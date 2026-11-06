Выжили в ГУЛАГе, чтобы стать героями Европы: забытая правда об украинцах в битве за Монте-Кассино

Их имена десятилетиями оставались в тени чужой славы, хотя именно эти люди совершили один из самых невероятных марш-бросков в мировой истории. Пройдя через ледяной ад советских лагерей, тысячи украинцев надели британскую форму, чтобы вступить в смертельный поединок с элитными войсками Третьего Рейха.

Сегодня западные архивы раскрывают поразительные подробности о наших земляках в рядах Второго польского корпуса генерала Владислава Андерса. Их путь от сибирской тайги до залитых кровью склонов итальянского Монте-Кассино – это не просто военный подвиг, а пронзительная история выживания вопреки законам логики. 24 Канал расскажет обо всем этом немного подробнее.

Как пленники сибирской тайги превратились в элитных солдат Второй мировой?

В сентябре 1939 года Советский Союз и нацистская Германия разорвали Восточную Европу на куски, что обернулось для жителей Галичины и Волыни массовыми депортациями. Сотни тысяч граждан Второй Речи Посполитой, среди которых были десятки тысяч этнических украинцев, оказались в смертельных объятиях ГУЛАГа, где массово гибли от цинги, обморожений и истощения на Колыме и в Казахстане. Однако в 1941 году геополитическая шахматная доска резко изменилась – Гитлер атаковал Сталина, вынудив Москву подписать соглашение Сикорского-Майского. Эта "амнистия" со скрипом, но открыла ворота советских концлагерей.

Генерал Владислав Андерс – поляк, который сам только что вышел из камер Лубянки – начал формировать армию из этих живых мертвецов. При этом советская власть сознательно препятствовала вербовке украинцев (чтобы не выпустить их из страны), цинично объявив жителей Запада Украины "гражданами СССР" – так что тысячи наших земляков, спасаясь от советского рабства, записывались поляками или римо-католиками (НКВД и советские военкоматы тщательно проверяли списки добровольцев, чтобы сохранить мобилизационный ресурс для Красной армии).

В 1942 году Уинстон Черчилль и лондонское командование организовали эвакуацию этой армии – через Каспийское море в иранский порт Пехлеви (ныне Бендер-Энзели) "флотилия отчаяния" переправила более 115 тысяч изможденных солдат и гражданских. Английские военные врачи в Иране фиксировали ужасающие картины – взрослые мужчины-военные весили по 40 килограммов, страдали от тифа и малярии. Но под солнцем Ближнего Востока, откормленные британскими пайками и вооруженные винтовками Lee-Enfield, эти люди претерпели фантастическую трансформацию.

Украинцы в рядах польской армии Владислава Андерса: смотрите видео oleksiybukhalo

Почему именно украинская кровь окропила неприступную крепость Монте-Кассино?

Через Ирак, Палестину и Египет новосозданный Второй корпус неуклонно продвигался, одновременно тренируясь и готовясь нанести удар по "мягкому подбрюшью" Европы, контролируемой странами Оси. Дело в том, что в начале 1944 года наступление союзников в Италии застряло на Линии Густава – мощной системе немецких укреплений, ключевым узлом которой было древнее бенедиктинское аббатство Монте-Кассино, возвышавшееся на скалистом массиве. Американские, британские, индийские и новозеландские войска понесли катастрофические потери в трех неудачных штурмах против окопавшихся немецких парашютистов, и тогда задачу одолеть их поручили корпусу Андерса.

В мае 1944 года начался финальный апокалиптический штурм, а местность представляла собой настоящий кошмар – из острых скал, минных полей и непрерывного пулеметного огня. И здесь следует подчеркнуть, что среди батальонов 3-й Карпатской стрелковой и 5-й Кресовой пехотной дивизий, участвовавших в атаке, значительный процент составляли именно этнические украинцы. Бой шел за каждый метр – солдаты сражались врукопашную, используя штыки и гранаты и ползая по телам своих павших собратьев. 18 мая руины монастыря наконец пали – и открыли союзникам путь на Рим.

Но цена победы была ужасающей. Более тысячи солдат Второго корпуса навсегда остались на тех склонах. Если сегодня вы посетите польское военное кладбище у Монте-Кассино, за которым тщательно ухаживает само польское государство, то увидите правду, высеченную в камне – среди тысяч латинских крестов возвышаются сотни православных и греко-католических. Фамилии, оканчивающиеся на "-ук", "-чук" и "-енко", также молчаливо свидетельствуют о колоссальном самопожертвовании украинцев.

При этом десятилетиями их история оставалась на обочине – Советский Союз клеймил их как предателей, вычеркивая из официальной памяти, а на Западе их просто обобщали как "поляков". Современная историография наконец-то возвращает этим украинцам честное лицо – они сражались не просто за Британскую корону или свободную Польшу, но и за свое право на существование, доказав, что даже мясорубка ГУЛАГа не способна сломить их дух. А их путь от сибирской вечной мерзлоты до залитых солнцем и кровью вершин Италии навсегда останется одним из величайших эпосов Второй мировой войны.