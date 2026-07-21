Тайна смерти Александра Македонского: почему тело завоевателя не разлагалось 6 дней

Внезапная смерть 32-летнего Александра Великого в Вавилоне остается одной из величайших загадок античности. И по сей день она вызывает жаркие споры среди историков и даже медиков.

Современные ученые выдвигают самые разные гипотезы – от коварного заговора с использованием редкого яда до жуткой медицинской ошибки, из-за которой царя могли преждевременно признать мертвым. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как умер Александр Македонский и почему это событие потрясло современников?

Величайший завоеватель античности, покоривший полмира от Греции до Индии, скончался всего за две недели в роскошном дворце Вавилона. Александру Македонскому было лишь 32 года, когда смерть прервала его грандиозные планы, оставив после себя величайшую детективную загадку в истории человечества, которую ученые пытаются разгадать уже более двух тысяч лет.

Эта историческая драма, запечатленная в трудах античных летописцев, до сих пор заставляет ученых искать истину на стыке токсикологии и медицины, исследуя каждую деталь последних дней царя. Трагедия разыгралась в июне 323 года до нашей эры в легендарном дворце Навуходоносора II. Все началось во время очередного шумного пира накануне запланированного похода на Аравийский полуостров.

Александр выпил огромный кубок неразбавленного вина в честь Геракла, после чего внезапно вскрикнул от резкой боли в животе, словно его пронзили копьем. Следующие две недели превратились в настоящий ад – царя мучила лихорадка, он страдал от невыносимой жажды, судорог, бреда и постепенного паралича, пока полностью не потерял голос и не угас.

Однако самое удивительное началось уже после его официальной кончины. Дело в том, что тело владыки мира не показывало никаких признаков разложения в течение шести дней, причем это в жарком месопотамском климате. Для древних греков это стало неопровержимым доказательством божественного происхождения Александра. А вот для современных ученых – одним из ключей к вероятной разгадке причины смерти.

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Кто мог подсыпать яд в смертельный кубок царя?

Версия о коварном убийстве появилась практически сразу после смерти царя. Македонская аристократия славилась своей склонностью к кровавым переворотам, а круг потенциальных заговорщиков был чрезвычайно широк. Главным подозреваемым считали Антипатра, наместника Македонии, которого Александр как раз собирался отстранить от должности. Опасаясь казни, Антипатр мог передать яд через своего сына Иолла, который служил личным виночерпием Александра.

Однако самый сенсационный слух, который пересказывал Плутарх, указывал на то, что смертельное вещество мог изготовить сам Аристотель – бывший учитель Александра, который якобы испугался тиранических амбиций своего воспитанника. На самом деле Аристотель в то время находился в Афинах и, похоже, имел железное алиби, однако легенда о его причастности жила веками.

Современные токсикологи тоже не сидели сложа руки. Вот, скажем, исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии и из Бирмингемского университета провели масштабное расследование – и пришли к выводу, что если Александра и отравили, то наиболее вероятным орудием убийства была белая чемерица (Veratrum album).

Это растение, которое древние греки использовали для вызывания рвоты. Ее алкалоиды способны вызывать медленную смерть с симптомами, полностью совпадающими с мучениями царя – резкая боль в желудке, падение давления, слабость мышц и постепенный отказ органов в течение почти двух недель. Проще говоря, белую чемерицу в малых дозах использовали греческие врачи, но ее избыток становился неотвратимым и мучительным оружием в руках заговорщиков.

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Могли ли коварные микробы Вавилона одолеть иммунитет Александра?

Пока одни ищут яд, другие медики склоняются к более банальным, но не менее смертоносным причинам. Вавилон IV века до нашей эры был настоящим рассадником инфекций. Согласно отчету медицинской школы Университета Мэриленда, Александр мог стать жертвой брюшного тифа или малярии, которые буквально косили людей в заболоченных низинах Месопотамии.

Симптомы тифа – изнурительная лихорадка, сильная боль в животе и постепенное угасание нервной системы – почти идеально вписываются в клиническую картину последних дней полководца. Но есть и другая, весьма экзотическая теория, выдвинутая американскими эпидемиологами, согласно которой царя убил вирус Западного Нила. Эту гипотезу связывают с упоминаниями о странном поведении птиц, которые замертво падали у ног Александра, когда тот входил в Вавилон.

Какую ужасную тайну скрывает нетленное тело Александра?

Наиболее жуткое и в то же время научно обоснованное объяснение феномена нетленности тела Александра предложила доктор Кэтрин Холл из Данидинской медицинской школы Университета Отаго. Она предположила, что большой завоеватель страдал от редкого аутоиммунного расстройства – синдрома Гийена-Барре, который развился как осложнение после обычной желудочной инфекции, вызванной бактерией Campylobacter jejuni.

Эта болезнь вызывает восходящий паралич – сначала отказывают ноги, затем руки, а впоследствии парализуются дыхательные мышцы. При этом пациент остается в полном сознании, но не может даже пошевелить пальцем или моргнуть. В древние времена смерть констатировали только по наличию дыхания, а не по пульсу. Из-за паралича грудной клетки дыхание Александра стало настолько слабым и незаметным, что врачи просто признали его мертвым.

Если эта теория верна, то история Александра Македонского скрывает самый известный случай псевдотанатоза (ложного диагноза смерти) в истории. Царь мог оставаться живым еще шесть дней после того, как его объявили умершим. Он лежал неподвижно, слышал, как его генералы спорят за наследство, видел египетских бальзамировщиков, готовящихся к работе, и медленно угасал от кислородного голодания, не в силах подать ни единого знака.