История мировой науки изобилует именами выдающихся мужчин, но очень часто за их громкими триумфами скрываются сломанные судьбы невероятно талантливых женщин. Одной из таких трагических фигур является Милева Марич – блестящий сербский математик и первая жена Альберта Эйнштейна, чей реальный вклад в фундаментальную физику до сих пор вызывает жаркие споры.

На протяжении десятилетий различные конспирологи и исследовательницы-феминистки категорично утверждают, что именно она была тайным соавтором революционной теории относительности, которую выдающийся физик просто присвоил себе. Чтобы отделить историческую правду от эмоциональных вымыслов, 24 Канал подробнее раскроет настоящую драму этой незаурядной женщины.

Украл ли Эйнштейн теорию относительности у собственной жены?

Милева Марич и Альберт Эйнштейн познакомились в 1896 году в стенах престижного Цюрихского политехнического института в Швейцарии. Она была единственной женщиной на своем курсе физики и математики, что для Европы конца XIX века оставалось серьезным вызовом общественным нормам и свидетельством ее незаурядного интеллекта. Их бурный студенческий роман очень быстро перерос в мощный интеллектуальный тандем, где юная сербка стала для будущего нобелевского лауреата не только любимой женщиной, но и главной слушательницей его самых смелых идей.

Главным аргументом сторонников теории о том, что Марич является полноценным соавтором революционных статей 1905 года (так называемого "Года чудес", когда были заложены основы современной физики), стали их ранние письма, найденные в 1986 и опубликованные в 1987 году. В этих частных письмах Эйнштейн неоднократно использовал местоимения множественного числа, восторженно писав о "нашей работе по относительному движению" или "нашей теории".

Однако ведущие западные историки науки, в частности американский физик Джон Стачел (первый руководитель масштабного проекта "Документы Эйнштейна" в США), после тщательного анализа первоисточников пришли к однозначному выводу, что использование слова "наша" было скорее эмоциональным проявлением юношеской привязанности, психологической близости и общего увлечения наукой, чем юридическим констатированием равноценного академического партнерства. В своих письмах к близким друзьям Милева никогда не приписывала себе авторство фундаментальных концепций, всегда с немалой гордостью называя их гениальными достижениями Альберта.

Более того, популярный миф о том, что Милева якобы выполняла за мужа всю "сложную математическую работу", разбивается о реальные факты. Во-первых, математический аппарат специальной теории относительности 1905 года не был чрезвычайно сложным – революционность идей Эйнштейна заключалась именно в концептуальном физическом мышлении. Во-вторых, когда Альберту действительно понадобилась помощь с высшей математикой для создания общей теории относительности (после 1912 года), он обратился не к жене, а к своему другу-математику Марселю Гроссману. Милева, несмотря на хорошие студенческие оценки, не обладала знаниями такого уровня. Эта женщина, бесспорно, помогала проверять расчеты на ранних этапах и выполняла роль незаменимого интеллектуального ассистента, но искра гениального озарения принадлежала исключительно Эйнштейну.

Трагическая история Милевы Марич, жены Альберта Эйнштейна: смотрите видео ForgottenFamilyArchive

Почему Эйнштейн отдал бывшей жене все нобелевские деньги?

Еще одним чрезвычайно мощным катализатором современных слухов об украденном авторстве стал бракоразводный договор, условия которого были подписаны в июне 1918 года (само разводное дело официально оформили в феврале 1919). Согласно его жестким условиям, Альберт Эйнштейн юридически обязался передать Милеве капитал от престижной Нобелевской премии, если когда-либо получит ее в будущем. Когда в 1922 физик действительно получил награду за 1921 год (интересно, что за объяснение фотоэлектрического эффекта, а не за теорию относительности), он сдержал свое слово и передал бывшей жене огромную для того времени сумму.

Некоторые биографы-любители и журналисты поспешили громко назвать этот поступок "платой за молчание" и фактическим признанием ее скрытого вклада в мировую науку. Однако авторитетные международные исследователи, опираясь на сухие юридические документы и переписку швейцарских адвокатов, полностью опровергают эту привлекательную конспирологическую версию. На самом деле передача премий была лишь прагматичным шагом – Эйнштейн отчаянно стремился к официальному разводу, чтобы как можно скорее жениться на своей кузине Эльзе, а Милева категорически требовала надежных финансовых гарантий для себя и их двух общих сыновей.

Жизнь Марич после болезненного разрыва превратилась в сплошную шекспировскую трагедию, полную невыносимой боли и постоянных испытаний. Их первая внебрачная дочь Лизерль, тайно рожденная в 1902 году, либо умерла от инфекции в раннем детстве, либо была отдана на усыновление, что навсегда оставило глубокий шрам в измученной душе женщины. Впоследствии их младший сын Эдуард заболел тяжелой формой шизофрении. Нобелевские деньги Милева инвестировала в три многоквартирных дома в Цюрихе, однако из-за колоссальных расходов на лечение сына два из них пришлось продать. Третий дом, где жила сама Марич, оказался под угрозой конфискации за долги. Чтобы бывшая жена не оказалась на улице, Альберт Эйнштейн выкупил эту недвижимость, сохранив за Милевой право жить там до конца ее дней.

Но умерла она в 1948 году в Цюрихе совершенно одинокой, парализованной и изможденной, так и не оставив после себя никаких мемуаров или публичных претензий на научную славу своего бывшего мужа. Милева Марич была женщиной выдающегося ума и невероятной стойкости, чей огромный научный потенциал был безжалостно раздавлен патриархальными барьерами той эпохи, тяжелым бременем материнства и жертвенной жизнью в холодной тени одного из величайших гениев в истории человечества.