6 октября 1973 – Война Судного дня: как внезапное нападение арабской коалиции едва не уничтожило Израиль

В то утро, 6 октября 1973 года, солнце над Иерусалимом взошло в мертвой тишине – это был Йом-Кипур, Судный день, самое святое время еврейского календаря, когда замирает абсолютно все, когда не работают радиостанции, останавливается транспорт, закрываются аэропорты, а улицы городов опустевают. Но эту сакральную тишину в 14:00 разорвал жуткий вой сирен воздушной тревоги.

Для Израиля началось самое страшное испытание на выживание – Египет и Сирия, поддержанные экспедиционными силами других арабских государств и щедро вооруженные Советским Союзом, нанесли скоординированный сокрушительный удар на двух фронтах. Как это произошло и что было дальше – 24 Канал расскажет немного подробнее.

Почему власти Израиля проигнорировали очевидные признаки приближающейся катастрофы?

Война Судного дня длилась на самом деле 19 дней – и навсегда изменила геополитический ландшафт Ближнего Востока, оставив глубокий шрам в коллективной памяти израильтян, который не зажил и сегодня, спустя более полувека после тех драматических событий. А началось все с того, что накануне израильское военное и политическое руководство погрузилось в плен так называемой "Концепции" (HaKonceptzia).

Управление военной разведки (АМАН) было абсолютно убеждено в двух догмах. Первая – Египет не решится на войну, пока не получит достаточное количество истребителей-бомбардировщиков и ракет "Скад" для нейтрализации израильских ВВС. Вторая – Сирия никогда не начнет масштабное наступление без одновременного участия Египта. Эта чрезмерная самоуверенность после триумфа в Шестидневной войне 1967 года привела к фатальным последствиям.

На самом деле признаки надвигающейся бури были повсюду, однако их игнорировали. Например, за несколько дней до нападения советские военные советники в спешке эвакуировали свои семьи из Каира и Дамаска. Король Иордании Хусейн лично тайно прилетал в Тель-Авив, чтобы предупредить премьер-министра Голду Меир о неизбежном нападении сирийских войск. Даже самый ценный агент "Моссада", зять бывшего президента Египта Ашраф Марван (кодовое имя "Ангел"), передал точную информацию о подготовке к вторжению. Однако массовую мобилизацию резервистов так и не объявили вовремя, опасаясь обвинений в превентивной агрессии со стороны международного сообщества.

Когда египетская армия начала операцию "Бадр", она продемонстрировала блестящую тактическую изобретательность. Вместо того чтобы штурмовать неприступную песчаную линию Бар-Лева на восточном берегу Суэцкого канала с помощью взрывчатки, египетские инженерные войска использовали мощные водяные пушки – и за считанные часы они буквально смыли гигантские песчаные валы, позволив десяткам тысяч солдат и бронетехнике форсировать преграду.

Одновременно на севере, на Голанских высотах, сирийские бронетанковые армады – более 1400 танков – обрушились на горстку израильских защитников, у которых было всего 177 танков. В первые 48 часов казалось, что Израиль обречен. Министр обороны Моше Даян в отчаянии прошептал слова о "падении Третьего Храма", что, как тогда предполагали в СМИ, могло означать готовность применить ядерное оружие в качестве последнего аргумента.

Самое важное о Войне Судного дня 1973 года: смотрите видео bazovana_istoriya

Как нация, оказавшаяся на грани уничтожения, смогла переломить ход Войны Судного дня?

Спасение Израиля стало возможным благодаря двум ключевым факторам – беспрецедентному мужеству и самопожертвованию рядовых солдат и танкистов, а также экстренному вмешательству США. Пока на севере экипажи израильских танков "Центурион" сражались до последнего снаряда, сдерживая нескончаемые сирийские волны в месте, которое впоследствии назовут "Долиной слез", в Вашингтоне разворачивалась своя геополитическая драма. Президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер, осознавая масштаб советской логистической поддержки арабской коалиции, дали зеленый свет операции "Никелевая трава" (Nickel Grass).

Это был колоссальный, беспрецедентный в истории воздушный мост. Американские тяжелые транспортные самолеты C-5 Galaxy и C-141 Starlifter круглосуточно доставляли боеприпасы, новейшие противотанковые комплексы TOW, танки и артиллерию прямо на израильские аэродромы – и вот получив эту критически важную логистическую поддержку и наконец завершив мобилизацию резервов, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к решительному контрнаступлению.

На северном фронте сирийцев не только выбили с Голанских высот, но и отбросили так далеко, что израильская тяжелая артиллерия получила возможность обстреливать пригороды Дамаска. На южном фронте генерал Ариэль Шарон совершил один из самых смелых маневров в современной военной истории – его бронетанковая дивизия нашла стык между двумя египетскими армиями, форсировала Суэцкий канал в обратном направлении, высадилась в Африке, методично уничтожила египетские базы ПВО и полностью окружила Третью египетскую армию.

25 октября 1973 года под колоссальным давлением ООН, США и СССР (которые на тот момент оказались на грани прямого ядерного столкновения) вступило в силу окончательное прекращение огня – на тот момент израильские войска стояли уже в 100 километрах от Каира. Вот так Израиль одержал блестящую военную победу – с тактической точки зрения, однако стратегические последствия оказались гораздо сложнее.

Война Судного дня развеяла миф об абсолютной непобедимости ЦАХАЛа и унесла жизни более 2600 израильских солдат – тяжелая демографическая потеря для маленькой страны. В то же время президент Египта Анвар Садат, несмотря на военный крах в конце кампании, сумел восстановить арабскую гордость благодаря первым дням успешного наступления. Именно этот кровавый психологический паритет открыл путь к дипломатии.

В 1978 году при посредничестве США были подписаны Кемп-Дэвидские соглашения, а впоследствии и мирный договор между Египтом и Израилем. Этот документ выдержал испытание временем и остается нерушимым фундаментом региональной безопасности и сегодня, в 2026. Война 1973 года стала жестоким, но важным уроком истории – по крайней мере, она доказала, что самоуверенность убивает, а разведка не имеет права на иллюзии.