтобы составить окончательную модель структуры ДНК. Другими словами, большая победа была коллективной, хотя славу впоследствии разделили далеко не все, кто имел на нее право.

В 1962 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс – именно за открытие молекулярной структуры ДНК. Но Розалинд Франклин в списке не было – она умерла в 1958 году, а Нобелевскую премию не присуждают посмертно.

Вокруг Франклин часто возникает упрощенный образ, который не всегда точно отражает ее истинный научный вклад. Речь идет ведь не об одном снимке, а о целой серии точных экспериментов, анализов и выводов, которые вместе помогли понять строение ДНК. Но из-за соперничества, плохой коммуникации и неравного распределения авторства Розалинд долгое время оставалась в тени, тогда как главные лавры достались трем мужчинам.