4 ноября 1979 – "Вторая революция" Хомейни: как Иран узаконил международный терроризм на госуровне

В тот день разъяренная толпа иранских студентов ворвалась через ворота посольства США в Тегеране, навсегда изменив правила мировой дипломатии. Этот дерзкий акт 4 ноября 1979 года, который аятолла Рухолла Хомейни триумфально назвал "Второй революцией", неожиданно стал точкой невозврата для Ближнего Востока.

Вместо того чтобы осудить нападавших, новое исламское правительство официально поддержало захват заложников, превратив откровенный терроризм в легитимный инструмент государственной политики. И даже сегодня, в 2026 году, мир продолжает пожинать кровавые плоды того осеннего утра, когда международное право было принесено в жертву религиозному фанатизму. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему захват посольства США в Иране стал переломным моментом для мирового порядка?

Дождливым утром 4 ноября 1979 года около 3000 молодых радикалов, называвших себя "Мусульманскими студентами-последователями линии Имама", перелезли через кирпичный забор американского дипломатического представительства на улице Талегани в Тегеране. Катализатором этого взрыва ярости стало решение президента США Джимми Картера от 22 октября принять свергнутого иранского монарха Мохаммеда Резу Пахлави в нью-йоркскую больницу для лечения рака. Студенты требовали немедленной экстрадиции шаха для показательного суда и казни.

Но далее то, что начиналось как студенческий протест, превратилось в геополитическое потрясение. Первоначальный план нападавших предусматривал символическую оккупацию здания лишь на несколько дней, однако реакция верховного лидера Ирана нарушила все существующие парадигмы международных отношений – аятолла Рухолла Хомейни, почувствовав колоссальный потенциал для консолидации своей абсолютной власти, публично благословил действия радикалов по национальному радио. Он окрестил этот захват "Второй революцией, даже более величественной, чем первая", тем самым узаконив международное преступление на самом высоком государственном уровне.

Это был беспрецедентный удар по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая гарантировала абсолютную неприкосновенность посольств. Впервые в новейшей истории суверенное государство не просто не смогло защитить иностранных дипломатов, но сознательно использовало их в качестве живого щита и политического товара. 52 американца оказались в адской ловушке целых 444 дня, став пешками в жестокой игре новосозданной Исламской Республики. Этот шаг продемонстрировал миру ужасную истину – Тегеран больше не играет по правилам цивилизованного мира, а создает свои собственные, написанные на языке шантажа и террора.

История захвата посольства США в Тегеране в 1979 году: смотрите видео historypod

Как события 1979 года породили современную империю государственного терроризма?

Успешный шантаж самой могущественной сверхдержавы мира стал для режима Хомейни опьяняющим наркотиком, который определил внешнеполитическую ДНК Ирана на десятилетия. Кризис с заложниками доказал аятоллам, что асимметричная война и откровенный терроризм являются более эффективными и банально более дешевыми инструментами влияния, чем классическая дипломатия или открытые военные конфликты. Именно в горниле тех 444 дней была выкована доктрина экспорта Исламской революции, которая до сих пор остается главной угрозой стабильности на Ближнем Востоке.

Легализовав насилие против дипломатов, Тегеран быстро перешел к созданию глобальной инфраструктуры террора. Корпус стражей исламской революции (КСИР), который изначально возник как внутренняя преторианская гвардия режима, получил мандат на проведение транснациональных операций. И уже в 1982 году, вдохновившись безнаказанностью тегеранской авантюры, иранские эмиссары прибыли в Ливан, где взрастили свое самое смертоносное детище – группировку "Хезболла". Это было прямым эволюционным следствием событий 4 ноября – Иран понял, что может вести войны чужими руками, прячась за спинами фанатичных прокси-сил.

Сегодняшняя сеть иранского влияния, простирающаяся от хуситов в Йемене до шиитских ополчений в Ираке и Сирии, является прямым наследником той "Второй революции". Хомейни превратил Иран в гигантский инкубатор экстремизма, где захват заложников, финансирование боевиков и политические убийства стали рутинными бюрократическими процедурами. Разрушив иммунитет международного права осенью 1979 года, Исламская Республика открыла ящик Пандоры – и хотя с тех пор прошло уже почти полвека, мир до сих пор вынужден платить кровавую цену.