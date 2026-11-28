Сегодня Гавайи ассоциируются с беззаботным отдыхом, цветочными гирляндами и теплым океаном, но фундамент этого тропического рая заложен на беспрецедентной и циничной измене. Мало кто из миллионов туристов осознает, что они загорают на земле украденного независимого государства, которое безжалостно растоптали исключительно ради корпоративных сверхприбылей.

В январе 1893 года небольшая группа алчных американских бизнесменов при прямой вооруженной поддержке военных США совершила дерзкий государственный переворот, свергнув законную гавайскую монархию. Эта историческая трагедия стала ярким примером того, как имперские амбиции и большие доходы от сахарного бизнеса способны уничтожить многовековую суверенную нацию всего за несколько дней. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему мирный тихоокеанский рай стал мишенью для безжалостных магнатов?

К концу XIX века Гавайское королевство было признанным на международном уровне, прогрессивным и независимым государством, которое поддерживало официальные дипломатические отношения с десятками стран мира. Однако плодородные вулканические почвы архипелага таили в себе настоящее "белое золото" – сахарный тростник, который стал непреодолимым магнитом для американских и европейских плантаторов. Эти предприниматели, в основном потомки первых христианских миссионеров, быстро превратились в могущественную олигархию, контролировавшую львиную долю экономики островов, причем их аппетиты росли в геометрической прогрессии.

Вскоре чисто экономического господства им показалось недостаточно, и они возжелали абсолютной политической власти. Первым тревожным сигналом стала так называемая Конституция штыков 1887 года, когда вооруженная милиция, финансируемая плантаторами, заставила короля Калакауа под дулами винтовок подписать документ, лишавший его реальных полномочий и отбиравший избирательное право у большинства коренных гавайцев. А настоящий кризис разразился в 1890 году, когда Конгресс США принял печально известный Тариф Маккинли – этот закон фактически лишил гавайский сахар конкурентных преимуществ на американском рынке, что мгновенно привело к обвалу сверхприбылей островных магнатов.

Для таких безжалостных дельцов, как Лоррин Терстон и Сенфорд Доул, выход был только один – полная аннексия Гавайев Штатами, что позволило бы им получать щедрые федеральные субсидии, предусмотренные для внутренних американских производителей сахара. И вот когда в 1891 году на престол вступила королева Лилиуокалани (блестяще образованная патриотичная правительница, которая твердо решила вернуть власть своему народу и отменить навязанную конституцию), сахарный картель понял, что пора действовать радикально, при этом доказав, что жажда денег способна растоптать любые нормы международного права.

Как США аннексировали Гавайи: смотрите видео TEDEd

Как 162 американских моряка уничтожили целое государство за один день?

Магнаты создали тайный Комитет безопасности, единственной целью которого было уничтожение монархии и передача архипелага под контроль Вашингтона. Но плантаторы прекрасно понимали, что в одиночку им никогда не одолеть королевскую гвардию и праведный гнев коренного населения, поэтому они обратились к своему главному союзнику – официальному представителю США на Гавайях Джону Л. Стивенсу, ярому стороннику агрессивного экспансионизма США.

Тот действовал по собственному усмотрению, без какого-либо официального разрешения от Госдепа, и 16 января 1893 года под откровенно надуманным предлогом "защиты жизни и собственности американских граждан" отдал приказ высадить на берег Гонолулу 162 тяжеловооруженных морских пехотинца и матроса с крейсера USS Boston. Американские войска мгновенно заняли стратегические позиции вокруг дворца Иолани, нацелив артиллерию и пулеметы прямо на резиденцию королевы, что стало актом неприкрытой военной агрессии против мирного суверенного государства.

На следующий день, 17 января, Комитет безопасности нагло провозгласил отмену монархии и создание Временного правительства во главе с Сенфордом Доулом. Королева Лилиуокалани оказалась перед ужасным, даже трагическим выбором – отдать приказ верным войскам оказывать вооруженное сопротивление, что неизбежно привело бы к кровавой бойне на улицах Гонолулу, или сложить полномочия. И она выбрала жизнь своего народа, подписав официальный протест, в котором четко указала, что сдается не группе мятежников, а высшей военной силе США. Королева искренне верила, что демократическое правительство в Вашингтоне разберется в этой несправедливости и вернет ей законный трон.

Хотя президент США Гровер Кливленд впоследствии инициировал масштабное расследование (известное как Отчет Блаунта), которое признало переворот незаконным актом войны, а действия Стивенса – позорными, сахарный картель просто отказался вернуть власть. Там цинично провозгласили марионеточную Республику Гавайи, дождались изменения политического климата в Вашингтоне и в 1898 году, на волне испано-американской войны, США окончательно аннексировали острова.

Лишь спустя столетие, в 1993 году, Конгресс США принял историческую Резолюцию извинений (Public Law 103-150), официально признав, что коренной гавайский народ никогда не отказывался от своего суверенитета. Но для сахарных магнатов это уже не имело никакого значения – они давно получили свои кровавые сверхприбыли, превратив гордое независимое королевство в экзотическую декорацию для роскошных отелей.