21 октября 1805 – Трафальгарское сражение: кто сумел уничтожить флот Наполеона и спасти Британию

Осенью 1805 года над туманными берегами Великобритании нависла самая страшная угроза за всю ее многовековую историю. Амбициозный император Наполеон Бонапарт собрал на берегах Ла-Манша огромную армию, ожидая лишь прибытия своего объединенного флота для начала сокрушительного вторжения.

Однако 21 октября у испанского мыса Трафальгар амбиции французского диктатора разбились о несокрушимую стену британской морской мощи. Этот день навсегда изменил карту мира, превратив одного эксцентричного адмирала в бессмертного национального героя, отдавшего жизнь за триумф своей родины. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему план Наполеона по вторжению в Британию был обречен на провал?

В начале XIX века Европа дрожала под маршем французских сапог, но для полного господства Наполеону не хватало одного – абсолютного контроля над морем. В военном лагере в Булоне более 160 тысяч закаленных в боях солдат так называемой Английской армии ждали приказа пересечь Ла-Манш. Бонапарт самоуверенно заявлял своим генералам, что стоит ему стать хозяином пролива всего на 6 часов, как он станет хозяином всего мира.

Однако эта дерзкая мечта зависела от одного критического условия – объединенный франко-испанский флот под командованием вице-адмирала Пьера-Шарля Вильнева должен был прорвать жесткую британскую блокаду и обеспечить безопасный коридор для тысяч десантных барж. Однако сам Вильнев, опытный, но чрезмерно осторожный моряк, прекрасно понимал губительность этого имперского замысла. Британский Королевский флот, закаленный в непрекращающихся штормах и многолетних сражениях, был не просто скоплением кораблей, а идеально отлаженной машиной смерти с лучшими экипажами в мире.

Когда Вильнев попытался отвлечь внимание британцев, совершив масштабный маневр в сторону Вест-Индии и обратно, он не смог оторваться от своего главного ночного кошмара – вице-адмирала Горацио Нельсона. Нельсон, уже лишившийся правого глаза и правой руки в предыдущих сражениях за Корону, преследовал врага через Атлантический океан с маниакальным упорством хищника. В конце концов, загнанный в угол в испанском порту Кадис, Вильнев получил категорический приказ Наполеона немедленно прорваться в Средиземное море.

19 октября 1805 года 33 линейных корабля франко-испанской армады неохотно вышли в открытое море, где их уже ждала британская эскадра из 27 кораблей. Это был не просто выход в море – а шаг навстречу неизбежной катастрофе, ведь у британцев было то, чего не было у союзников – беспрекословная вера в своего командира и готовность нарушать все устоявшиеся правила ведения морского боя.

Трафальгарская битва – почему Наполеон не завоевал Британию: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как новаторская тактика Нельсона уничтожила вражескую армаду и изменила историю?

Традиционная военно-морская доктрина того времени диктовала строгие и предсказуемые правила – вражеские флоты должны были выстраиваться в две параллельные линии и методично обстреливать друг друга из тяжелых пушек, пока кто-то не понесет критические повреждения и не сдастся. Но Горацио Нельсон не собирался играть по правилам, которые позволяли врагу отступить или свести сражение к ничьей – его гениальный план, вошедший в историю как The Nelson Touch, предусматривал разделение сил на две колонны и перпендикулярный удар по вражескому строю, чтобы разрезать его на три изолированные части.

Это означало, что во время медленного сближения под прямым углом британские корабли будут абсолютно беззащитны перед сокрушительным бортовым огнем противника. А после прорыва линии сражение неизбежно превратится в хаотичную рукопашную схватку на воде, где безупречная подготовка и феноменальная скорость стрельбы британских канониров не оставят даже превосходящему по численности врагу никаких шансов на спасение. И вот, действуя каждый по своему плану, утром 21 октября 1805 года флоты приблизились друг к другу на расстояние выстрела у мыса Трафальгар.

Нельсон поднял на мачте своего флагмана "Виктори" легендарный флажковый сигнал: "Англия ожидает, что каждый выполнит свой долг". Около 11:45 раздались первые выстрелы. Франко-испанские пушки безжалостно разрывали паруса и такелаж британцев, однако колонны Нельсона и его заместителя вице-адмирала Коллингвуда неумолимо продвигались вперед сквозь стену огня. Когда "Виктори" прорвала вражескую линию, пройдя вплотную за кормой французского флагмана "Бюсантор", британские пушки выпустили сокрушительный двойной залп, который мгновенно вывел из строя сотни вражеских матросов и разрушил палубу.

Началась кровавая мясорубка, в которой корабли сцеплялись бортами, а экипажи шли на абордаж. В самом разгаре сражения, когда "Виктори" смертельно сцепился с отчаянным французским кораблем "Редутабль", французский снайпер выстрелил в Нельсона, который отказался снять свои адмиральские награды – мушкетная пуля пробила плечо, легкое и застряла глубоко в позвоночнике. Выдающегося флотоводца отнесли в темный лазарет в трюме, где он умирал в течение трех часов под непрерывный грохот пушек.

Его великая жертва не была напрасной. Еще до того, как Нельсон испустил последний вздох, он успел услышать доклад об абсолютном триумфе – 18 кораблей франко-испанского флота были захвачены или уничтожены, тогда как британцы не потеряли ни одного судна. Даже ужасный шторм, разразившийся на следующий день и потопивший часть поврежденных трофейных судов, не смог затмить стратегический масштаб этой победы. Трафальгарская битва не просто спасла Британию от вторжения армии Наполеона – она положила начало эпохе бесспорного британского господства на Мировом океане (Pax Britannica), длившейся более века.