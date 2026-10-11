Под холодными сводами петербургского Эрмитажа, за толстым стеклом музейных витрин, застыла в золоте душа украинской степи. Там хранятся артефакты, которые искусствоведы называют одними из величайших творений античного и кочевого миров. Например, знаменитый золотой гребень из кургана Солоха, на котором детально воссоздана кровавая битва скифских воинов.

Или, например, серебряная амфора из кургана Чортомлык, поражающая филигранными сценами укрощения диких лошадей, а также пекторали, чаши и оружие из крымского захоронения Куль-Оба и так далее. Все эти реликвии были похищены из недр украинской земли, и сейчас они служат инструментом культурной пропаганды другого государства, создавая иллюзию его глубокого исторического величия. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как сокровища скифов превратились в российские трофеи?

Как случилось, что наследие, географически и исторически принадлежащее Северному Причерноморью, оказалось за тысячи километров от места своего создания, и почему современный мир до сих пор не может восстановить справедливость? Чтобы понять механику этого культурного присвоения, следует прежде всего взглянуть на события XVIII – XIX веков через призму классического колониализма.

Когда Российская империя поглотила территории Северного Причерноморья и Крыма, она получила доступ к гигантскому некрополю скифской элиты. Для имперского центра эти курганы не были частью локальной памяти или уважения к местной истории – их рассматривали как ресурсную базу для наполнения казны. Поэтому процесс изъятия артефактов напоминал промышленную добычу.

Например, раскопки кургана Куль-Оба вблизи Керчи в 1830 году были похожи на золотую лихорадку. Лучшие находки, как только их доставали из-под земли, немедленно упаковывали в деревянные ящики и отправляли в Санкт-Петербург под контроль императорского двора. То же самое произошло с курганом Чортомлык на территории современной Днепропетровской области в 1860-х годах и курганом Солоха в Запорожской области накануне Первой мировой войны в 1913 году.

Определить точную рыночную стоимость скифских сокровищ Эрмитажа в миллиардах долларов невозможно – это бесценное наследие. Но можно представить общую массу тех золотых изделий в российских фондах, которая измеряется сотнями килограммов. Есть и цифра для сравнения: страховая стоимость значительно меньшей коллекции из крымских музеев, которую экспонировали в Амстердаме, а затем вернули в Украину, составляла около 1,5 миллиона долларов.

Артефакты же уровня гребня из Солохи или амфоры из Чортомлыка могли бы оцениваться в сотни миллионов долларов за каждый предмет. Однако для Российской империи эти сокровища никогда не были просто золотым запасом – они служили фундаментом для создания мифа о собственном историческом величии. В конце концов, такова была типичная практика имперской эксплуатации.

Какую сложную историю таит в себе скифское золото: смотрите видео Znaem24

Метрополия выкачивала из колонизированных территорий не только зерно или уголь, но и символический капитал. Извлекая скифское золото из украинских степей, империя лишала этот регион его собственного исторического нарратива, искусственно превращая Петербург в единственный легитимный центр хранения "великой истории". Артефакты, созданные греческими мастерами для скифских царей, нагло вырвали из их географического и культурного контекста.

Почему международное право остановилось перед витринами Эрмитажа?

По состоянию на 2026 год глобальный дискурс о деколонизации музеев продолжается. Западные учреждения, такие как Британский музей или парижский Лувр, находятся под давлением требований о возвращении Бенинской бронзы, мраморов Парфенона и других вывезенных ценностей. Однако ситуация со скифским золотом в Эрмитаже остается юридическим тупиком.

Первая причина тому, что главный международный инструмент в этой сфере – Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности – не имеет обратной силы. Международное право не регулирует акты мародерства или имперского присвоения, имевшие место в XIX или в начале XX века.

То есть на момент раскопок Солохи или Чортомлыка эти территории контролировала Российская империя, и вывоз ценностей в столицу формально не нарушал тогдашних, хотя и глубоко несправедливых, законов. Но есть еще и вторая причина – артефакты в Эрмитаже интегрированы в государственный музейный фонд России уже более века, и ни один международный суд не может заставить суверенное государство отдать часть своего национального реестра.

Разве что это государство само признает свою колониальную вину (но кто же может рассчитывать на такое в отношении России). И здесь отметим, что возврат так называемого "крымского золота" из Музея Алларда Пирсона в Нидерландах в Украину в конце 2023 года стал возможным лишь потому, что сработали современные межгосударственные договоры о временной экспозиции, которые были нарушены фактом аннексии Крыма Россией.

Посему на данный момент Эрмитаж функционирует как крепость, игнорирующая любые призывы к исторической справедливости. Пока не произойдет фундаментальная трансформация самой российской государственности и ее отказ от имперской парадигмы, золотые всадники, выкованные тысячелетия назад для владык украинских степей, будут оставаться заложниками в холодных залах на берегах Невы.