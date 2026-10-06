Амбиции диктатора: как Парагвай пошел войной против трех соседей и потерял половину населения

В истории Латинской Америки есть страница, написанная настолько густой кровью, что ее отголоски ощущаются даже спустя полтора века. Это Война Тройственного Альянса 1864 – 1870 годов – самый масштабный, самый жестокий и самый смертоносный межгосударственный конфликт в регионе изо всех известных.

Для Парагвая эта война стала не просто военным поражением, а настоящим апокалипсисом, демографической катастрофой, аналогов которой в новейшей мировой истории практически не существует. Страна, которая имела амбиции стать региональным гегемоном, оказалась в руинах, потеряв большую часть своей территории и более половины населения. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Какие геополитические игры заставили Асунсьон бросить вызов трем гигантам?

Война Тройственного Альянса 1864 – 1870 годов (или так называемая Парагвайская война) была не просто столкновением армий, а роковой смесью геополитической гордыни, ошибочных расчетов и безжалостной логики борьбы на истощение. Но почему так получилось, что небольшое, но милитаризованное государство Парагвай, даже не имея выхода к морю, бросило вызов трем своим соседям одновременно?

В середине XIX века в бассейне реки Рио-де-ла-Плата сформировался сложный и нестабильный узел торговых путей, изменчивых границ и политических интриг. Однако Парагвай чувствовал себя более или менее уверенно – он был закрытым, но экономически стабильным государством. Тем временем президент-диктатор Франсиско Солано Лопес, который в свое время побывал в Европе и восхищался армией Наполеона III, тратил огромные ресурсы на модернизацию войск, создавая самую многочисленную регулярную армию в регионе. Кроме того, с помощью британских инженеров он строил железные дороги, телеграфные линии и литейные заводы.

Чрезвычайно хрупкий геополитический баланс в таких условиях не мог не нарушиться – но искрой, разжегшей большое пламя, стал кризис в соседнем Уругвае. Когда Бразильская империя в 1864 году осуществила военную интервенцию в Уругвае, чтобы поддержать лояльную к себе политическую фракцию "Колорадо", Лопес воспринял это как прямую угрозу национальной безопасности Парагвая – он считал, что если Бразилия и Аргентина установят контроль над Монтевидео, Асунсьон окажется в полной экономической и политической блокаде.

Действуя на опережение, Лопес захватил бразильское судно на реке Парагвай и вторгся в бразильскую провинцию Мату-Гросу. Это был дерзкий и тактически удачный шаг, однако в дальнейшем парагвайский лидер допустил роковую ошибку, стоившую жизни его нации – чтобы нанести удар по бразильским войскам в Уругвае, ему нужно было пересечь территорию Аргентины, и хотя местный президент Бартоломе Митре отказал в транзите, Лопес отдал приказ своим войскам войти в аргентинскую провинцию Корриентес.

Этот акт агрессии мгновенно объединил бывших соперников. 1 мая 1865 года Бразилия, Аргентина и новое правительство Уругвая подписали тайный Договор о Тройственном Альянсе. Их цель была проста – свержение режима Лопеса, уничтожение военного потенциала Парагвая и аннексия спорных территорий. Вот так Парагвай оказался в окружении врагов, чьи совокупные людские и экономические ресурсы превосходили его собственные в десятки раз.

Самое важное о судьбе Парагвая в Войне Тройственного Альянса: смотрите видео historylessons.senses

Возможно ли возродить государство, когда на одного мужчину приходится пять женщин?

Иллюзия скорой победы Лопеса развеялась уже в июне 1865 года, когда парагвайский речной флот был практически уничтожен бразильцами в сражении при Риачуэло. Война перешла в изнурительную позиционную фазу, парагвайцы отступили на свою территорию и превратили крепость Умаита в многолетний оплот обороны. Но условия в джунглях и болотах были ужасными – холера, дизентерия и малярия уносили больше жизней, чем пули и шрапнель. Кроме того, союзники могли постоянно пополнять свои ряды, а людские резервы Парагвая неумолимо таяли.

С приближением неминуемого поражения Франсиско Солано Лопес погружался в паранойю – он видел заговоры повсюду. Во время печально известных трибуналов в Сан-Фернандо по его приказу были замучены и казнены сотни выдающихся парагвайцев, в том числе его собственные братья, зятья и самые преданные генералы. Диктатор требовал от нации сражаться до последней капли крови, и нация, скованная страхом и слепой преданностью, подчинялась.

Самым страшным символом этой агонии стала битва при Акоста-Нью в августе 1869 года. Когда взрослых мужчин в стране почти не осталось, парагвайское командование бросило в бой детей в возрасте от 9 до 15 лет. Около 3500 мальчиков, некоторые из которых прикрепляли к лицу накладные бороды из травы, чтобы издалека казаться взрослыми, были безжалостно истреблены 20-тысячной бразильской армией. Этот день до сих пор с глубокой скорбью отмечается в Парагвае как День ребенка.

Наконец, финал наступил 1 марта 1870 года в урочище Серро-Кора. Остатки парагвайской армии – несколько сотен изможденных и голодных людей – были окружены. Там погиб и Лопес – с копьем в руке и воскликнув свои знаменитые последние слова: "Я умираю вместе со своей родиной!" И, честно говоря, он был жутко близок к истине.

Последствия войны ужасают. Из довоенного населения, которое оценивают примерно в 420 – 450 тысяч человек, войну пережили лишь около 150 – 160 тысяч, причем взрослых мужчин среди них было не более 28 тысяч. Парагвай потерял от 60% до 69% своего общего населения и около 90% мужского. Кроме того, страна была вынуждена уступить около 140 тысяч квадратных километров своей территории Аргентине и Бразилии, а ее экономика откатилась в развитии на столетие назад.

Разумеется, дальнейшее возрождение Парагвая легло на плечи женщин. Именно они восстанавливали сожженные деревни, обрабатывали землю и воспитывали новое поколение в условиях тотальной бедности и оккупации. Вот так Война Тройственного Альянса остается самым суровым историческим уроком о том, как геополитические амбиции одного оторванного от реальности лидера способны привести к физическому уничтожению собственного народа.